El desolador mensaje de Benjamín Vicuña por los 20 años de su hija Blanca: “Ya lloré, morí y renací”

Este 15 de mayo de 2026, Blanca, la hija mayor de Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña, hubiese cumplido 20 años. Durante unas vacaciones familiares en la Riviera Maya, México, contrajo una bacteria y debieron internarla en la Clínica Las Condes de Santiago de Chile. El cuadro empeoró en cuestión de días y sufrió una neumonía hemorrágica que derivó en una falla multisistémica que le provocó la muerte. En una fecha extremadamente importante y difícil, el actor publicó un emotivo posteo con una foto inédita para sonreírle al cielo y celebrar a su primogénita.

“Por ti me disfracé de padre la primera vez, fui testigo y espía del más allá en el más acá, dormí en tus sueños, despertando los míos. Conocí el amor más grande que nadie pudo robar, ni siquiera la distancia o la muerte”, escribió el actor y siguió: “Escribí cartas de amor, te escribí un libro, te escribí una despedida, escribí en la arena tu nombre y el mar lo borró. No olvido tu nacimiento, hoy 15 de mayo, al igual que el cumpleaños de mi madre”.

El posteo de Benjamín Vicuña el día que su hija Blanca hubiese cumplido 20 años (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

“Naciste bonita. Me acuerdo de ese día exacto: la cordillera brillaba y su blancura parecía la sonrisa más linda. Hoy te escribo desde el futuro, de lo que quedó, de los que quedamos y por eso vivo. Hoy es imposible no pensar en cómo serías de 20 años, cómo serían los días, cómo sería tu pelo y tu cara. Seguramente serías la misma que conocí, dulce, graciosa, tierna, fresca, tímida, mirando de costado, mirando a los ojos, regalando frases llenas de amor, regalando sonrisas como la cordillera en tu nacimiento”, expresó.

“Hoy vuelvo a escribir porque ya lloré, morí, renací y volví a escribir tu nombre en la arena, pero esta vez el mar no lo borró. Esta vez el mar me trajo un secreto y es que estás bien. Hoy duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna”, sentenció.

El video que publicó Vicuña el día que Blanca hubiese cumplido 20 años

Además del texto, Vicuña publicó una tierna foto en la que se lo pudo ver junto a su hija con coronas de princesa sobre la cabeza. Asimismo, decidió compartir un dulce video casero de Blanca hablándole a la cámara de video que sostenía su hermano menor Bautista, el cual musicalizó con la canción “Puede ser”, de El canto del loco.

El octavo día de cada mes, el intérprete chileno comparte en sus historias de Instagram una imagen de flores blancas para recordar a su hija. Asimismo, tanto el 8 de septiembre —aniversario de su muerte— como el 15 de mayo, día de su cumpleaños, publica profundas y emotivas palabras para ella, normalmente acompañadas por fotos y videos. Paralelamente, en 2023 publicó su libro Blanca, la niña que quería volar (Planeta), donde reflexionó sobre el duelo.

El posteo de Pampita en honor a su hija Blanca (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Por otra parte, en honor al día que su primogénita hubiese cumplido 20 años, Pampita también se pronunció en sus redes con su texto titulado Les presto mis zapatos que emocionó profundamente a sus seguidores. “A los que nunca perdieron lo más preciado, a los que no entienden cuánto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo, a los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran (...) A los que no descubrieron que el amor todo lo puede, a los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años, a los que no tuvieron el privilegio de conocerte y amarte, les presto mis zapatos”, expresó.