De George Clooney a Denzel Washington, las estrellas de Hollywood invaden los escenarios de Broadway

NUEVA YORK.- Hace tiempo que los escenarios de la Gran Manzana le roban talentos a Hollywood por un rato, pero la temporada teatral que está por arrancar será excepcionalmente multiestelar ¿Por qué? Porque los productores han llegado a la conclusión de que con funciones limitadas de obras que incluyen celebridades en su elenco tienen más chances de ganar plata que con musicales nuevos. Y algunos de los musicales también esperan incorporar grandes nombres que les empujen la boletería. Estas son algunas de las celebridades que se subirán a los escenarios de Broadway y del off en la nueva temporada neoyorquina.

Mia Farrow en The Roomate. Farrow debutó en las tablas cuando tenía 18 años y tuvo su rol revelación en 1968 con la película El bebé de Rosemary, y ya pensaba estar felizmente retirada, hasta que leyó el guion de esta comedia de Jen Silverman sobre dos mujeres sin mucho en común, salvo que viven juntas… Hoy, a los 79 años, Farrow vuelve a escena junto a Patti Lupone, tres veces ganadora del Tony, y según dice, tal vez por última vez. La obra ya se estrenó en el teatro Booth, sobre Broadway.

Mucho antes de que se convierta en el doctor Doom en su regreso a los Avengers, Robert Downey Jr. debutará en teatro como un novelista demasiado interesado en la inteligencia artificial Alberto E. Rodriguez - Getty Images North America

Robert Downey Jr. en McNeal. Downey es una de las estrellas más taquilleras de Hollywood, con un montón de películas de superhéroes (interpretó a Iron Man) y un Oscar en su haber por Oppenheimer (como el antagonista, Lewis Strauss). Downey hace su debut en Broadway con una nueva obra de Ayad Akhtar, donde interpreta a un famoso novelista con un interés potencialmente problemático por la inteligencia artificial. En el teatro Vivian Beaumont, Broadway.

Daniel Dae Kim en Yellow Face. ¡Hablando de metamensajes! Esta obra de David Henry Hwang es sobre una obra sobre un musical, o más o menos así. Kim, conocido por la serie Lost y la nueva versión de Hawaii Five-0, interpreta a un dramaturgo llamado DHH —se entiende, ¿no?— que elige por error a un actor blanco para un personaje asiático en un fracaso de Broadway inspirado en sus propias protestas contra la elección de un actor blanco para un personaje euroasiático en Miss Saigon. Las funciones de preestreno son en el teatro Todd Haimes, Broadway.

Katie Holmes hará un clásico del repertorio norteamericano, Our Town, junto a Jim Parsons Gotham - WireImage

Jim Parsons y Katie Holmes en Our Town. La pieza de Thornton Wilder, estrenada en 1938 y muy representada desde entonces, es una de las mejores obras de teatro escritas en los Estados Unidos. Parsons, más conocido por la serie de televisión The Big Bang Theory, recuerda que en la escuela tuvo que preparar la obra y cuando le ofrecieron encabezar una sexta producción en Broadway, pensó: “No puedo dejar pasar la oportunidad de decir esas palabras”. Interpretará al director de escena; Holmes es la señora Webb, y Zoey Deutch hace su debut como Emily Webb. Las funciones de preestreno arrancan esta tarde, en el Ethel Barrymore, Broadway.

Adam Driver en Hold On to Me Darling. Sirvió en la Marina, tuvo éxito en televisión con Girls y triunfó en el cine con La guerra de las galaxias. Graduado de Juilliard, Driver también trabajó bastante en teatro, y ahora vuelve para interpretar a un cantante de country egocéntrico que recibe un cimbronazo cuando se muda de nuevo a su hogar en Tennessee, en esta reposición de la obra de Kenneth Lonergan de 2016. Los preestrenos empiezan el 24 de septiembre en el teatro Lucille Lortel (en el off Broadway).

