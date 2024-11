De Ariel Tarico a Moria Casán y Florencia Peña: quiénes harán teatro en Mar del Plata y cuánto costará la entrada más cara

Rodeados por infinidad de cámaras y micrófonos -parte de este rito-, Carlos Rottemberg, el productor y dueño de tantas salas, junto con un variopinto grupo de artistas, anunciaron este martes los nueve “tanques” que desembarcarán en la próxima temporada de teatro en Mar del Plata. Entre reportajes, abrazos, presentaciones y comidas, por un repleto restaurante de Palermo circularon Moria Casán, Miguel Ángel Rodríguez, Florencia Peña, Mauricio Dayub, Nora Cárpena, Mariano Martínez, Wali Iturriaga, Graciela Dufau, los hermanos Weinbaum, Ariel Tarico, Alejandro Paker y Luisa Kuliok, entre tantos otros, que son parte de estos nueve títulos en los que se articulan unipersonales, comedias históricas y de las nuevas, shows de humor y un gran musical.

Hace 75 años que, para esta época del año, se cumple el rito de anunciar los espectáculos de la próximo temporada más allá de situaciones políticas y económicas (y hasta pandémicas). Hace 47 que Carlos Rottemberg cumple con el rito como el mayor productor de la escena comercial en MDQ. “No podemos parar por la coyuntura. En todos estos años conocimos bastantes de ellas, y seguimos apostando gracias a los artistas que nos acompañan”, apuntó el histórico productor y dueño de las salas América, Neptuno, Lido y Mar del Plata.

Durante la temporada pasada, cada semana la noticia fue la disputa por el liderazgo en taquilla entre Fátima Florez y el show de Martín Bossi (quien resultó finalmente ganador en cuanto a cantidad de público). Pero, fundamentalmente, la noticia de la creación de aquello que se dio en llamar como “precios amigables” captó la atención, la iniciativa de Rottemberg que también reunió al resto de los productores y elencos que aceptaron no aumentar el precio de las localidades en un momento de altísima inflación . El haber establecido un precio máximo de 12.000 pesos dio claros resultados: mientras que todos los indicadores de consumo disminuyeron, la temporada teatral de Mar del Plata 2023/2024 logró un incremento del 33 por ciento en relación con la anterior. Algo que no logró Buenos Aires; tampoco Carlos Paz.

Para la temporada 2024/2025, en la salas de Carlos Rottemberg en Mar del Plata -el gran jugador del circuito, junto con su hijo Tomás-, “precios amigables” tendrá su segunda versión. “Acá hoy tenemos a unos 50 artistas de los nueve elencos que son parte fundamental de que exista esta nueva versión de precios amigables. Sin ellos esta iniciativa no sería posible”, sostuvo, señalando a los grandes aliados de esta idea.

Datos concretos

El productor tiene ya el hábito de ponerle un título a cada temporada marplatense. Esta vez, se llamará “temporada amigable”. “Y la llamo así no solamente por eso de los precios, sino porque creo que la coyuntura hace que sea necesario ser cada vez más amigables. Es un momento en que necesitamos ser amigables, no solo con los precios”, apuntó. Como buen empresario, mientras la multitud se acomodaba en el lugar, sacó a relucir datos de la inflación interanual del Indec de octubre a octubre. Según ese registro, fue de 193 por ciento. Pero los precios amigables en los teatros del clan Rottemberg en Mar del Plata estarán 60 puntos abajo de este dato frío y estadístico. Eso implica que, en lugar de establecer una entrada de 35.000 pesos -que sería lo que indica el organismo oficial-, los tickets más elevados rondarán los 28.000 pesos.

Luego fueron tomando la palabra los artistas de cada elenco. Comenzó el de Mamma mía!, que protagoniza Florencia Peña. “Esta es una producción muy costosa y es un honor llevar una obra de estas características. En la Argentina de hoy, donde primero está el comer y muchísimo después está ir al teatro, nosotros vamos llevar a esta gran producción bajo la consigna de precios amigables para que nadie se queda afuera”, apuntó la actriz, cantante y conductora, que destacó el auge de la actividad teatral en tiempos en que la producción en cine y la televisión está mermando. “Frente a esto, el teatro florece. Por suerte nos dedicamos a esto”, acotó con orgullo.

