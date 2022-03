Jimena Aguilar inventa un mundo lleno de humor y fantasía para atravesar el duelo

“No me interesan mucho las obras en las que apenas hay un texto que se dice y no mucho más. Por eso me ocupo especialmente de que haya una propuesta plástica en mis obras. Quiero que eso se note en escena, que se vea algo diferente a lo que ya podés ver en la televisión en tu casa. Me gusta mucho trabajar con las sombras, por ejemplo. Hoy me maravillan igual que cuando era niña”, asegura Jimena Aguilar, autora y directora de Una circunstancia denominada mundo, que se puede ver los lunes a las 21 en Espacio Callejón (Humahuaca 3759).

La historia de la obra comienza cuando Bruno (Juan Tupac Soler) le anuncia a Dalmaro (Guido Botto Fiora) que hará un viaje fantástico: una expedición al centro de la Tierra para encontrar al calamar gigante que siempre se le aparece en sus sueños. Para combatir esa ausencia, Dalmaro buscará y encontrará refugio en dos amigos muy particulares y en la música. “Aunque no fue una idea previa, sino más bien algo que fue apareciendo de a poco, el núcleo de la obra es el duelo. Es un duelo amoroso, pero también se lo puede entender de una forma mucho más abarcadora. No queda claro si es por alguien que muere o simplemente se va. Pero el duelo del protagonista es central en la obra, y su proceso se va cruzando con escenas que reproducen su imaginación, sus recuerdos, sus sueños… Son escenas que nos dan pistas sobre cómo era ese vínculo perdido e incluso cómo podría ser el futuro”, dice Aguilar de esta obra independiente cuyo elenco completan Natalia Casielles, Matias Dinardo y Camila Peralta.

En esas escenas cargadas de humor y tristeza aparecen personajes entrañables, antihéroes, desorientados, frágiles y perdidos. Todo un universo imaginado por la autora -que también compuso y ejecuta la música de la pieza- a partir de unos ejercicios en el laboratorio de dramaturgia de Ariel Farace. “Trabajamos a partir de lecturas de diferentes autores, y eso generó algunas conversaciones interesantes entre los que participamos de ese laboratorio –revela Aguilar–. Ariel proponía estímulos, disparadores para generar textos. La idea no era escribir una obra, sino una serie de textos más aislados, pero yo quise darles continuidad entre sí. Son textos con orígenes diferentes, hilvanados para esta obra donde se mantienen los personajes, los vínculos y las dinámicas pero las escenas tienen diferentes texturas, algo que queda claramente reflejado en la puesta”.

Ganadora del Tercer Premio Internacional Dramaturgia Invasora 2019 en España, la obra de Aguilar está lógicamente influenciada por la experiencia personal , aún cuando no se trate de una traducción explícita de esas vicisitudes: “Yo he atravesado un duelo muy doloroso, una de esas cosas que te marcan para siempre –explica la directora–. Pero la obra es mucho más abarcadora, insisto con esto. Al final estamos todo el tiempo haciendo duelos. Más allá de los duelos amorosos, o de alguien cercano que muere, también hay amistades que se terminan, etapas de la vida que concluyen, te mudás y es una especie de duelo… Vivir es estar atravesando duelos constantes, por eso digo que me interesa el duelo como concepto más general”.

Jimena Aguilar estrenó Una circunstancia denominada mundo, en Espacio Callejón PATRICIO PIDAL/AFV

Discípula de Mauricio Kartún y egresada de la Escuela en Dramaturgia (EMAD), Jimena Aguilar también estudió dirección escénica de ópera en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y es pianista. Dice preguntarse más de una vez por qué no inclinarse hacia un trabajo más audiovisual, “ahora que eso crece de manera exponencial”, como ella subraya, pero al final se queda con el teatro: “Suena a cliché, pero no deja de ser cierto: el goce, el disfrute, la inyección de adrenalina que experimentan los actores y el público en el vivo son inigualables. En ese presente todo puede salir muy bien o muy mal, nunca sabés lo que va a pasar. Es todo muy del músculo del corazón. Y eso me atrapa”.

