Estrenos de teatro. Julia, laberinto de memorias es un unipersonal para una gran actriz

Dramaturgia y dirección: Fernando Alegre. Intérprete: Stella Matute. Coreografía: Mecha Fernández. Iluminación y escenografía: Fernando Alegre, Eduardo Paglieri. Sonido: Manuel Pérez Vizán. Vestuario: Cristina Suárez. Asistencia de Dirección: Eduardo Paglieri. Sala: Payró, San Martín 766. Funciones: sábados, a las 19. Duración: 60 minutos.

Julia/Juli aparece en escena con la intención de contarnos su vida. En su adultez la protagonista ha decidido dar cuenta de su historia. La violencia golpea con fuerza al diferente y pareciera deformar un cuerpo que, aún así, quiere, necesita, mostrar que puede lograr enaltecerse. Solo unos pocos aliados pueden ayudar a este personaje a recuperar aquel tiempo de infancia. Unos muñecos queridos con quienes se sentía protegida y la ayudaron a definirse y, a la vez, a entender que siendo diferente podía alcanzar metas que para otros resultaban imposibles de lograr.

Julia se pone en el papel de Juli y recuerda. Ese acto le posibilita no solo mostrar su realidad pasada sino que ha logrado descubrir un presente en el que nadie, tal vez jamás, podrá volver a convertirla en un ser vulnerable. Julia en escena transita su niñez, su adolescencia y en su adultez puede recomponerse. Y lo expone ante una platea que sueña sus sueños, se compadece de ella y, fundamentalmente, la integra a un cuerpo social que, por fortuna, ya no cuestiona sino que comprende y acepta, confirma que ante el dolor por el que han pasado esas criaturas ya no podemos compadecernos, sino que es necesario aliarse a su necesidad de recomposición.

Fernando Alegre construye un texto algo endeble en su estructura. No poetiza lo suficiente la situación de Julia y en su puesta carga la escena de objetos que no hacen más que reiterar lo que se dice.