Julianna Margulies volvió a la TV con The Morning Show y también hará teatro a las órdenes de Delia Ephron, junto a Peter Gallagher Grosby Group

Julianna Margulies en Left on Tenth. En sus memorias, la guionista Delia Ephron (hermana y habitual colaboradora de la fallecida Nora Ephron) habla sobre encontrar el amor mientras se lidia con el dolor. Ephron eligió personalmente a Margulies (ER, The Good Wife, The Morning Show) para que la interpretara en el escenario, acompañada por Peter Gallagher como el hombre que la ayuda a sanar. Los preestrenos comienzan el jueves 26 en el teatro James Earl Jones, Broadway.

Kit Connor y Rachel Zegler en Romeo + Juliet. Este es un gran año, ¡al fin!, para Romeo y Julieta. Tom Holland acaba de terminar una producción en Londres, y ahora llegan Connor (Heartstopper) y Zegler (West Side Story), ambos haciendo su debut como codirectores de la 37ª producción de Broadway de la amada tragedia de Shakespeare, esta vez con música de Jack Antonoff. Los preestrenos comienzan el 26 de septiembre en la sala Circle in the Square, Broadway.

Nicole Scherzinger en Sunset Blvd. Scherzinger, integrante de las Pussycat Dolls, ganadora de “Dancing With the Stars” y jueza en varios programas de talentos, ya ganó el premio Olivier por esta fascinante interpretación de una estrella venida a menos y desesperada por regresar, en una cruda reposición del legendario musical de Andrew Lloyd Webber. Ahora, Scherzinger trae su Norma Desmond a Broadway. Las funciones de preestreno arrancan el sábado 28 en el teatro St. James.

Neil Patrick Harris, Jane Krakowski, Debra Messing y Constance Wu en Shit. Meet. Fan. Un grupo de amigos reunido para una fiesta de eclipse deciden jugar a un juego tipo “verdad o consecuencia”: ponen todos los celulares sobre la mesa y leen en voz alta todos los mensajes de texto y correos electrónicos que van llegando. No hace falta decir que hay sorpresas. La historia original viene de la película italiana de 2016, Perfectos desconocidos, y ahora fue reversionada para el escenario por el dramaturgo y director Robert O’Hara (Bootycandy). Los intérpretes incluyen a Harris (How I Met Your Mother, y ganador del Tony por Hedwig and the Angry Inch), Krakowski (30 Rock, y también ganadora del Tony), Messing (Will & Grace) y Wu (Locamente millonarios). Las funciones de preestreno empiezan el 10 de octubre en la sala MCC (off Broadway).

Michelle Williams en Death Becomes Her. Williams es más conocida por su trabajo con Beyoncé como integrante de Destiny’s Child, pero ya antes se incorporó a algunos espectáculos que ya estaban en cartel en Broadway, pero ahora interpreta por primera vez un rol original, como una hechicera dueña de una poción poderosa, en esta adaptación de La muerte le sienta bien. El preestreno arranca el 23 de octubre en el teatro Lunt-Fontaine, Broadway.

Kenneth Branagh en El rey Lear. Branagh es un veterano en encarar a Shakespeare: ha interpretado a Hamlet, Yago, Macbeth y varios más. Y ahora asume uno de los papeles más difíciles y más grandiosos del dramaturgo inglés, como el rey Lear, el monarca descompensado, en una producción de dos horas sin intermedios. Las funciones de preestreno empiezan el 26 de octubre en el teatro Shed (off Broadway).

Marisa Tomei liderará el elenco de Babe, centrado en la industria musical, que se estrenará en octubre Michael Loccisano - FilmMagic

Marisa Tomei en Babe. Tomei, ganadora del Oscar por Mi primo Vinny, vuelve a las tablas como una asistente anónima dentro de la industria musical, cuya larga historia de soportar el sexismo acaparador de créditos de su jefe cambia con la llegada de una joven con ideales que entra a trabajar a la oficina. El preestreno empieza el 29 de octubre en New Group (off Broadway).

