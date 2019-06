La patada del camello: mundos internos dentro de un avión

Fuente: LA NACION

Fui sin saber nada de La patada del camello y me llevé una hermosa sorpresa. Me encontré con una puesta interesante (la dirección, muy acertada, es de Nesti Domínguez), que con simples cambios nos transporta al interior de un avión. La música original en vivo (en manos de Sebastián Lerena) me ayudó a conectar con la historia desde el primer momento y contribuyó a crear el mundo de la historia y los diferentes climas.

Las actuaciones profundas de Sandra Criolani, Sofía González y Federico Ferreyra me conmovieron. Se destaca el aprovechamiento de los silencios, lo que permite ver el mundo interior de cada personaje y dónde están sus pensamientos (algo que creo fundamental y no es tan común de ver). La genialidad del libro de ciencia ficción muestra cómo los vínculos con otros abren puertas hacia el mundo interior de cada uno.

Salí movilizada por las temáticas universales y muy actuales que tienen como eje principal a la mujer y por ver tanto talento de jóvenes que en todos los casos vienen trabajando desde hace tiempo. Es una obra para ver y reflexionar (El Método Kairós, El Salvador 4530, sábados, a las 21).