En un apartado con LA NACION, la protagonista de esta comedia musical basada en canciones de ABBA reflexionó sobre la rareza de la trayectoria de este montaje que, a contramano de lo que suele suceder, se estrenó en Carlos Paz, tuvo una excelente performance luego en Buenos Aires y será el primer título de la escudería Rottemberg en debutar en Mar del Plata. “Creo que gran parte del éxito que hasta ahora hemos tenido fue tratar de abarcar diferentes bolsillos. En la Argentina de hoy eso es importante. Si bien el costo de las entradas está barato en relación con los costos de producción, no está barato para la gente. Ir a Mar del Plata, a donde convergen personas que llegan de muchas partes del país, era importante hacerlo apelando a precios accesibles. Hay que acercar a la gente al teatro y no al revés. Nosotros vamos para adelante haciendo cosas que, tal vez, otros productores u otra actriz no harían. Yo vibro en el hacer; como decía Hugo Midón: ‘Te veo bien, te veo siempre buscando, vivito y coleando’. Hoy es esa la que tenemos que hacer, no queda otra”.

Una yapa: en el caso de Mamma mía!, que arranca el 6 de diciembre, habrá una promoción del 50 por cientos para los marplatenses. Para los nueve títulos anunciados vale consignar que a los precios amigables habrá que sumar los descuentos por tarjetas de crédito vinculadas con una entidad bancaria.

Dos obras convertidas en leyendas

Entre los títulos anunciados este martes hay dos de extensas historias en el teatro argentino. Uno de ellos es Brujas, el verdadero tanque histórico del teatro comercial que se estrenó el 3 de enero de 1991, en Mar del Plata, y con un elenco integrado por Graciela Dufau, Nora Cárpena, Thelma Biral, Moria Casán y Susana Campos.

En la prehistoria de esta historia fantástica, nadie imaginó el fenómeno que se generó. La cosa fue más o menos así: en 1988, el actor Alberto Closas le acercó a Rottemberg el libro de la pieza Entre mujeres, escrita por el dramaturgo español Santiago Moncada . Ante la primera lectura de Guillermo Bredeston, socio de Rottemberg, el material quedó desechado. En el invierno de 1990, los empresarios ya tenían comprometida la sala del Atlas de Mar del Plata, pero les faltaba la obra. Ahí fue cuando volvió a aparecer el título aquel. Se lo pasaron a Nora Cárpena (esposa de Bredeston) y a Thelma Biral (amiga en común). Tampoco le dieron el OK, Se le pasaron a Luis Agustoni en busca de su opinión. Lo leyó, hizo modificaciones al texto original. Se fue armando el elenco, se cambió el nombre de la obra y se estrenó. A partir de ese momento, la historia es conocida.

La Brujas de la temporada despedida estará compuesta por Nora Cárpena, Moria Casán, Graciela Dufau (de las históricas) junto a Luis Kuliok y María Leal. Todas estuvieron presentes en esta presentación, entre chistes, anécdotas, una Moria Casán recién llegada de China y coincidencias varias. Por ejemplo, recordaron que aquella noche del debut de esa leyenda fue la misma noche del 3 de enero de 1991 fue cuando se emitió el primero capítulo del programa ¡Grande, pa! en el cual actuaba María Leal, un de las nuevas integrantes de Brujas.

Hay otros dos títulos protagonizados por un mismo actor, Mauricio Dayub, que ya tiene miles de batallas en La Feliz. De hecho, el talentoso actor fue quien cerró la temporada del año pasado a sala llena, y Luis Brandoni en la platea aplaudiéndolo de pie luego de una función de El equilibrista. Ganador del Estrella de Mar de Oro en 2022 , esta vez vuelve con ese título y con El amateur, ambos unipersonales que llevan cinco temporadas en cartel. “Es muy extraño -recuerda en diálogo con este cronista-, pero las dos obras explotaron en Mar del Plata. Con El amateur inauguré un sala con perfil muy bajo pero entre los premios y el público nos puso arriba y pasé a un teatro comercial. Lo mismo pasó con El equilibrista, Hay algo que tiene esa ciudad con mis espectáculos que conmueve”.

Los nueves espectáculos programados por el clan Rottemberg se completa con la comedia Tom, Dick & Harry, con Mariano Martínez, Bicho Gómez, Claribel Medina y elenco; la nueva propuesta de Wali Iturriaga, con el espectáculo Dos piratas y un tesoro, con Eugenio y Culini Weinbaum; y Sean de termos y mabeles, de Ariel Tarico y David Rotemberg. Y un dato clave: los precios amigables.

