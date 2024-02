escuchar

El Salón Dorado fue el ámbito elegido para el anuncio de programación de la temporada 2014 del Teatro Colón. Frente a un auditorio colmado de funcionarios, representantes de organismo culturales extranjeros, artistas y periodistas, Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y Jorge Telerman, el director general y artístico del Primer Coliseo se encargaron de anunciar los títulos de un temporada marcada por el signo del ajuste.

Fue ella quien primero tomó la palabra. “ El Teatro Colón es un faro, un símbolo para todos los argentinos . En un momento en el cual se está hablando de dificultades, este oasis que tenemos aquí es algo que tenemos que preservar, disfrutar y compartir. Estamos orgullosos del trabajo que ha hecho este equipo para presentarnos una temporada tan adecuada, tan pertinente y con tanta calidad que revaloriza no solo a nuestros grandes creadores sino que incorpora a los nuevos también como forma de sumar otros públicos”, señaló la gestora sobre esta temporada, que considera que mantiene la calidad adecuándose a los tiempos actuales. Puntualmente, ninguno de los funcionarios habló de la crisis económica, pero la realidad no conoce de eufemismos: esta vez no hubo brindis ni bandejas recorriendo los amplios salones que dan a la Plaza Lavalle.

“Desde que empezamos a imaginar este temporada al día de hoy han pasado cosas...”, apuntó Jorge Telerman apenas comenzó a hablar. “Pero nuestra tarea es trabajar con las herramientas del momento, de las circunstancias y adecuarlas para poder dar la mejor propuesta”. A lo largo del año se irán presentando siete títulos líricos, cinco ballets y 20 conciertos del ciclo de abono de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, así como también cinco conciertos de la Orquesta Estable del Teatro Colón. En la serie de anuncios se destaca una nueva edición del Festival Argerich, con la presencia excluyente de Martha Argerich; como la vuelta de Marianela Núñez, primera bailarina del Royal Ballet de Londres.

Marianela Núñez retornará este año al Colón, en donde fanáticos y admiradores no le faltan

“Estamos aquí para valorizar lo mejor que tenemos: nuestro patrimonio. En el caso del Colón, es el trabajo actual e histórico de nuestros creadoras y creadores argentinos. Es un buen momento para seguir siendo parte del puente que une a la cultura de Buenos Aires con el mundo y también para cumplir con el objetivo de fortalecer, de promover los talentos locales, la creación local. Muchos de ellos están aquí y muchos de ellos en el resto del mundo. Todos los convocados, con una vocación encomiable, abierta y generosa han dicho que sí para estar presentes aquí, en esta temporada 2024″, agregó el experimentado funcionario de cultura.

“El eje de los siete títulos de ópera es una reflexión sobre el poder en su sentido amplio”, agregó sobre la temporada que se iniciará en abril con Ariadna en Naxos; bajo la dirección de escena de Marcelo Lombardero; que continuará con la reposición de Turandot, con puesta de Roberto Oswald; El cónsul, en la visión escénica de Rubén Szuchmacher; Carmen, puesta del catalán Calixto Bieito; Aurora, de Héctor Panizza; Orfeo en los infiernos, de Jacques Offenbach; y el cierre será Un ballo in Maschera, con dirección escénica de Rita Cosentino, toda una línea de programación que se analiza en una nota del crítico Pablo Gianera.

En diálogo posterior con LA NACION, Jorge Telerman consideró que hay varios mojones en esos títulos de ópera ligados a esa reflexión sobre el poder que considera como eje curatorial. “Sobre el poder en términos generales me parece que Carmen es una reflexión fulminante, que cada época la lee a su manera. En lo personal, prefiero más el discurso ditirámbico que moralista; me gusta hablar del poder riéndome de él y eso lo encuentro en Orfeo. Mucho más en época de crisis, nuestra salvación está en reírnos de nosotros mismos en la medida que esa risa sea la forma de corregir el caos. En una época como la nuestra en la cual, de distintas maneras, todos anhelamos que las cosas cambien la reflexión sobre el poder me pareció una buena línea para hacer hablar sobre la época actual obras de otros tiempos y para otros tiempos como son Carmen, Orfero o Ariadna en Naxos”, se explaya mientras los invitados ya van abandonado el Colón.

Gabriela Ricardes, ministra de Cultura, y Jorge Telerman, director del Teatro Colón, en la presentación de la temporada 2024

Bajo la dirección de Mario Galizzi, el Ballet Estable del Teatro Colón presentará cinco títulos, que iniciarán con Carmina Burana en versión de Mauricio Wainrot, quien estuvo presente en el acto que tuvo lugar al mediodía. Habló de ella como un trabajo integral del cual participarán el Coro Estable, el Coro de Niños y la Filarmónica de Buenos Aires. La crítica Constanza Bertolini analiza en este artículo la programación de ballet pensada para esta temporada, atravesada por la situación económica. A ello habrá que sumar los 20 conciertos de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y los títulos del Centro de Experimentación como el Ciclo Contemporáneo. Por otra parte, el Colón será sede de los festivales de Jazz y de Tango.

Si para este año estaba previsto hacer eje en Francia, tal como ocurrió antes con Italia, la realidad del país hizo que ese acuerdo con el país galo quede relegado para el 2025, cuando se estrene la ópera Dementia, con texto de Ariana Harwicz y música de Oscar Strasnoy. “ Este año no es prudente tomar muchos compromisos internacionales en la medida en que ni siguiera está del todo normalizado el giro al exterior ”, sostuvo el funcionario. Y sobre el presupuesto, término ausente del anuncio, Telerman apeló a un expresión escueta: “Es suficiente”. Y agregó: “Ha tenido que ser mirado con mucha atención la columna de dólares que no solamente responde a contrataciones internacionales sino también a cargas, transporte que se pagan con moneda extranjera. Esa columna, por motivos de público conocimiento, la tuvimos y tenemos que monitorear con mucha atención y debemos atenuarla. El resto de los ítems del presupuesto han sido acompañados por el índice de inflación y, en el de divisa extranjera, nos han pedido tener extrema cautela”, apunta.

Todo este complejo entramado tiene sus consecuencias artísticas. “Una de las misiones del Colón es fortalecer la producción local. En la temporada 2024 hay presencia internacional. Tal vez no aparecen esos nombres rutilantes que, con toda justicia, tienen contratos muy elevados; pero hemos fortalecido la programación local. Seis de las siete óperas están dirigidas por argentinos”, sostuvo el director del Teatro Colón. Y, dato no menor en tiempos de ajustes, desde el lunes ya estarán a la venta los abonos de la temporada 2024, definida a fuego por la situación del país.