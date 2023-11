escuchar

El 17 de noviembre, una tragedia marcó el primer show de Taylor Swift en Río de Janeiro, en Brasil. Ana Clara Benevides, una fanática de 23 años de la cantante estadounidense, falleció la noche del viernes pasado, según trascendió, tras sufrir una descompensación por las altas temperaturas que se registraron en la ciudad en los últimos días.

La joven recibió reanimación cardiopulmonar (RCP), pero un segundo paro cardiorrespiratorio de camino al hospital terminó con su vida. La intérprete protagonizó un emotivo homenaje dedicado a Ana Clara y todo el estadio la acompañó: “Fuiste más”.

Ana Benevides falleció el 17 de noviembre (Foto Instagram @atleticavalhalla)

Ana asistió al Estadio Nilton Santos de Brasil, el viernes 17 de noviembre, para ver a su gran ícono de la música. Como miles de fanáticos, aguardaron la espera previa a disfrutar del show, en medio de una ola de calor que acechó al país, con temperaturas superiores a los 40° y una sensación térmica que durante esa jornada alcanzó los 58,5°.

La joven era atleta y estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Federal de Rondonópolis (UFR), además de dirigir la organización deportiva universitaria Valhalla. Cuando se conoció la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencias para sus familiares y amigos más allegados y los usuarios lamentaron lo sucedido.

Este domingo, Taylor Swift regresó a los escenarios y dedicó un sentido homenaje a Ana Benevides, que fue acompañado por todo el público. Los fanáticos advirtieron que la artista estadounidense modificó la letra de su canción “Bigger Than The Whole Sky” y la adaptó a un relato que cantó en honor a la joven.

“Adiós, adiós, adiós / Eras más grande que todo el cielo / Fuiste más que un corto tiempo / Nunca voy a conocer lo que podrías haber sido / Lo que deberías haber sido tú”, cantó Swift con un tono desconsolado. “Todo el estadio cantando ‘Bigger Than The Whole Sky’ por Ana”, apuntó @Lapuercaylor.

La carta que escribió Taylor Swift tras conocer el fallecimiento de Ana Benevides

Luego de protagonizar un exitoso show en la Argentina, en el que inundó en tres ocasiones el Estadio Más Monumental de River Plate, Taylor Swift continuó su gira por Brasil. En el marco de The Eras Tour, la cantante estadounidense debutó en los escenarios de Río de Janeiro el viernes 17 de noviembre. Pero sucedió el trágico fallecimiento de Ana Clara Benevides y la artista compartió una carta en su perfil de Instagram.

(Foto Instagram @taylorswift)

“No puedo creer que estoy escribiendo estas palabras, pero, con el corazón destrozado, les digo que perdimos a una fan esta noche antes de mi show”, comenzó la intérprete de “Bad blood”. Y señaló la tristeza que la inundó tras conocer la noticia del fallecimiento de la joven de 23 años: “Ni siquiera puedo expresar lo devastada que estoy por esto. Hay muy poca información que tengo, además del hecho, de que ella era increíblemente hermosa y muy joven”.

Y concluyó: “Quiero decir que siento muchísimo esta pérdida y mi corazón roto va hacia su familia y amigos. Esta es la última cosa que pensé que pasaría cuando decidimos traer este tour a Brasil”.