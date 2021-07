Dexter vive para volver a matar y Lucifer está cada vez más cerca del regreso en Netflix

El último viaje al infierno. La sexta será la vencida para Lucifer y llegará muy pronto. El sábado, en la presentación del programa realizada durante la Comic-Con online, los creadores de la serie que gracias a sus fanáticos se salvó de la cancelación y consiguió una nueva vida en Netflix, anunciaron que los diez episodios de la última temporada del programa estarán disponibles en la plataforma desde el 10 de septiembre. Y aunque no hay demasiados detalles de lo que sucederá con el ángel caído que interpreta el británico Tom Ellis (y con el resto del universo ahora que Dios parece haberse “jubilado”), sí se sabe que todo el elenco formará parte de la nueva temporada, incluido Dan (Kevin Alejandro), el enemigo favorito de Lucifer que fue asesinado en la quinta temporada. Claro que cuando se trata de contar la historia de amor entre el rey del infierno y la detective Chloe Decker (Lauren German), ninguna muerte es definitiva, si la resurrección sirve para complicarle las cosas al dúo.

Adelanto de la nueva temporada de Dexter

La sangre llama. Ocho años después del final de Dexter, la serie sobre un asesino serial con “buenas intenciones”, el personaje interpretado por Michael C. Hall volverá a la TV con una nueva temporada de diez episodios que están en pleno proceso de grabación. Y para celebrar el regreso se acaba de lanzar el primer adelanto de los nuevos capítulos, que mostrarán qué fue del protagonista después de que fingiera su muerte en la que se suponía era la despedida definitiva de la ficción. Sin embargo, con la avidez del streaming por contar con historias lo más efectivas y reconocibles posibles, Dexter y su instinto asesino están de regreso aunque ahora las cosas sean un poco diferentes: el asesino asumió una nueva identidad y vive en aparente tranquilidad en un pequeño pueblo al norte del estado de Nueva York. Como se trata de una zona ideal para la caza, Dexter, ahora bajo el alias de Jim Lindsay, aplica sus conocimientos sobre cuchillos y armas desde el mostrador de una tienda especializada. De novio con la policía del pueblo y amparado por su nueva identidad, el protagonista empezará a ver como su fachada peligra cuando una serie de crímenes despiertan sus instintos siempre latentes. Anunciada para estrenarse en noviembre en Showtime, es posible que la serie llegue a estos lados por la plataforma Paramount+, que tiene los derechos regionales de esa señal. Las ocho temporadas anteriores están disponibles en Amazon Prime Video.

Hilary Duff será Sophie, la protagonista de How I Met Your Father instagram.com/hilaryduff

En busca de papá. Cuando se anunció que proyecto del spinoff de la exitosa sitcom How I Met Your Mother estaba finalmente en marcha, los fanáticos de la serie finalizada en 2014 festejaron con cautela. Es que ya se habían ilusionado cuando ese mismo año se había grabado el piloto de How I Met Your Father, protagonizado por Greta Gerwig y narrado por Meg Ryan, que rápidamente fue descartado. Sin embargo, esta vez las cosas parecen ir viento en popa para la nueva serie que protagonizará Hilary Duff como Sophie, la mujer que le cuenta a su hijo cómo conoció a su padre y los vínculos con su grupo de amigos. Según el sitio especializado TVline, el viaje al pasado llevará a Sophie y su grupo a 2021, época en la que tienen que lidiar con sus búsquedas profesionales y personales en la era de las redes sociales y las opciones aparentemente ilimitadas. El único otro integrante del elenco elegido hasta ahora es Chris Lowell (Veronica Mars, GLOW), quien interpretará al músico Jessie. La incógnita sobre si la nueva serie tendrá algún lazo narrativo con el viejo programa aun sigue sin resolverse, aunque sí se sabe que en el equipo de producción figuran sus creadores y que el formato de los nuevos diez episodios de la primera temporada que se verán por Hulu (aquí su hogar podría ser Star+, ya que ambas plataformas son propiedad de Disney), será el mismo de siempre, mezclando la grabación con múltiples cámaras tradicional de las sitcoms con el estilo más moderno de las nuevas series.