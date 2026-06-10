Carla Calabrese estrenará en el Maipo una obra que es todo un suceso teatral en Londres y Nueva York

El próximo jueves 18 de junio se estrenará en el Teatro Maipo la nueva versión de la premiada obra teatral El curioso incidente del perro a medianoche del dramaturgo inglés Simon Stephens -inspirada en la novela de Mark Haddon- bajo la producción y dirección de Carla Calabrese.

El espectáculo -que cuenta con un destacado elenco integrado por diecisiete actores- se presentará a lo largo de tres funciones semanales: viernes y sábados, a las 20 y los domingos, a las 18.

Carla Calabrese ha dirigido musicales, piezas intimistas y clásicos del teatro; en la imagen, la directora junto a los protagonistas de su próximo espectáculo: Andrés Bagg, Iñaki Aldao y Mela Lenoir Prensa Alejandro Veroutis

La obra teatral El curioso incidente del perro a medianoche desembarcó por primera vez en la Argentina en abril de 2019, con la producción de The Stage Company, la dirección de Calabrese y el lanzamiento del joven actor Iñaki Aldao como protagonista. En aquel momento el espectáculo obtuvo muy buena recepción del público y de la crítica, pero los planes de extender la temporada durante todo el año 2020 se vieron interrumpidos a causa de la pandemia del Covid-19.

Finalmente, de la mano de la productora y directora teatral Calabrese, la obra tendrá una nueva oportunidad. En su regreso a la cartelera porteña esta nueva versión de El curioso incidente del perro a medianoche promete renovar el espectáculo con una puesta artística y tecnológica de la más alta calidad.

El elenco completo de El curioso incidente del perro a medianoche Prensa Alejandro Veroutis

La obra estará protagonizada por Aldao, Mela Lenoir y Andrés Bagg. El elenco lo completan Pablo Sultani, Carla Calabrese, Silvana Tome, Bruno Pedicone, Gabriela Bevacqua, Gabriel Machado, Graciela Pafundi, Pat González Ericcson, Theo Piñeyro, Carlos Simón, Nicolás Sousa, Lali Vidal, Tomas Albertoni y Matías Albizzati.

¿De qué se trata El curioso incidente del perro a medianoche ?

El curioso incidente del perro a medianoche se podrá ver desde el próximo jueves 18 de junio en el Teatro Maipo Prensa Alejandro Veroutis

La obra teatral del dramaturgo inglés Simon Stephens está inspirada en el bestseller de Mark Haddon y cuenta la historia de Christopher, un adolescente con una sensibilidad y una visión muy especial del mundo. El joven es capaz de explicar la teoría de la relatividad y recitar los números primos hasta el 7507, pero le cuesta relacionarse con las personas. Le molestan las metáforas, el contacto físico y el color amarillo, pero ama las listas, las estrellas, los animales, la soledad y los libros de Sherlock Holmes.

Tras enterarse de la misteriosa muerte del perro de su vecina, el protagonista inicia una investigación para encontrar al responsable y esa misión lo llevará a descubrir mucho más acerca de sí mismo, de su entorno y de su familia.

“Un relato conmovedor que nos acerca a nuestros propios conflictos —y a los ajenos— desde otra perspectiva: la de alguien a quien el mundo le resulta hostil; alguien que se destaca en matemáticas y astronomía; que ama las estrellas, las computadoras, los animales, la rutina y el silencio. Una joya teatral de nuestros tiempos: luminosa, conmovedora y tan realista como poética. Cómica y dramática a la vez, nos inspira a profundizar, a evolucionar y a no juzgar a la ligera", señala la producción de la obra sobre el espíritu del espectáculo.

Desde su estreno en Londres, el espectáculo batió récords de público y crítica: obtuvo 7 Premios Olivier y 5 Tony en su paso por Broadway, entre muchos otros reconocimientos internacionales. En Buenos Aires en 2019 obtuvo elogiosas críticas y se destacó con siete nominaciones a los premios ACE.