Levantan Mentiras inteligentes por el problema de salud de Federico Bal

Debido a los problemas de salud de Federico Bal, se decidió dar por terminada la temporada de Mentiras inteligentes

7 de marzo de 2020 • 19:19

El jueves, Federico Bal anunciaba en las redes sociales que debido a un problema de salud se había visto obligado a suspender la función de Mentiras inteligentes , la pieza que protagonizaba junto a Arnaldo André, Nora Cárpena y Micaela Vázquez en Mar del Plata. Este sábado, la producción de la obra confirmó que, debido a esos inconvenientes, la obra da por concluida la temporada.

"Informamos por este medio que la temporada del espectáculo Mentiras Inteligentes cancela definitivamente su temporada en Mar del Plata ", expresa el comunicado dado a conocer en la cuenta oficial de Multiteatro. Según aquel texto, los motivos de la decisión responden a los problemas "de salud del señor Federico Bal, quien debe regresar a la Ciudad de Buenos Aires" el día sábado debido a su "disposición médica".

El miércoles, Bal le contaba a sus seguidores: "Estoy en Buenos Aires realizándome algunos estudios por un pólipo que me detectaron y que seguramente requerirá de una intervención quirúrgica en el corto plazo". Luego, reveló: "Por ese motivo y para completar las consultas médicas, me veo en la obligación de suspender la función de Mentiras inteligentes del día de hoy, por lo que quiero hacer llegar mis disculpas al público que ya tenía su entrada comprada".

Carmen Barbieri fue la encargada de dar precisiones sobre la salud de su hijo . Lo hizo en el ciclo Informados de todo . Allí, contó: "Fede no quiere hablar, no quiere que lo acompañemos. Aunque él nos eche, estamos y lo acompañamos con Sofía y su amigo Terry. Quería verlo y estar con él en este momento".

"Se hizo un estudio de rutina que no dio bien, encontraron cosas que si bien al médico no le preocupó, no le gustó. Entonces lo mandaron a hacer una biopsia y eso tarda . El día lunes o martes sabremos de qué se trata. El médico le aconsejó que vuelva a trabajar. Él se siente bien, no tiene fiebre ni dolor", relató y enseguida dio detalles del estudio al cual se sometió: "Se hizo una endoscopia y una colonoscopia porque tenía un papá y un abuelo que murieron de eso. Entonces los hijos se tienen que hacer cada tanto estos estudios, ya que ese cáncer es hereditario".