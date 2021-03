En un teatro madrileño se realizó una función para abuelos vacunados

El miércoles a la noche unos 170 adultos mayores que residen en Madrid que ya han sido completamente vacunados tuvieron una noche especial en el Teatro EDP Gran Vía, pleno centro de la capital española. Según la crónica periodística, en el escenario estuvo el humorista Santi Rodríguez, pero todo indica que lo verdaderamente importante estuvo en esa platea cubierta de abuelos y abuelas con sus mejores ropas y perfumes.

Inmaculada, de 65 años, comentaba a la periodista del diario El País: “No me veía preparada, pero al final me he puesto mis mejores galas”. Juan, otro residente que al parecer no declaró su edad, confesaba: “He echado mucho de menos a mi familia. Solo quería ver a mi tía, a mi sobrino, comer con ellos y pasear”. Marcial, de 81 años, padece cáncer y en abril estuvo hospitalizado por coronavirus. Decía después de la función: “Salir de la residencia nos ha devuelto la esperanza”.

Como si fueran los viejos tiempos de la "vieja normalidad", abuelos y abuelas retomaron el rito de ir a una sala de teatro

Feli, de 106 años, reconocía al periodista del diario El Mundo que había pasado el virus «sin saberlo» en Las Azaleas, donde vive hace cuatro años. Adela, de 86, recordaba que la última vez que había ido al teatro fue para ver a Paloma San Basilio hace unos 20 años. Crescencia, de 92 años, traía a su mesa que su última vez en un teatro fue justamente en el la sala de la Gran Vía viendo a Raphael cuando pagó entrada con pesetas. «Me he alegrado de venir, está todo como entonces», apunta en esa crónica periodística. «Estoy muy contenta, me he reído mucho», señalaba Teresa, de 96 años.

Entre emociones diversas parece que transcurrió la noche en el Teatro EDP Gran Vía. «¡Qué alegría me da verlos aquí! Éste va a ser el comienzo de una época maravillosa», le dijo al público el humorista antes de comenzar su actuación. Y no dejó de hacer una broma por la cantidad el ”parking de andadores” que se había montado en la sala. A la función acudieron 170 residentes y 50 trabajadores sociosanitarios de siete centros de la comunidad. Según los relatos periodísticos, fue noche de emociones, de recuerdos, de ilusión. Claro que no sucede lo mismo en todos lados porque las diversas fotos de la pandemia son muchas y muy cambiantes.

El director de la emblemática sala berlinesa, Klaus Dörr, teme que una quinta parte de los profesionales del teatro se quedarán sin trabajo Shutterstock

La situación en Berlín

El teatro Volksbühne, de Berlín, es la sala emblema de la escena pública de la ciudad. Recientemente, según un cable de DPA que rescata una publicación del diario Berliner Zeitung, su director, Klaus Dörr, advirtió que el teatro sufrirá daños permanentes a causa de la pandemia de Covid-19. Y fue más allá en sus dichos: “Temo que una quinta parte de los profesionales del teatro deberá buscarse un nuevo trabajo”. Según observó el director de 60 años, consideró que el confinamiento resulta devastador para la escena cultural. Observó que tanto las como los artistas solo pueden presentarse de manera muy restringida al mercado.

Recientemente, el ministro de Cultura de la ciudad, Klaus Lederer, hizo notar que en vista de la situación de infecciones con coronavirus y nuevos riesgos por la mutación del virus aún no llegó el momento para implementar rápidas flexibilizaciones del confinamiento.

