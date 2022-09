La dura historia de Mauricio Dayub: un secreto entre cartas, una traición y el viaje que cambió todo

Mauricio Dayub fue uno de los invitados estelares que protagonizaron la emisión de este sábado de PH Podemos Hablar (Telefe), que contó también con la presencia de Betiana Blum, Sol Pérez, Callejero Fino y Matías Alé. El protagonista de El Equilibrista sorprendió a los televidentes y al propio Andy Kusnetzoff con la primicia de que dio el sí en el altar en una ceremonia secreta junto a Paula Siero, su pareja desde hace 22 años, hace apenas seis meses. Además, no pudo evitar emocionarse al repasar la dramática historia de vida de su abuela y su madre.

El actor dejó a todos con la boca abierta con la noticia de su casamiento. “Yo me casé hace muy poquito”, deslizó. “No sé, hace unos seis meses. Bien perfil bajo”, agregó. “Ah, ¡felicidades! ¿Pero cuánto hace que está con su mujer?”, le preguntó Andy completamente sorprendido. “22 años”, respondió Dayub. “¿Y no se enteró nadie de que te casaste? ¿Estás comunicándolo ahora?”, insistió el conductor. “No, no lo estoy comunicado. Es que si no, te tengo que mentir, decirte: ‘No, no estoy casado’”, respondió con una sonrisa.

Mauricio Dayub y su casamiento en secreto con Paula Siero

Dayub explicó que decidieron casarse para “facilitar cosas” y dijo que fue como una “sugerencia de Paula que a mí me pareció bien. “Fuimos con Rafa, que tiene 10 años, y nuestros mejores amigos de ambos lados”, reveló el actor.

La dura historia familiar de Mauricio Dayub

Conmovido por el testimonio de Callejero Fino, Mauricio Dayub no pudo evitar emocionarse al recordar las enseñanzas de vida que le dejó su padre, y también su madre, y resaltó la importancia de contar con esos ejemplos. “Qué importante que son los padres para todos nosotros”, reflexionó el actor. “Para que el norte de cada uno de nosotros pueda cambiar, para que el norte de los chicos cambie. Que no haya que emborracharse para ser más piola, que no haya que drogarse”, reflexionó.

Y continuó: “Que la previa no siga siendo lo que es, porque es un objetivo que no nos mejora, ni a los que lo hacen, ni a los demás. Yo recuerdo que mi papá siempre decía, cuando veía que nos podíamos estar mandando alguna cag..., nosotros éramos cinco hermanos. Él decía: ‘Nosotros somos así, ¿eh? (trazando una línea recta con el brazo)’. Nunca explicó, nunca dijo qué quería decir eso, pero yo antes de caer me acuerdo de eso y sé qué tengo qué hacer”, agregó emocionado.

Mauricio Dayub y el drama de su familia

Dayub aseguró que sus padres le dieron “una línea” y admitió que se le escapó una lágrima porque no puede evitar pensar en su actual rol de padre. “Tal vez por pensar si yo estoy haciendo lo mismo con mi hijo, si soy capaz de tener esos gestos”, sostuvo. Y Andy recordó un dato de su familia que desató un relato conmovedor sobre el drama que vivieron su madre y su abuela.

“Tu historia empieza con Josefina, ¿es tu abuela?”, consultó el conductor. “Sí, es la historia de El Equilibrista, del espectáculo que hago, el corazón de El Equilibrista”, precisó Dayub. “Mi abuelo decía que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio con esas decisiones que uno tiene que tomar en la vida, a veces, para ir hacia donde uno siente que tiene que ir y no hacia donde te lleva la vida. Muchas veces vamos para donde nos lleva el viento”, agregó.

Todo comenzó con un viaje suyo a Yugoslavia. Había ido a filmar una película, pero el mal clima impidió grabar en exteriores, por lo que le dieron dos días libres. Con ese tiempo a favor, decidió ir al pueblito italiano donde nacieron su madre y su abuela.

“Le pregunté antes a mi abuela, me dijo que no había nadie, que no quedaban familiares, pero yo, obstinadamente, quise ir igual. Fui y empecé a preguntar, en el poco italiano que hablaba, dónde podía vivir la familia que yo buscaba con el apellido de mi abuela. Hasta que di en un lugar que me dijeron que conocían a la familia y que iban a venir a buscarme”, recordó el actor.

Mauricio Dayub brilla en El Equilibrista (Foto: Archivo)

“Me enteré ahí de un secreto, una historia, que tenían mi abuela y mi madre. Me enteré por qué hacía 55 años que mi abuela ni hablaba, ni escribía”, relató. Su abuela se había enamorado de alguien que no era del gusto de su madre ni de su hermana. Dayub contó que esa persona era, casualmente su abuelo, que dejó embarazada a su abuela de su madre. “Por la vergüenza que significó, (mi abuelo) se tuvo que tomar el primer barco que saliera para América. Le empezó a escribir cartas a mi abuela, mi abuela nunca recibió ninguna porque la mamá y la hermana se la escondían, ella no lo sabía”, explicó.

“Pasaron cinco años y mi abuelo, después de escribirle todos los meses, le mandó los pasajes con un familiar rogándole que viniera a la Argentina, que quería conocer a su hija. Y ahí mi abuela se enteró y se fue sin saludar a su madre y a su hermana, y no la vieron nunca más”, sostuvo. Cuando volvió a la Argentina, Dayub habló con su abuela y le dijo lo que había descubierto. “Le dije: ‘mirá, yo te traje un montón de regalos y de fotos, pero con una condición: que vos hables por teléfono con tu hermana’”, relató.

Mauricio Dayub reveló que se casó hace "unos seis meses" (Foto: Diego Spivacow) Diego Spivacow

Y continuó: “Después de 55 años, mi abuela no quería hablar. Cuando le estaba por pasar, me dijo: ‘¿qué les digo?’. Y atendieron y le pasé. A ella, a mí me maravilló, le salió una voz finita como cuando tenía 19 años, la última vez que había visto a la madre y a la hermana. Y le salió decir solo ‘hola’. Dijo dos veces ‘hola’ y me dijo: ‘bueno, yo ya hablé, ellos no hablan’. ‘No, cómo no van a hablar, abuela. ¡55 años!’, le dije y agarré el teléfono yo. Y claro, estaban llorando, no es que no hablaban”.

Como si fuera poco, el actor contó otra anécdota que no forma parte de la obra de teatro. Cinco años después de aquel viaje, su mamá se le apareció en su casa “con un batoncito y un par de bolsitos” decidida a emprender el viaje a Italia para conocer a toda su familia. “’Bueno, me decidí, me voy a Italia’. Ya habían pasado cinco años de esto. ‘Pero mamá, ¿y la valija?’, le digo. ‘No, si allá me van a dar todo. ¡Me dijeron que me van a dar todo! ¡Que no lleve nada!’, cerró.