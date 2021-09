El gran desafío artístico de Ulises Puiggrós

La chispa se encendió en 2012, cuando el multifacético artista Ulises Puiggrós se cruzó en un escenario con la actriz Romina Escobar, la primera mujer trans en su vida, y enseguida despertó en él la curiosidad por indagar en su mundo, las ganas de investigarlo, de conocer otras chicas como ella. El resultado fue Miranda, obra dramática que escribió en 2014 que llevó a Escobar como protagonista. Siete años después, aquel primer acercamiento se profundiza con el estreno de Lila, como se llama este unipersonal escrito e interpretado por él mismo a estrenarse mañana, donde se pone en la piel de una diva de la canción española que llega para dar su primer recital en Buenos Aires. Entre canciones y monólogos de humor, es una pieza musical que atraviesa temas como el amor, el desamor, los vínculos familiares, la amistad y la necesidad de salir adelante frente la adversidad.

“Me interesé en ese mundo porque estas mujeres nacieron con otro sexo, se veían al espejo y no se gustaban, y tuvieron la valentía de cambiar radicalmente para ser lo que ellas querían ser. Son sobrevivientes de los años 90, cuando se les decía travestis, y se las veía como algo turbio . Siempre marginadas, no tenían ninguna visión de futuro porque nadie las contrataba para ningún trabajo, la gente las miraba mal por la calle, las insultaban. Y conocer a Romina, con tan buena onda a pesar de haber recibido toda esa mala energía, me llevó un día a escribir esta obra”, cuenta Puiggrós, que se formó en actuación con Agustín Alezzo, y entre otras cosas fue bailarín en los musicales de Susana Giménez, estudió Bellas Artes y se consagró campeón del mundo de aeróbica deportiva en Corea, 1993.

Ulises Puiggrós irreconocible en su caracterización de Lila DucheZarate

A su vez, a principios de 2019, el director de cine José Cicala le ofreció hacer un personaje de drag queen en el film La sombra del gato –acaba de estrenarse en el Festival de Londres–, que justamente se llama Lila y del cual tomó prestado el nombre para este personaje.

“Cuando me lo ofreció me quedé helado, nunca había hecho de mujer ni nada, así que enseguida tomé el desafío y empecé a laburar, llamé a todas mis amigas, les empecé a pedir consejos, y filmé la película. Después salí de vacaciones y un día me vino esta historia de golpe y la empecé a escribir”, recuerda Puiggrós, y asegura que cuando comenzó a escribir la historia no pensó interpretarla él.

“Fue algo que salió cuando lo terminé. Me animé a hacerla yo. Me pasaba que siempre había tenido una especie de traba con esto de vestirme de mujer, y pensé que no estaba mal mostrarme de una manera en la que me daba vergüenza. Si bien en la película ya había hecho de drag queen, una cosa es filmar cuatro escenas que no duran nada, y otra es estar arriba de un escenario y que la gente crea que sos una mujer trans”, señala.

De esta manera, en el transcurso de la obra convida un repertorio de siete canciones que entrenó con el talentoso Marcelo Velazco, desde “Fumando espero”, de Félix Garzo y Juan Viladomat Masanas; “Resistiré”, de Manuel de la Calva y Carlos Toro Montoro; “Padre”, de Ulises Puiggrós; “Un año de amor”, de Nino Ferrer; “Quizás, quizás, quizá”s, de Osvaldo Farrés; “Qué ganas de no verte nunca más”, de Alejandro Vezzani; y “Procuro olvidarte”, de Pekos Kanvas y Manuel Alejandro. Las canciones seleccionadas se intercalan el texto escrito por él mismo y supervisado por Javier Daulte, y Carla Scatarelli, breves monólogos de humor en la línea del stand up.

Ulises Puiggrós hizo de drag queen en una película y duplicó el desafío: es una chica trans sobre el escenario DucheZarate

En todo caso, cabe destacar el intenso proceso de creación del personaje que lo llevó a verse como una mujer, a hablar, a moverse, a cantar y bailar a su manera.

“Apenas empecé a trabajar, lo primero que dije fue: ‘para qué me metí en este quilombo’. Así que, como decía Stanislavski, hice el personaje de afuera hacia adentro, porque como era tan alejado a mí, si no me veía al espejo y encontraba algo de mujer, no podía darle vida. Lo primero que hice fue maquillarme, ponerme una peluca, unas tetas de silicona; me vestí, me puse los zapatos de taco y la primera vez que me miré, me largué a llorar. Me deprimí, porque sentí que no iba poder con eso, me vi como una caricatura. Pero de a poquito empecé a trabajarlo, a sentirme más cómodo, a sumarle un montón de cosas. Ya llevo casi dos años de trabajar el personaje y realmente fue una experiencia muy fuerte. Siento que con esta obra crecí un montón a nivel personal, y me abrió la cabeza”, concluye Puiggrós.

Ulises Puiggrós pidió consejo a su maestro Javier Daulte DucheZarate

PARA AGENDAR

Lila. Una obra escrita por Ulises Puiggrós y dirigida por Débora Longobardi. Desde el sábado 4 de septiembre, a las 22.30, Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Localidades, 700 pesos (por Alternativateatral.com)

