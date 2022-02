Canticuénticos: canciones que mueven cuerpo y alma de chicos y grandes

Vuelve Canticuénticos al gran patio al aire libre del Konex, celebrando la posibilidad de reafirmar el reencuentro presencial de la banda santafesina con el numeroso público que lo sigue en cada una de sus visitas a Buenos Aires. Volverán a bailar grandes y chicos al son de “La cumbia del monstruo“, “El mamboretá“ y “Bate con la cucharita”. Pero también moverán sus pensamientos y emociones con temas como la vidala “Hay secretos“ y la canción de cuna “Noni Noni“.

“En los conciertos que pudimos dar en 2021 sentimos cómo valoraba el público la cercanía física del encuentro real, tan diferente a la virtualidad, vimos la alegría por compartir nuevamente, con una energía contenida muy fuerte, que por momentos incluso tratamos de dosificar un poco, para no salir como una locomotora“, dice Ruth Hillar, integrante del sexteto musical y autora de los temas que cuentan ya con un total de más de 320 millones de visitas en su canal de YouTube.

Los hits del grupo se mantienen de recital en recital. “Es una parte del repertorio que no nos perdonan las familias que no los hagamos en vivo, la gente los quiere escuchar, quiere cantar y bailar, y no los queremos dejar con las ganas“.

Pero a la vez incorporan siempre alguna producción novedosa, tanto desde lo musical como en lo que respecta a las diversas ediciones que realizan de su material tanto en el formato de los Canticuénticos en papel, que van ya por su noveno título de letras de las canciones con ilustraciones, como en el de los nuevos Canticuénticos en cartón para los más chicos, o el de los Canticuénticos en canciones, una forma de reemplazar el tradicional CD por un libro ilustrado con la letra y la música accesible mediante un código QR.

Canticuénticos, garantía de una fiesta para compartir entre adultos y niños

“Nunca hacemos un espectáculo totalmente nuevo de un año al otro, sino que los cambios van siendo de a poquito, progresivamente, con alguna novedad más importante en los recitales de vacaciones de invierno“, dice Hillar.

Así va rodando un repertorio que se renueva en forma gradual, pero con aportes significativos. Como lo son las canciones que a medida que circulan generan a veces movidas que van más allá del baile y el canto en el recital.

“A partir de la canción ‘Vamos a plantar’ se organizaron proyectos de reforestación en varias escuelas, se armaron huertas en las casas, las canciones potencian las ganas de hacer“, cuenta Ruth Hillar. “El huayno ‘¿Por qué, por qué?’, escrito en base a preguntas, unas simples y otras no tanto, habilitó en escuelas y jardines la pregunta, salen listas de preguntas increíbles de los nenes y las nenes. Y con la canción “Noni Noni“ hubo padres que nos escribieron que se daban cuenta con la canción que tenían ganas de abrazar más a sus niños.“

El caso más fuerte es el que surgió con “Hay secretos“. “Después de componer la canción de cuna tuve la sensación de que en realidad esa canción no iba a acompañar a las infancias más desprotegidas, que a lo mejor estas infancias necesitaban una canción que intentara ir por otro lado, estaba pensando en todas las infancias abusadas, violentadas. Pero no sabía por dónde empezar, con qué palabras, con qué sonidos, qué decir, cómo ayudar.“ El encuentro con una trabajadora social especializada en el acompañamiento de víctimas de abuso le dio a Hillar el marco para abordar el tema, de cómo generar confianza.

“Hay secretos livianitos, que llevan a volar, y hay secretos tan pesados, que no te dejan respirar“, dice la canción en una de sus estrofas. “Desde que la canción salió en 2018 empezamos a recibir noticias de parte de docentes, de papás, mamás y profesionales, de que la canción estaba ayudando, estaba permitiendo que nenes y nenas pudieran hablar de lo que les estaba sucediendo. Al año siguiente hicimos un video y en su formato audiovisual la canción se viralizó de manera enorme“, dice la autora de “Hay secretos“.

Canticuénticos, compromiso con las infancias

A comienzos de 2021 saltó a los medios un caso que llegó a juicio y condena de un abusador en Zapala: “Un docente de música enseñó la canción en un tercer grado y una nena de 7 años la llevó a su casa. Hablando del tema del abuso, les hizo escuchar esta canción a sus hermanas adolescentes. Y una de ellas se quebró en ese momento y pudo contar lo que le estaba sucediendo con un vecino. Y a partir de esto otras nenas del mismo barrio también lo pudieron contar. Esta persona fue llevada a juicio y condenada, la jueza hizo escuchar canción en la sala de audiencias y la incorporó a su sentencia como prueba de cómo se había dado el develamiento del caso de abuso.“

Para los Canticuénticos fue, al decir de Hillar, un “reconocimiento conmovedor de cómo el arte puede tomar partido, influir y generar cambios, de cómo pueden ser poderosas para cuestiones de tanta relevancia como esta, así como también para las más sencillas y cotidianas.“ Tan sencillas y cotidianas como la de cantar y bailar con alegría en sus recitales, este domingo en el Konex, un día antes en Quilmes, un día después en Córdoba, o a lo largo del año en sus giras por Chile, Colombia y Uruguay, en las presentaciones en diversas provincias argentinas o en su localía santafesina. Sus canciones siguen rodando.

PARA AGENDAR

Canticuénticos se presenta este domingo a las 18.30 (en caso de lluvia pasa al martes 22) y el domingo 27 de marzo a las 18 en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131.