La temporada de teatro en Mar del Plata arrancó repleta de propuestas. La oferta cultural de la ciudad suele entusiasmar tanto a los artistas como a los espectadores, pero a pocos días de finalizar su mes más turístico, Divino Divorcio, la comedia protagonizada por Rodolfo Ranni y Esther Goris, decidió no continuar sus funciones en La Feliz.

La pieza teatral formaba parte de la programación de verano del teatro Enrique Carreras y se presentó con cuatro funciones en esa plaza con buena recepción del público. Sin embargo, tras una serie de “situaciones incómodas”, el equipo de producción decidió no continuar con el proyecto allí. El productor y la actriz Esther Goris confirmaron a LA NACION que la obra sí seguirá sus presentaciones por distintos balnearios de la costa atlántica durante enero y febrero, tal como tenían pautado.

Con producción general de Damián Sequeira y producción ejecutiva de Fabián Rendo, la comedia cuenta la historia de una pareja que con muchos años de matrimonio a cuestas llega a un ansiado final y deciden celebrarlo a todo trapo, con una gran fiesta de divorcio.

En diálogo con LA NACION, Sequeira detalló los motivos de la decisión de apartarse de la cartelera marplatense: “Teníamos pautadas funciones en Mar del Plata y la costa atlántica. Debido a incumplimientos varios por quienes concesionan este año el Teatro Carreras, decidimos hacer sólo algunas funciones y volcar la gira específicamente por las localidades de la costa”, afirmó sobre el calendario de la pieza teatral.

Sequeira afirmó que fue una decisión de común acuerdo y que no disparó grandes polémicas: “La decisión la tomamos, pero fue previamente charlada por quien estaba a cargo de la programación del teatro, quien lo entendió y aceptó”. Sobre las rispideces con el teatro, aclaró: “Tuvimos inconvenientes varios: boletería que abría sólo por la tarde, no nos entregaban las liquidaciones, cambios de técnicos de modo intempestivo y cuestiones ligadas al alojamiento que formaban parte del acuerdo. Para preservar al grupo, al proyecto y por una cuestión personal y de profesionalismo, decidí dejar de hacer funciones en Mar del Plata y sólo realizar gira por la costa”. Sobre el impacto de la obra en el público, el productor agregó: “La obra funciona de manera aceptable dentro de lo que es la temporada. Quedó primera en lo que es planilla del interior de la costa de Aadet en venta de tickets”.

No es la primera vez que una obra de teatro no completa su temporada en La Feliz. Poca convocatoria, dificultades económicas o desencuentros entre los actores suelen ser las causas que más aquejan a las producciones. Según las palabras del productor, el caso de Divino divorcio no entra dentro de esas categorías. Tanto Esther Goris como Rodolfo Ranni mantienen un muy buen vínculo: permanecieron al margen de las disputas y destacaron el valor artístico de su pieza teatral . Por lo pronto, el elenco y el equipo de producción se enfoca en la presentación de Divino Divorcio en las distintas localidades del partido de la costa. En lo que queda del mes de enero se presentarán el 25 en Necochea, el 26 en Miramar, el 27 en Villa Gesell, el 28 en San Clemente, el 29 en Santa Teresita y el 30 en San Bernardo.

