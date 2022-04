Kurt Weill, el amor y la otra piel: Detrás de todo gran hombre, una gran mujer

Autor: Carlos Vittorello. Director: Miguel Sorrentino. Intérpretes: Mercedes Olivera (actriz) y Estela F. Ojeda (pianista). Escenografía y vestuario: Paula Molina. Iluminación: Agustín Di Grazia. Diseño de Movimiento: Jazmín Titiunik. Teatro: Tadrón, Niceto Vega 4802. Funciones: los jueves, a las 21.30. Duración: 70 minutos.

Lotte Lenya fue una actriz y cantante austríaca, que primero sobresalió en el Berlín de preguerra y luego vivió su etapa de gloria en el exilio norteamericano, tanto en Hollywood (donde fue nominada a un Oscar y, ya de grande, ganó popularidad como la villana de De Rusia con amor, de la serie de James Bond) como en Broadway (donde fue la original Fraulein Schneider de Cabaret). Sin embargo, su nombre estuvo, está y seguirá relacionado, fundamentalmente, al del compositor Kurt Weill, su marido. Si bien fue su musa y supo hacer propios los temas que él y su socio Bertolt Brecht componían, siempre se le restó crédito a sus logros y a su importancia en la historia del mundo del espectáculo. Hace unos años un musical de Broadway (LoveMusik) intentó equilibrar la balanza, echando luz sobre su vida y obra. Se trató de una obra que, incluso, conoció una versión local con el protagónico de Elena Roger. Ahora se suma un unipersonal, made in casa, que le brinda protagonismo absoluto (aunque su título incurra en el error inconcebible de restárselo).