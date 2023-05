Estrenos de teatro. Un retrato íntimo de los últimos días del Che Guevara

escuchar

El teatro local, fundamentalmente el independiente, ofrece de tanto en tanto alguna obra sobre la vida y lucha del argentino Ernesto Guevara, conocido mundialmente como Che Guevara. Pasan los años, ya 55 desde su asesinato en Bolivia, y el interés por su derrotero no disminuye, aun cuando el ideal de la patria socialista que enarbolaba el comandante de la revolución cubana no cuente con tantos adeptos, como en los años 60 y 70. Ahora un nuevo espectáculo, esta vez en la escena oficial, vuelve a traerlo al presente. ¿Con qué fin? “Esta vez queremos descubrir el hombre detrás del mito”, comentan en charla con LA NACION el actor Francisco Ruiz Barlett, el director Matías Puricelli y el músico Juan Ignacio López, artífices principales de la puesta de Descubriendo al Che, de Miguel Lozupone, que se estrena mañana, a las 21, en El Cultural San Martín (Sarmiento 1551) .

Descubriendo al Che narra los últimos días de Ernesto Che Guevara en la selva boliviana. Los momentos previos a su ejecución y el vínculo que tuvo con sus captores son el punto de partida para imaginar quiénes fueron las personas que pasaron por su cabeza antes de morir. “Imaginamos los últimos encuentros que tuvo con Aleida, su esposa y compañera de lucha; Celia De La Serna, su madre; Fidel Castro, su gran aliado; Alberto Granado, su amigo incondicional; y Julia Cortezse, la maestra rural con la que se vinculó al final (en la escuela de La Higuera, donde estuvo detenido, y que le dio de comer por última vez). Todo eso nos sirvió para armar una narrativa escénica propia y trabajar, más allá de los elementos de biopic que contiene la obra, sobre cómo se vinculaba con sus afectos y de qué manera podía tener una vida por fuera de ese guerrillero o líder de una revolución que todos conocemos –explica Puricelli–. En definitiva, la idea central de nuestro trabajo fue y es mostrar a un Che humano. A nivel grupal quisimos descubrir quién era esa persona, quién era verdaderamente Ernesto Guevara, independientemente del líder político”.

Juan Ignacio López, Matías Puricelli y Fran Ruiz Barlett Alejandro Palacios

El grupo también trabajó sobre otra hipótesis: ¿qué diferencia a una persona normal, “que pasa por esta vida sin convertirse en la cara de una remera”, de un mito? “Hay algo que lo va nutriendo, que tiene que ver con sus convicciones y sus ideales, eso es lo que conforma la bandera del Che como mito y explica semejante salto”, entiende Ruiz Barlett, reconocido intérprete de obras de texto y musicales, que aquí afronta la responsabilidad de encarnar al mismísimo Che. “Por eso en el espectáculo jugamos mucho con esa polaridad entre el ícono y el ser humano, no nos importa demasiado la mirada histórica, preferimos ubicar al Che en situaciones cotidianas e imaginarnos, por ejemplo, cómo deberían ser sus encuentros con Aleida en el living de su casa. La propuesta es mostrarlo como un hombre de convicciones fuertes, a nivel político, como ya es sabido, pero también llevarlo hacia un lugar más íntimo, del que no sabemos tanto”.

¿Y a qué conclusión llega la obra? ¿Por qué Ernesto Guevara se convierte en un mito? “Por su poder de convicción. Yo no sé si lograba todo lo que quería, pero siempre iba a fondo; su deseo era imparable. No podía detener nunca su convicción”, afirma sin dudas el actor, a lo que López agrega: “hasta el punto de de concebir la muerte como factor necesario para llevar a cabo su cometido. Todo lo que él hacía contemplaba la posibilidad de morir, ya sea en Cuba, África o Bolivia. Era parte de su lucha y lo entendía de esa manera. Por eso él se despide muchas veces de sus seres queridos, ante diversas situaciones de peligro les escribe cartas por las dudas. Para mí algo por lo que finalmente se convierte en mito es porque muere. ¿Qué hubiera pasado con el Che si no era asesinado y vivía 20 años más militando sus causas?”, se interroga el músico. Esto no lo responde Descubriendo al Che, pero la obra sí incluye “un desglose de su convicción”. Según Barlett “por momentos lo suyo parece convicción pura, pero después parece ego o inseguridad o miedo a que lo dejen de querer si claudica en su discurso. Todas estas aristas, que lo humanizan, están contempladas y desarrolladas a lo largo del espectáculo”.

Una escena de la obra Descubriendo al Che, en el Cultural San Martín Nacho Lunadei

Lo de contemplar todas esas aristas, en torno a la figura del Che y su accionar, fue una decisión conjunta. “Como grupo creativo felizmente coincidimos, más allá de nuestras orientaciones políticas, en indagar de verdad sobre el personaje, y en anteponer la duda a las certezas para que este material no se convierta en un panfleto político. Puedo pecar de agrandado –asegura Puricelli–, pero siento que lo hemos logrado. Descubriendo al Che no es un espectáculo con un banderín político, más allá de que tengamos una opinión sobre el Che. Creo que lo más rico del personaje es que le cuesta mucho vacilar o dejar al descubierto que duda, nosotros hicimos un zoom sobre los momentos en que podría haber estado vulnerable y los ampliamos para mostrarlo en su costado más humano”. Por último, López concluye: “no nos interesó moralizar ni bajar línea, sino acercarle al público las dudas que logramos descubrir. Eso nos pareció más rico que ofrecerles nuestra conclusión, de la cual tampoco estamos tan seguros. Porque el Che es un personaje tan infinito como contradictorio”.

Renzo Morelli y Fran Ruiz Barlett, en Descubriendo al Che Nacho Lunadei

PARA AGENDAR:

Descubriendo al Che

De Miguel Lozupone. Con dirección de Matías Puricelli y música original de Juan Ignacio López. Elenco: Francisco Ruiz Barlett, Enrique Dumont, Graciela Pafundi, Renzo Morelli, Mariel Neira, Tadeo Macri, Leonel Camo, Martina Maisterra, Jisa Rodríguez, Samir Carrillo y Greta Dumont.

Teatro: Sala B de El Cultural San Martín, Sarmiento 1551.

Funciones: sábados, a las 21; y domingos, a las 20.

Entradas: en boletería y en la web de El Cultural San Martín: https://elculturalsanmartin.ar/artes-escenicas/