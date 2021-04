Bergman y Liv, una gran historia de amor

★★★★ Autor: Lázaro Drosnes. Directora: Leonor Manso. Elenco: Ingrid Pelicori y Osmar Núñez. Diseño espacial: Graciela Galán. Iluminación: Roberto Traferi. Música: Diego Girón. Video: Pauli Coton. Teatro: Centro Cultural 25 de Mayo, Triunvirato 4444. Funciones: domingos, a las 20:30. Duración: 90 minutos.

La voz en off de Leonor Manso, en el inicio del espectáculo, lo deja bien claro: “Esta es una historia de amor”. Pero no cualquiera, sino la del director Ingmar Bergman y la de la actriz Liv Ullmann, que comenzó en 1965, cuando compartieron el set de Persona, y que duró toda la vida (aunque sólo llegaran a estar casados cinco años). La obra empieza en 1970, cuando acaban de separarse y los reproches mutuos están a la orden del día. Luego las aguas se irán calmando y la relación discurrirá por estadios más apacibles e interesantes. ¿Y cómo nos enteramos de todo eso? Gracias a las cartas apócrifas que el autor Lázaro Drosnes concibió en base a las autobiografías de uno y otro (La linterna mágica y Senderos) y que en escena “representan” los intérpretes. Sí, “representan” y no leen, como sucede en la mayoría de las obras de teatro epistolares, gracias a la acertada decisión de la directora, que así les permite a los actores encarnar a sus criaturas en su totalidad y no sólo expresarlas verbalmente.

La puesta es sencilla: un par de sillas y atriles y una alfombra de pasto cubriendo el procenio del escenario. Y en el medio de esta escenografía ascética dos grandes intérpretes: Ingrid Pelicori y Osmar Núñez , que lo dejan todo para transmitir lo que Bergman y Ullmann fueron sintiendo por el otro a lo largo de 42 años de vínculo. Núñez logra dotar de humor a Ingmar (algo a priori inimaginable) y Pelicori transita sin un paso en falso el devenir de Liv, que oscila entre la cólera y el afecto solidario del final.

Lo audiovisual presente en la puesta de Bergman y Liv, con Osmar Núñez e Ingrid Pelicori, en el teatro 25 de Mayo, de Villa Urquiza IRISHSUAREZ.COM