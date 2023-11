escuchar

Mirtha Legrand recibió este sábado en su mesa de La Noche de Mirtha (eltrece) a Roberto Moldavsky, Marcelo Polino, Débora Plager y Luis Majul, quien le hizo un comentario pícaro sobre su edad.

En medio de la cena, el periodista contó detalles sobre cómo es llevar adelante el programa junto a Plager y Marina Calabró, que comparten con él pantalla en LN+. En ese momento, reveló que “no es programador” (de TV) pero Débora y Marina la “rompen”. “Nos instalamos en ese horario, y es maravilloso construir, pero yo hago 25 mil cosas”, indicó Majul respecto a su agenda diaria.

Por su parte, Plager comentó: “A mí me cuesta trabajar a la mañana así que para mí es el desafío más importante de mi carrera habernos llevado tan bien con Luis en un horario tan difícil”.

Mirtha Legrand junto a sus invitados: Marcelo Polino, Roberto Moldavsky, Débora Plager y Luis Majul (Foto: Instagram/@lamesazarg)

Al mismo tiempo, Legrand le preguntó a Majul sobre el tiempo que lleva al aire La Cornisa, un ciclo que impuso desde hace mucho en la TV argentina. “La Cornisa… Creo… No sé si La cornisa no tiene más años que Mirtha Legrand”, bromeó Majul como un guiño humorístico hacia La Chiqui. Sin embargo, ella no se quedó atrás y manifestó al aire con picardía: “No te metas con mi edad, ¿eh? No te metas”.

¿Qué dijo Mirtha Legrand sobre el primer voto femenino en Argentina?

Previo al balotaje 2023 de las elecciones 2023 de este domingo entre Sergio Massa y Javier Milei, la diva rememoró cómo fue la primera votación de las mujeres en Argentina e indicó: “No ha faltado nunca, y está en edad de no ir”.

Al mismo tiempo, señaló: “Yo me emociono casi hasta las lágrimas (cuando va a votar), soy muy argentina. Me gusta votar, cumplir con mis obligaciones, me visto para la hora adecuada, me espera mucho el periodismo”.

En lo que respecta al momento de sufragar, contó: “Muy poca gente sabe que estuve en la primera votación de las mujeres en la época de Perón”. En tanto, la conductora de La Noche de Mirtha concluyó: “Zully Moreno, que era una actriz fabulosa, conocidísima, yo, y otras actrices de la época estábamos ahí. Hace poco vi la foto. Emocionante, estoy con la urna depositando el voto”.