El inesperado cruce entre Alberto Samid y Migue Granados: “No me nombres más”

Este 23 de abril se realizó la marcha federal universitaria en diversos puntos del país, donde docentes, estudiantes, egresados, representantes de gremios, familias e hijos de estudiantes de las 54 universidades nacionales salieron a las calles para mostrarse en contra del recorte presupuestario planteado por el Gobierno nacional. El evento generó diversas opiniones y las redes sociales fueron un espacio donde esto se replicó. En este contexto se generó un cruce inesperado, muy subido de tono, entre Alberto Samid y Migue Granados.

Alberto Samid habló sobre la marcha universitaria que se realizó el 23 de abril y apuntó contra Migue Granados

Como ya es costumbre, los hechos que ocurren en la sociedad se plasman en las redes sociales donde los usuarios intercambian opiniones y comparten sus experiencias. Y por supuesto, la convocatoria en rechazo del recorte presupuestario para las universidades públicas de la Argentina no pasó desapercibida en los medios virtuales, donde se discutió el tema. Se pudieron leer diversos enfrentamientos por las distintas posturas. En este contexto, Alberto Samid no dudó en pronunciarse y como lo hace usualmente no fue para nada protocolar.

“En este país hay lugar para todos. Para los que nos expresamos a favor de la educación pública, para los que se expresan en contra y para Migue Granados”, escribió al poner a la cara canal de streaming Olga en una posición contraria a la de él, quien se proclamó en defensa de la Universidad pública.

Migue Granados estalló de furia contra Alberto Samid (Captura X)

Pese a no estar etiquetado en la publicación, Migue Granados se anotició sobre las palabras del empresario de la carne y no dudó en responderle. “Escuchame sachet de (....), a mí porfa no me nombres más. Saludos”, respondió fiel a su estilo, sin filtro y con palabras subidas de tono.

Migue Granados mostró diversos mensajes de Alberto Samid (Captura X)

No conforme con esta respuesta, el conductor de Soñé que volaba (Olga) procedió a compartir una captura de X que data del 2023, donde públicamente Samid le solicita a Granados que sea invitado al canal de streaming. “¿Para cuándo una nota conmigo? Soy mucho más interesante que Darín”; “Te está devorando el personaje”; “A eso de las 11 estoy ahí” y “Muy bueno el programa de hoy, lo del drone no tanto. ¿Cuándo querés que vaya?”, se pueden leer en los mensajes. Por su parte, el empresario decidió no responderle directamente al joven y se llamó a silencio.

Lo cierto es que este cruce fue más que inesperado para los usuarios aunque Migue Granados se destaca por ser un gran usuario de las redes sociales. Puntualmente, en X suele dar opiniones de todo tipo, como así también responde a quienes lo etiquetan en sus publicaciones. Sin embargo, son pocas las ocasiones en que responde, sino que más bien busca usar el humor en esta red social.