El director Héctor Presa estrena dos espectáculos en una semana, unidos por la poesía

Uno de los directores más inquietos de la escena teatral porteña es, sin dudas, Héctor Presa. El creador del grupo La Galera Encantada y director del teatro La Galera, esta semana estrena dos propuestas muy distintas . Una es Boleros para un poeta y una mujer, también de su autoría, que estrena mañana, e irá los sábados a las 19.30, en La Galera (Humboldt 1591); y la otra es La novia de Lorca, en co-autoría con Liliana Pécora, desde pasado mañana, todos los domingos, a las 18, en El Ópalo (Junín 380).

En la primera, unos primos lejanos, un amor oculto y una serie de canciones y poemas epistolares son el eje, en la piel de Ana Padilla y Carlo Argento. “La historia de Cyrano de Bergerac siempre me conmovió. Cuántos de nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra historia una historia semejante. El amor inalcanzable, el que no nos pertenece, el de nuestra niñez. Ese amor estuvo acompañado tanto por la poesía de algún autor que nos apasionaba como reflejado en las canciones que nos gustaban. Y de esa fusión entre la historia de amor, las poesías y la música es que se fue armando esta obra”, explica Presa.

Carlo Argento y Ana Padilla, en Boleros para un poeta y una mujer. obra de Héctor Presa

El director cuenta que el proceso de trabajo empezó buscando la comprensión de las dos historias que funcionan paralelamente: la mujer enamorada de un hombre que no conoce personalmente y el hombre ocultando un amor de toda la vida. “Simultáneamente fuimos aprendiendo los boleros que reemplazan en muchos momentos las palabras de los intérpretes. La poesía, sin dudas, el punto más brillante del trabajo, a mi entender, le brinda a los actores la oportunidad de regocijarse con las imágenes que ofrece Mario Benedetti –explica Presa–. En fin, un mix entre estos tres universos que confluyen en este material enriquecido por el trabajo de un excelente equipo compuesto por Ana Padilla y Carlos Argento, como intérpretes, y por el acompañamiento en vivo del maestro Esteban Rozenszain y la coreografía de Mecha Fernandez”.

Algo sobre García Lorca

La segunda propuesta está basada en hechos reales y la protagoniza la carismática Liliana Pécora . Una mujer en Granada se enamora de Federico García Lorca. Lectora, viajera, inquieta, amante de las artes, entendida en antigüedades, buena conversadora y amiga. Todos estos talentos hacen que Federico se acerque a ella de manera inusual. Ella se opuso a lo que se esperaba de una mujer española en los años 20. “Es la historia de Emilia Llanos una mujer granadina con una personalidad muy atractiva, una verdadera adelantada de su época. La propuesta de La novia de Lorca me llegó a través de Liliana Pécora con quién habíamos trabajado juntos en Solteritas y sin estrenar –recuerda el director y dramaturgo–. Ella me pidió que leyera un material acerca de una mujer que había estado enamorada de Lorca y me preguntó si me interesaba dirigirlo. En el regreso a la actividad, luego de la pandemia, no sabía si iba a poder encarar con seriedad la propuesta, pero me atraía trabajar nuevamente con Pécora y con García Lorca . Fue toda una aventura sumergirme en el universo del autor desde otro lugar y un verdadero desafío acompañar a la actriz en un espectáculo en el cual ella no toca la cuerda del humor, pero le permite mostrarse como lo sensible y talentosa intérprete que es”.

Son dos propuestas que parecen muy distintas, pero tienen muchos puntos en común además de su director. “De alguna manera son dos historias de amor que tienen muchos puntos en común y que han enriquecido mi corazón a lo largo de los procesos creativos”, concluye el director.

Para agendar

Boleros para un poeta y una mujer

Viernes, a las 19.30.

Teatro La Galera, Humboldt 1591.

La novia de Lorca

Domingos, a las 18.

El Ópalo, Junín 380.

Entradas para ambas obras por alternativateatral.com o en las boleterías de los teatros.