Brendan Fraser en Grangeville. En 2023, Fraser ganó un Oscar por su actuación en La ballena, una película escrita por Samuel D. Hunter y basada en su obra de teatro. Y aparentemente la experiencia fue buena, porque ahora Fraser aceptó protagonizar la obra más reciente de Hunter, sobre dos hermanos que se reencuentran cuando la madre de ambos se enferma. Las funciones de preestreno arrancan el 4 de febrero en el Teatro Signature (off Broadway).

Jake Gyllenhaal, después del éxito de El duro, será Yago en una nueva versión del clásico shakespereano, junto a Denzel Washington Dominik Bindl - Getty Images North America

Denzel Washington y Jake Gyllenhaal en Otelo. Washington, ganador de un Oscar y un Tony y con décadas de experiencia interpretando a Shakespeare en el escenario y en la pantalla grande, vuelve a Broadway con una de las grandes tragedias del teatro universal, interpretando a un oficial consumido por los celos. Gyllenhaal (Secreto en la montaña, El duro) interpreta a Yago, el gran villano de esta historia. Los preestrenos empiezan el 24 de febrero en la sala Ethel Barrymore, Broadway.

Nick Jonas en The Last Five Years. Ya antes de alcanzar la fama con una banda de música con sus hermanos, Nick Jonas era un actor infantil. Hizo su debut actoral en Broadway como Little Jake en Annie Get Your Gun, y luego interpretó papeles como Gavroche en Los miserables y Chip en La bella y la bestia. Ahora a los escenarios para coprotagonizar junto a Adrienne Warren (ganadora de un Tony por Tina) la primera producción de Broadway de la enrevesada obra de Jason Robert Brown sobre la desintegración de un matrimonio. Las funciones de preestreno arrancan el 18 de marzo en el teatro Hudson, Broadway.

David Hyde Pierce en Los piratas de Penzance. Pierce, sumamente conocido por la serie Frasier, es un veterano actor de teatro que en 2007 ganó un Tony. En esta nueva versión de Gilbert & Sullivan, interpreta al mayor general Stanley en la opereta cómica, mientras Ramin Karimloo es el rey Pirata, su antagonista. La obra original se desarrollaba en la costa de Cornualles, Inglaterra: para esta reversión eligieron Nueva Orleáns. Las funciones de preestreno comienzan el 4 de abril de 2025 en el teatro Todd Haimes, Broadway.

Christian Slater y Calista Flockhart in Curse of the Starving Class. Abróchense los cinturones, porque este drama de Sam Shepard es un viaje muy movido. La familia Tate tiene hambre, literal y metafóricamente. Slater interpretará al patriarca, alcóholico y dado a la violencia, que tiene una tierna escena con un cordero; Flockhart es la madre no demasiado maternal, que tiene planes de escapar y no son muy realistas. Cooper Hoffman (Licorice Pizza) es el hijo de ambos, tratando de sostener la familia sin éxito. Estrenará en el invierno boreal, off Broadway.

Kieran Culkin, Bob Odenkirk y Bill Burr en Glengarry Glen Ross. La obra ganadora del Pulitzer de David Mamet se centra en un grupo de inescrupulosos y malhablados operadores inmobiliarios. En su tercer regreso a escena, Culkin (Succession) es el exitoso emprendedor; Odenkirk (Better Call Saul), el experimentado busca y Burr, un estafador con ínfulas. Estrenará en la primavera boreal, en Broadway.

Clooney con David Strathairn, protagonista de la película Buenas noches y buena suerte, que ahora llegará a Broadway

George Clooney en Buenas noches, buena suerte. Hace dos décadas, el actor escribió, dirigió y coprotagonizó una película sobre las tensiones entre el renombrado periodista televisivo Edward R. Murrow y el senador Joseph McCarthy por la cruzada anticomunista que emprendió este último en los años 50. Ahora Clooney y su coguionista Grant Heslov adaptaron la película al teatro, y esta vez Clooney interpretará a Morrow, en su debut en Broadway (en la película se reservó un papel secundario, el productor Fred Friendly). En la primavera boreal, en Broadway.

