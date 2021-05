La gran artista de circo Charlotte Mooney, en una charla gratuita

Que la pandemia ha afectado enormemente al sector escénico no cabe duda, pero tampoco que ha permitido, pese a lo doloroso de toda la situación, generar espacios de encuentro y de intercambio que antes de marzo del 2020 hubieran sido casi impensables. Para muchas generaciones los encuentros virtuales estaban asociados a prácticas muy poco vinculadas con nuestro oficio: eran meramente un espacio para encuentros fortuitos o, como mucho, para acercar afectos que se encontraban en la distancia. Pero pensar en que se pudiera dirigir un proyecto escénico a miles de kilómetros y con la mediatización de la virtualidad, o que pudiéramos asistir a cursos y charlas sin que eso implicara salir al mundo real para ir a un aula concreta nos resultaba imposible de pensar.

Y precisamente en ese estallido que ha tenido en este largo año de pandemia toda la comunicación virtual, es que aparecen espacios e instituciones que alejadas de la queja y la parálisis salen a pensar qué de todo esto puede optimizarse y cómo utilizar el tiempo y el espacio virtual para generar redes, encuentro, formación. Uno de esos proyectos que acaba de ver la luz hace muy poco tiempo es Platform of Performing Arts (popa.global). Es una creación de Eloísa Cantón y Bruno Pedemonti que consiste básicamente en generar un espacio en el que producir intercambios en el sector artístico con profesionales de amplia y reconocida trayectoria, tal como el que está por suceder este domingo con la artista inglesa Charlotte Mooney, co-creadora y co-directora de la prestigiosa compañía de circo Ockham’s Razor, de Londres.

LA NACION conversó con Mooney, Cantón y Pedemonti acerca de esta actividad que desde Londres llevará a cabo la artista para todos los interesados.

Arc, de la compañía Ockam's Razor

–¿Cómo ha sido, como directora de una compañía de circo, sobrellevar un año tan complejo? ¿Cuáles han sido las políticas llevadas a cabo en tu país de apoyo a los artistas?

Mooney: –Nosotros somos increíblemente afortunados porque hemos podido recibir ayudas del Arts Council de Inglaterra. Con esos fondos logramos sostener a nuestros artistas. Pero por supuesto que nunca se trató de quedarnos esperando, sino que pusimos toda nuestra energía en adaptar nuestra práctica artística para poder seguir siendo creativos, encontrar modos de seguir produciendo, sin violar ninguna norma sanitaria. Entre esas estrategias creativas fue adaptar los modos de trabajo. Dirigí de un modo impensable todo un show completo desde mi casa y a través de la computadora. Con ese show que estrenamos hace unos días estaremos ahora todo el verano de gira en festivales al aire libre. Otra cosa que hicimos fue adaptar de manera completa un espectáculo que teníamos indoor para que pueda ser hecho al aire libre, habiendo entendido que esto iba a ser fundamental para poder presentarlo en un futuro más o menos inmediato. Y también fortalecí en gran medida mi labor pedagógica enseñando, como haré ahora en POPA, a través de Zoom.

Cantón: –Esto que comenta Mooney responde fuertemente a la idea que teníamos con POPA y habla de nuestro espíritu: recrearnos, reinventarnos. Teníamos que generar algo que nos permitiera recorrer este tiempo tan difícil sin que sintiésemos que había sido un tiempo de parálisis absoluto. Esta plataforma de artes performativas tiene como principal motor el generar un lugar en el que las nuevas generaciones -o todo aquel que quiera- pueda reunirse con personas que ya están en el lugar en el que cada uno sueña estar. En lo personal yo hubiera hecho las cosas de un modo muy diferente si hubiera tenido la posibilidad de conversar con alguno de estos creadores. Si hubiera podido escuchar a Charlotte al inicio de mi carrera la podría haber organizado de otro modo. Por eso nos interesa que el teatro, el musical, la danza, el circo, todas las expresiones encuentren maestros que puedan ofrecer sus experiencias y conocimientos.

–¿Podría decirse que en este caso será un encuentro sobre circo contemporáneo?

Mooney: –Es un encuentro sobre circo. ¡La definición de circo contemporáneo es tan compleja para mí! Amo el circo como tal y lo entiendo de un modo muy amplio, y es por eso seguramente que me cuesta tanto el adjetivo contemporáneo. Me encanta del circo que podés tener un acto tradicional de acrobacia, junto con una escena de cabaret burlesque al tiempo que también podés hacer fine arts o lo que sea que como artista te inspire y te provoque. Creo que la noción de circo contemporáneo se usa a menudo como un término vinculado a la investigación y experimentación, pero esto es algo que el circo tradicional también hace. Me interesa mucho encontrarme a mi misma y a la compañía en aquello que hacemos. Nosotros tomamos los movimientos y vínculos del circo para hacer algo extremadamente físico y real. En nuestros espectáculos hay diferentes técnicas y búsquedas, al tiempo que también verás una inscripción en temas vinculados a la política o a la naturaleza humana a partir de una increíble “fisicalidad”. Para mí ver lo que la extrema “fisicalidad” puede comunicar es lo contemporáneo del circo.

–En la presentación de la actividad de este domingo decís que en lugar de pintar al artista de circo como un personaje sobrehumano capaz de proezas impresionantes ustedes hacen un trabajo que se basa en lo humano y lo real. ¿Podrías ampliar esta idea?

Mooney: –Sí, claro. A mi siempre lo que me interesa es mostrar algo que tiene que ver con todo aquello que puede un cuerpo. Por ejemplo, si vos ves un escalador que va subiendo la cuerda para llegar a la cima de la montaña, y mientras lo hace ves que va gimiendo, girando y haciendo cosas que demandan tanta fuerza y que es una acción tan extraordinaria y estimulante de ver, ¿qué pensás? ¿dónde ponés el foco? Podés poner el centro en la altura o en el trabajo que lo conduce a esa altura. Podés ver lo extraordinario de esa acción, pero también la vulnerabilidad a la que está expuesto. Yo entiendo que ahí, en esa tensión, encontramos muy fuertemente la condición humana. Podés ver el esfuerzo, la valentía y todo eso que tiene que hacer para lograrlo, pero también la vulnerabilidad, no ocultándola, no escondiéndola. Ese es el tipo de acciones y de cuerpos con los que nos interesa trabajar: uno que está en condiciones de hacer esa proeza, pero siempre desde un cuerpo que se asume en todo lo humano y lo frágil que también es.

“Es muy interesante –agrega Pedemonti– cómo en este tiempo tan complejo uno puede realizar prácticas como las que llevará Charlotte Mooney en las que el cuerpo tiene tal nivel de protagonismo y estando a miles de kilómetros de distancia. Creo que como agentes del sector cultural, tan golpeado por esta pandemia, hemos encontrado en la tecnología y en la virtualidad un aliado para trazar esas redes que en el mundo de aviones y aeropuertos se volvía tan dificultoso y caro”.

Arc, al aire libre, de la compañía de Charlotte Mooney

Haciendo circo contemporáneo

Domingo 9 de mayo, a las 15, encuentro con Charlotte Mooney, cocreadora y codirectora de la compañía de circo contemporáneo Ockam’s Razor de Londres. Gratis, previa inscripción en la plataforma POPA.

Dirección: https://popa.global/eventos-magistrales/