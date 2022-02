El bailarín Esteban Provenzano toma impulso para cumplir el sueño de llegar a Broadway

Para llegar a destino a veces hace falta recargar combustible. La parada de Esteban Provenzano en México fue, de todos modos, algo más que una escala técnica. Ya son siete los años que este actor, cantante y bailarín argentino egresado de la escuela de teatro musical de Julio Bocca y Ricky Pashkus lleva en ese país. Lo más reciente tiene que ver con The Prom, un musical importado de Broadway que lo cuenta en su elenco, pero antes estuvieron sus participaciones en las versiones locales de otras obras populares: Billy Elliot, El hombre de La Mancha, Annie... Y hasta una experiencia inusual como maestro de ceremonias del circo Atayde Hermanos, fundado a fines del siglo XIX. Pero el objetivo final está más al norte. Provenzano sueña con trabajar en Broadway y va avanzando paso a paso : “Es una idea que tengo hace años, pero siempre supe que debo hacer otras cosas antes para poder concretarla. Y México es parte de ese camino. Acá aprendí, acumulé experiencia y ahora estoy para pegar el salto. Me atrae sobre todo la manera de trabajar que tienen en los Estados Unidos. Yo conozco esa forma de laburo porque muchísima de la información que me pasaban mis maestros en la Argentina eran cosas que habían aprendido ellos en los Estados Unidos. Por eso también viajé a estudiar allá, y la verdad es que me gustó mucho lo que vi. Sentí y siento que ahí puedo funcionar muy bien. Si para un jugador de fútbol el mayor sueño es ir a un Mundial, en mi caso el equivalente es llegar a Broadway ”.

La puerta a México se abrió gracias a Los locos Addams, otro exitoso musical de Broadway adaptado en la Argentina por Enrique Pinti. Provenzano estuvo en el elenco, luego se abrió la posibilidad de viajar y después, sin nada muy planificado, empezó a girar la rueda del trabajo en un país ajeno. “Me cayó del cielo lo del circo, que fue muy lindo, y tuve la chance de quedar en musicales como Hello Dolly y Chicago. Ya había hecho Chicago en Argentina, eso ayudó en ese caso. Con respecto de la Argentina, México tiene similitudes y diferencias en cuanto al modo de trabajo. Los mexicanos tienen otros tiempos, son más relajados que nosotros. Eso también provoca que muchos argentinos sean especialmente valorados por la velocidad y la eficiencia de su trabajo. Una curiosidad: cuando llegué, muchas voces me parecían familiares. Me preguntaba por qué, y pronto me di cuenta de que las reconocía del doblaje de muchas películas que vi. Y efectivamente después trabajé con quienes pusieron voces en películas como Pocahontas y La era de hielo”.

Esteban Provenzano, en Chicago prensa

Hermano de la coreógrafa y directora Fernanda Provenzano, Esteban permanecía cómodo en Buenos Aires, tenía trabajo y proyectos. Pero en 2014 apareció la oferta para irse a México y decidió probar. “Era una decisión difícil porque estaba trabajando muy bien con Priscilla, la reina del desierto, dirigido por Valeria Ambrosio (Provenzano ganó un premio Hugo como mejor intérprete masculino en ensamble por ese papel), y también tenía más propuestas de trabajo. La primera pregunta que me hice fue si de verdad quería irme de la Argentina o no y por qué. Si me iba por algo, con algún objetivo. Yo ya tenía en mente lo de Broadway. Y después las cosas se fueron dando. Pero siento que fue un cambio y no una escapatoria”.

En The Prom hay otros tres argentinos que forman parte del elenco –Marien Caballero Galvé, Anahí Allué y Dai Liparoti–. El exitoso musical de Bob Martin también tiene su versión en Netflix con un elenco estelar (Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden) y ha rendido mucho en cada lugar donde fue estrenado. “Para mí fue una alegría doble: por la calidad de la obra y por poder experimentar otra vez la sensación del vivo. Después de un paréntesis tan largo por la pandemia, tenía la necesidad de estar frente al público”, señala Provenzano.

¿Son muy diferentes las versiones locales de musicales de Broadway? Depende del tipo de producción, asegura el bailarín y actor argentino: “Si comprás la franquicia completa de un clásico de Diseny como La Bella y la Bestia tenés que seguir todo tal como viene estipulado. Podés ponerle un poco de tu esencia al personaje, pero no mucho más. Pero si es un tipo de franquicia más libre, como el caso de The Prom en México, las cosas son distintas. Acá compraron el texto y la música, pero no la escenografía ni el vestuario, que fue producido totalmente en México. Y hubo un fuerte trabajo de adaptación de la historia, la ‘tropicalizaron’ bastante. No solo porque en lugar de Nueva York e Indiana en esta versión todo transcurre entre Ciudad de México y Salamanca (Guadalajara), sino porque también el humor y los guiños son diferentes. Hace poco vi acá una versión de Aladdin que también se toma unas cuantas libertades y trabaja con pautas nuevas. No son musicales tan clásicos, están bien aggiornados para esta época”.