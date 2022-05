Siete capítulos y escondida en el catálogo de Netflix: cómo es la otra serie del creador de Gambito de dama

El nombre de Scott Frank apareció mencionado en reiteradas oportunidades. ¿La razón? Fue uno de los creadores de la exitosa Gambito de dama. No obstante, el cineasta, productor y guionista estadounidense ostenta una extensa carrera en el ámbito del espectáculo. De hecho, fue nominado en dos ocasiones a los Oscar por Out of Sight y Logan, escribió la novela Shaker y fue el autor de varias películas y series. De hecho, antes de la repercusión de la historia basada en la novela homónima de Walter Tevis, el realizador estrenó otra de sus creaciones en Netflix: Godless, un western muy calificado que reformula los códigos del género.

La trama se estrenó en la plataforma de streaming estadounidense en 2017. En su momento, fue promocionada como un western feminista y, si bien una buena parte de la crítica no coincidió con ese encuadre, al mismo tiempo se consideró que la propuesta de Frank ofrecía otros matices respecto del formato clásico del género.

En ese sentido, el autor y director aclaró: “No me interesaba hacer un gran alegato feminista. No sé si tengo el derecho. Lo que quería hacer era centrarme en personajes de los que nunca se cuentan sus historias, y las mujeres son las principales ahí. Mi tema favorito es la identidad y la gente atrapada en vidas que nunca planearon. La mayoría de los personajes de esta historia encajan ahí”.

Merritt Wever, Mejor Actriz de Reparto en Miniserie por Godless

La serie transcurre en 1880 y cuenta la historia de Frank Griffin (Jeff Daniels), un violento bandido que aterroriza a una importante región del oeste norteamericano. El delincuente se encuentra en la búsqueda de su antiguo protegido Roy Goode (Jack O’Connell), quien se convierte en su peor enemigo. Entonces el joven, al querer escapar de las garras del malvado y su banda, se esconde en un rancho de La Belle, Nuevo México, una ciudad que está compuesta mayormente por mujeres viudas tras el derrumbamiento de la mina en la que murieron la mayoría de los trabajadores.

Godless cuenta con la producción de Steven Soderbergh, mientras que elenco principal se conforma con Jack O’Connell, Jeff Daniels, Michelle Dockery, Scoot McNairy, Thomas Brodie-Sangster, Merritt Wever, Jeremy Bobb, Whitney Able y Samantha Soule.

La trama, compuesta por siete capítulos de algo más de una hora, si bien se nutre de algunos pocos elementos propios de los directores clásicos del género como John Ford, Howard Hawk o Robert Altman, se sostiene sobre todo en su impronta. Consecuentemente, el producto sale de los cánones del western convencional para contar la historia en un registro distinto y, por consiguiente, mucho más moderno.

23-11-2020 El récord que Gambito de dama ha roto en Netflix. Gambito de dama, la miniserie de Netflix ambientada en el mundo del ajedrez, ha sido la gran triunfadora en los Creative Emmy Awards, las categorías técnicas de los premios de la academia de televisión estadounidense, que se han entregado durante tres galas celebradas el pasado fin de semana. Otras de las triunfadoras de estas jornadas de premios fueron dos series de Disney+: The Mandalorian, la serie de Star Wars que se hizo con siete galardones, y Bruja Escarlata y Visión (WandaVision), que logró los primeros tres Emmy en la historia de Marvel Studios. CULTURA NETFLIX

En tanto, Gambito de dama, el último gran éxito de Frank, fue una miniserie dramática estadounidense que se estrenó el 23 de octubre de 2020 en Netflix y la protagonizó por Anya Taylor-Joy. En rigor, el autor la concibió en conjunto con Allan Scott. La historia recibió dos premios Globo de Oro: mejor miniserie o telefilme y mejor actriz de miniserie o telefilme para Taylor-Joy, quien también fue nominada al premio de la Crítica Televisiva a la mejor actriz en película/miniserie y al premio del Sindicato de Actores a la mejor actriz de televisión - miniserie o telefilme.