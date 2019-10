Vida: la serie que se atreve a hablar de discriminación y diversidad

Melissa Barrera y Mishel Prada protagonizan la serie que ya se puede ver en STARZPLAY

MÉXICO.- La revolución de la diversidad está siendo televisada. Y la necesidad de que las ficciones y sus personajes reflejen la realidad y sus complejidades de manera más fidedigna está tomando la pantalla. En Argentina tuvimos ejemplos claros con títulos inclusivos como 100 días para enamorarse, con la premiada interpretación de un chico trans a cargo de Maite Lanata, y otros papeles que intentan dar cuenta que la industria no soslaya lo que pasa en la sociedad, que es capaz de contar otras historias. Más allá de su tratamiento de la diversidad cultural, en Hollywood también hubieron y siguen habiendo casos de inclusión de la diversidad de género ( Transparent, Pose).

La serie Vida, que ya tiene dos temporadas disponibles en STARZPLAY y una tercera en camino, indaga en el vínculo de dos hermanas de ascendencia mexicana viviendo en Estados Unidos y su necesidad de reencontrarse con las raíces al fallecer su madre que, según descubren luego de su muerte, estaba casada en secreto con una mujer. El género, la sexualidad, "lo latino", la discriminación y los vínculos familiares son temas que Vida retrata con una minuciosidad hiperrealista, acaso porque su staff de producción está conformado en mayor porcentaje por mujeres latinas y queer:

"Es un show que tiene mujeres al frente así que lo natural es que sea escrito y contado por mujeres. En la primera temporada en su mayoría y en la segunda todas, las directoras son mujeres latinas, los escritores en un 80 por ciento son mujeres y eso contribuye a que el show sea tan auténtico y honesto", cuenta Melissa Barrera (actriz nacida en México), que interpreta a Lyn, una joven irreverente que deberá demostrarle a su hermana mayor Emma (Mishel Prada, de ascendencia mexicana) que es capaz de superar la adversidad que ambas enfrentan de manera responsable.

En la Ciudad de México, las actrices charlaron con LA NACIÓN.

-¿Cuál es el mensaje diferencial que quiere dar Vida?

Melissa Barrera: - Vida quiere normalizar y celebrar a la humanidad tal y como es, con la diversidad que tenemos. Es un show muy inclusivo tanto en frente como detrás de la cámara, hay personajes straight [heterosexuales], personajes homosexuales, personajes trans, personajes no binaries: es un mundo que refleja lo que es la realidad actual, como deberían ser todos los shows de televisión.

Mishel Prada: -Creo que otra cosa linda para rescatar es que hay personas que no quieren ser identificadas, eso me dicen los fans: no quieren ser etiquetados, no quieren que les digan cómo son, quieren simplemente vivir.

-En Estados Unidos la repercusión fue muy buena. ¿Cómo piensan que la serie será recibida en América Latina?

MB: -En Estados Unidos el recibimiento fue tan cálido y bueno, con muy buenas críticas. Queremos que en Latinoamérica sea mejor porque está hecho para los latinos, para nosotros. Todas las cositas que ves en Vida son un reflejo de nuestra cultura y de nuestras raíces, entonces esperamos que sea recibido así, como la carta de amor que es hacia Latinoamérica.

-¿Por qué deberíamos ver Vida?

MB: -Es importante apoyar los shows como este, que tiene un mensaje positivo, que lucha por la representación de los latinos en la televisión en inglés, en Hollywood. Y que hacemos de manera que ayuda a darle empleo detrás de cámara a mujeres latinas, que es el grupo al que menos oportunidades se le da en esta industria. Todo lo que hacemos lo hacemos con amor y con el propósito de crear más oportunidades para nuestra gente: así que si nos va bien, pues nos va bien a todos.

MP: -Y es una historia buenísima, así que se van a enganchar.