Soledad Silveyra y Luis Brandoni se preparan para volver juntos al teatro

Hacía mucho que Soledad Silveyra y Luis Brandoni querían compartir un escenario. Aunque a lo largo de sus carreras habían coincidido algunas veces en sets de televisión y de cine, nunca les había tocado trabajar juntos en teatro. A comienzos de 2025, finalmente, esa cuenta pendiente será saldada . Lo harán a instancias de los jóvenes productores Tomás Rottemberg y Juan Manuel Caballe, quienes tuvieron la idea de convocarlos y de acercarles la propuesta adecuada. Prueba del acuerdo entre todas las partes –incluido el director Héctor Díaz– es la foto que el 19 de septiembre Carlos Rottemberg subió al Twitter de Multiteatro, el complejo de salas de avenida Corrientes al 1200 que administra, donde se producirá el esperado evento teatral del verano.

En exclusiva, LA NACIÓN pudo confirmar que la pieza elegida para el debut de la dupla Silveyra-Brandoni en teatro es la comedia ¿Quién es quién?, de la autora francesa Audrey Schebat. Se trata de una obra centrada en la historia de un matrimonio que, mientras espera a una pareja amiga para comer, se ve envuelto en un divertido caso policial; lo que provoca que empiecen a aflorar los conflictos que fueron acumulando a lo largo de tantos años de convivencia. La fecha del estreno será el miércoles 8 de enero.

Cabe recordar que Luis Brandoni viene de protagonizar durante años (tanto en el país como en España) Parque Lezama, la exitosa obra de Herb Gardner que bajó de cartel el pasado 3 de agosto; y de dirigir la nueva versión de Made in Lanús (que él supo estrenar como actor en los 80), que aún se puede ver en el Multitabarís. Por su lado, Soledad Silveyra viene de encabezar en la avenida Corrientes los elencos de dos comedias bien distintas: una de corte transgresor (Pasta de estrellas) y otra adaptada de un oscarizado suceso cinematográfico (La fuerza del cariño). De este último espectáculo –que había recibido buenas críticas y empezado bien de público– al tiempo debió ausentarse algunas funciones por problemas de salud y, por este motivo u otros, se dio por terminada la temporada antes de tiempo.

En diálogo con LA NACIÓN, hoy la actriz asegura estar mejor como para volver a la actividad. “De todos modos –aclara– lo mío aún no tiene solución. Tengo neuralgia de Arnold (una afección caracterizada por la aparición de un dolor en el nervio occipital). Me han visto muchos neurólogos y osteópatas y nadie hasta ahora ha dado en la tecla. Actualmente, estoy en la búsqueda de bloquear el dolor, pero ya puedo volver a trabajar. Y mucho más si es en un proyecto como este, junto a Beto, que me hace tan, pero tan feliz”.

En cine, Soledad Silveyra y Luis Brandoni habían trabajado juntos en dos ocasiones: en Hay unos tipos abajo (1985), un film de suspenso ambientado en la última dictadura militar, y en El arreglo (2019), una comedia dramática sobre la conflictiva relación entre un padre jubilado y su hija. Esta vez, como ya fue dicho, será la primera que lo harán en teatro. Y las expectativas, para ambos actores, son enormes. “Ya nos juntamos con Beto, hicimos lecturas del texto y empezamos a estudiar la letra. Gracias a una amiga mía, que es traductora instantánea, pudimos apreciar el texto original en francés y ahora lo estamos “limpiando” entre los dos. La verdad es que estamos muy felices y contentos de que nos hayan propuesto esta obra a los dos, creo que se avecina algo muy hermoso ”, sostiene la actriz.

Con respecto a la autora de La Perruche –tal el título original de la obra en francés, estrenada en 2017 en el Théâtre de París–, que en español significa La cotorra, es también directora y guionista de cine. Le llevó doce años poder estrenar La Perruche en la escena comercial francesa, pero la espera valió la pena: de inmediato consiguió uno de los mayores éxitos teatrales de las últimas décadas. Luego de ser reconocida también por su guion para Un hombre au pair y sus propios trabajos cinematográficos (Life y L´Un dans l´autre), contará en Buenos Aires con la primera versión en español de la obra que la puso en el mapa teatral mundial.