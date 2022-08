Estrenos de teatro. ¿Qué pasó en todo este tiempo? Seres indefensos que provocan empatía con el espectador

Autora y directora: Gabriela Izcovich. Intérpretes: Marcelo Bucossi, Mercedes Fraile, Daniel Goglino, Gabriela Izcovich. Iluminación: Ricardo Sica. Música: Lucas Fridman. Asistente de dirección: Marco Riccobene. Sala: El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Funciones: Sábados, a las 20. Duración: 60 minutos.

El paso del tiempo, experiencias vividas que retornan al presente inesperadamente y llevan, en algunos casos, a intentar comprender qué sucedió entonces. No siempre resulta sencillo aceptar que volver la mirada hacia el pasado puede ayudarnos a entender quiénes somos en este presente. Algunos, como uno de los personajes femeninos de esta pieza, preferiría retroceder el tiempo 30 años y empezar de nuevo. Lo dice con una profunda seguridad. Y lo hace mientras intenta completar una carta que escribió entonces y no se animó a enviar.

En su camino se cruza con un viejo amor, la ex pareja de él y un actor que intenta dar forma a un personaje dentro de un elenco que está próximo a estrenar una obra, en apariencias de poca calidad.

Inesperadamente los cuatro se integran en un juego que no sólo expresa la soledad que padecen sino que, al enfrentarse con este mediocre actor, también se ven obligados a relacionarse con la actividad teatral. Y es allí donde asoma algo muy atractivo. Las dos mujeres y el ex amor de ambas no tienen más opciones que, en ciertos momentos, convertirse en partenaires de ese intérprete. Salen de un personaje para convertirse en otro, en este caso tratando de ayudar a un ser más desvalido que ellos.