Rent: el regreso de un musical necesario, a casi 30 años de su estreno original en Broadway

Libro, música y letras: Jonathan Larson. Dirección general: Fernando Dente. Dirección musical: Tomás Mayer Wolf. Elenco: Ángela Torres, Pablo Turturiello, Tomás Wicz, Eugenia Gil Rodriguez, Ana Devin, Sacha Bercovich, Juan Manuel Outeiro, Francisco Vázquez y otros. Vestuario: Gustavo Alderete. Escenografía: Mariano Smaldini. Iluminación: Ariel Ponce y Leandro Fretes. Coreografía: Vanesa García Millán. Sala: Teatro Opera (Av.Corrientes 860). Funciones: viernes a las 20, sábados a las 19 y domingos a las 18. Duración: 150 minutos. Nuestra opinión: buena.

Rent es un musical de rock con libreto, música y letras de Jonathan Larson, que está basado en la ópera La Bohème de Puccini y su trama gira en torno a un grupo de jóvenes bohemios que luchan por salir adelante en el multirracial barrio neoyorquino Alphabet City de principios de los 90, bajo la constante amenaza de los desalojos y del VIH/sida.

El espectáculo fue presentado por primera vez en 1994 como parte de un taller del New York Theatre Workshop y, dos años más tarde, en ese mismo ámbito del circuito teatral alternativo, tuvo su estreno oficial. Allí empezó la historia de un suceso y también la del drama que atraviesa su génesis, ya que el mismo día que comenzaban las representaciones Larson fue encontrado muerto en su casa, víctima de una afección cardíaca no diagnosticada. Pese al shock sufrido por todo el elenco, el debut no se detuvo y fue tal la recepción del musical que a los pocos meses fue trasladado a Broadway, donde se mantuvo durante doce años en cartel y obtuvo, entre otros, los premios Pulitzer y Tony al Mejor Musical. Cabe recordar que la obra también contó con una versión cinematográfica, en 2005, dirigida por Chris Columbus y protagonizada casi por completo por el reparto teatral original.

En la Argentina, este musical que marcó un antes y un después en Broadway (por su temática, su lenguaje fuerte y directo y la radiografía minuciosa que ofrecía de una generación) –solo comparable a lo que había producido a finales de los 60 la irrupción de Hair–, ya tuvo una versión (la primera en español en todo el mundo) en 2008, dirigida por Valeria Ambrosio. Fue en Ciudad Cultural Konex (un lugar muy adecuado para la puesta, en los márgenes de la actividad teatral de aquel entonces, pero que restringió la respuesta del público a sólo seis meses de funciones) y significó un espaldarazo para las carreras de sus protagonistas Florencia Otero y Germán Tripel y de buena parte del resto del elenco.

Ahora, a 28 años del estreno en Broadway y a 16 del local, llega una nueva versión nacional con otro ímpetu, otros recursos y lo hace en plena Avenida Corrientes, la mayor arteria del circuito teatral comercial. ¿Será la consagración definitiva de Rent entre el público argentino? Habrá que esperar un tiempo para saberlo. En principio la historia está bien contada y los elementos que se han sumado para agregar información a la trama o remarcar datos de importancia son muy valiosos. A tono con el gran desarrollo audiovisual que se ha producido en los últimos años, a nivel escénico y en todas los ámbitos, esta puesta no escatima permanentemente en el uso de slides y proyecciones (tarea a cargo de los talentosos Juan Manuel Ripari y Diego Rozek), que claramente hacen link con el público veinteañero al que está destinada (en principio) la obra. Se podría decir que esta es la mayor (y mejor) innovación de la nueva puesta.

Hoy la pareja protagónica de Rent la conforman Ángela Torres y Pablo Turturiello. Son quienes encarnan a Mimi y Roger, la bailarina de pole dance y el músico de rock, ambos portadores del VIH, que viven una intensa historia de amor en medio de un contexto de adicciones y penurias económicas. La pieza muestra sus encuentros y desencuentros a lo largo de un año, desde la Navidad de 1989 a la siguiente, siempre rodeados de un grupo de amigos variopinto (donde la diversidad sexual es regla) cuyo lema de vida es “No hay mañana, no hay ayer, no hay tiempo que perder, no hay más que hoy”. El que se encarga de narrar lo que va sucediendo y retratar a toda la tribu es Mark (rol a cargo de Tomás Wicz), el inspirado aspirante a director de cine de la cofradía.

Pese a ciertos errores de casting, los actores muestran compromiso con el material y la historia que les toca representar. No obstante, es de esperar que con el correr de las funciones logren transmitir por completo la alta emocionalidad que encierra el texto de Larson . Quienes hoy mejor lo logran son Ángela Torres (dueña de una gran presencia escénica y hermosa voz) y Eugenia Gil Rodriguez y Ana Devin, como Joanne y Maureen (una temperamental pareja de lesbianas), que levantan la temperatura de la sala cada vez que aparecen en escena.

Por último, es elogiable el trabajo de Fernando Dente, no solo en su faceta de director sino, fundamentalmente, como impulsor de estrenos y reestrenos de musicales con contenido. Al igual que lo hizo el año pasado con Heathers (un musical “negro” que hablaba, entre otros temas, del bullying en el sistema de educación secundaria), ahora (más allá de algunos reparos) eleva la vara con el reestreno de Rent, un musical que habla del amor, la solidaridad y la compasión en tiempos adversos, se trate de los 90 como de la época actual.