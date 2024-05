Nito Artaza se mostró con la bailarina Belén Di Giorgio y Cecilia Milone reaccionó con unos llamativos posteos

Escuchar

Nito Artaza ha vuelto a acaparar el centro de la atención mediática por su reciente aparición pública junto a la bailarina Belén Di Giorgio . La pareja fue vista compartiendo momentos juntos, lo cual ha intensificado los rumores de un posible romance entre ellos. Sumado a que, horas después de las imágenes de ambos en un estreno teatral, Cecilia Milone , exmujer del productor y actor, realizó explosivos posteos en las redes sociales.

En el programa Intrusos hablaron con el productor teatral, que aportó detalles acerca de su actual presente amoroso. “¿Disfrutando de la vida de soltero?”, le consultaron a Artaza. “Cuando uno se separa y está solo, se encuentra con uno mismo”, señaló primero el empresario.

A continuación, el capocómico compartió una recomendación: “Les aconsejo siempre a las parejas, cuando comienzan, hacer un poco de terapia, no al final, cuando ya es para organizar la retirada porque sino después se encuentran con sorpresas y uno no sabe con qué loco o con qué loca está”.

A cinco meses de confirmarse su separación de Milone, el actor se mostró con intención de dar vuelta de página y disfrutar de su nuevo presente. “Si uno no resuelve las cuestiones del pasado, no va a poder ser feliz. Cuando uno descubre quién es, comienza a disfrutar mucho de la familia y de los hijos, y además comienza a depender de uno mismo”, destacó.

La bailarina Belen Di Giorgio es señalada como la tercera en discordia en la ruptura entre Nito Artaza y Cecilia Milone instagram/belendigiorgio

El productor considera que hay “parejas que se unen y tienen como un hueco espiritual no cubierto y ninguno de los dos lo va a cubrir”, por eso cree que “hay que seguir adelante igual pensando en que uno vuelve a sentir esas cosas de nuevo”.

En cuanto a su situación amorosa actual, Artaza apuntó: “Me gustaría vivir el amor de una manera más fresca, en paz y sin locuras, pero a veces el amor también es un poco de locura y junta a un roto con un descosido”, opinó con humor. Y concluyó: “Uno todavía está golpeado, pero feliz y abierto a la vida. Todo lo que hice fue de buena fe siempre y entregué el corazón con mucho amor. Me pude haber equivocado, pero no en la última pareja porque fui fiel totalmente y la otra persona lo sabe también”.

“Cerré la puerta”

Tras la aparición en público de su expareja junto a la bailarina Belén Di Giorgio en el teatro, Milone expresó rápidamente sus sentimientos a través de las redes sociales. En una serie de mensajes explosivos, la actriz y cantante dejó claro su descontento ante la situación.

En el primero de varios mensajes, la artista escribió sobre una placa en negro la frase: “Cerré la puerta” y acompañó el texto de un poema de su autoría, con fecha del pasado marzo: “Me lastimabas, ahí, donde sangraba el alma; y me arrojabas al abismo (una y mil veces) mirándome caer. Y conseguías que ardieran mis lágrimas sobre heridas abiertas. Y con tu mueca quieta, te burlabas de mí. Pero mi propio amor gritó en silencio. Porque solo en silencio nos despierta el amor. Salí del espejismo de una vida perfecta y me fui. Pero antes de partir, cerré la puerta”, rezan los primeros versos del largo escrito.

Horas más tarde, la actriz volvió a las redes para compartir otro mensaje en un mismo tono. Sobre fondo negro, destacó la frase: “No sé jugar” y acompañó la imagen de un poema suyo con fecha del día de ayer: “No tengo fichas. No tengo cartas. No sé jugar. Yo no estaba jugando. Yo nunca juego. Soy de verdad...”, menciona Milone en el escrito.

Más tarde, otro posteo de la artista volvió a llamar la atención por su contenido: “Si mi voz es potente, para cantar; tengo el alma más fuerte, para callar”, escribió en una imagen también con fondo oscuro. Los seguidores de la cantante le mostraron su apoyo, enviándole varios mensajes de solidaridad.

La noticia de la separación entre Milone y Artaza se conoció en diciembre del año pasado. En diálogo con LAM, después de que Ángel de Brito confirmara la ruptura, la cantante afirmó que no se encontraba en condiciones de hablar respecto a lo sucedido con su matrimonio y prefirió guardar silencio en medio del “proceso personal” que estaba atravesando.

