escuchar

El reconocido actor Rodolfo Ranni habló con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre) y sorprendió al periodista cuando le contó cómo fue el terrible accidente doméstico que sufrió a fines del año pasado, que lo dejó en el piso de su casa durante tres horas, mientras padecía momentos críticos. En la entrevista explicó también cómo continúa la recuperación mientras actúa y dirige la obra Divino Divorcio en Mar del Plata.

El “Tano”, ganador del Martín Fierro por Atreverse, Matrimonios y algo más, vivió un momento duro a finales del año pasado, cuando se cayó por las escaleras de su casa y se golpeó fuertemente contra el filo de la chimenea, lo que generó múltiples fracturas y pasó horas críticas porque se encontraba solo.

En diálogo con el periodista, el actor explicó cómo fue el episodio. “Me caí en mi casa por subir un escalón, me golpeé contra el filo de la chimenea, me rompí cuatro costillas y acá estoy. Eso hace un mes ya, todavía tengo molestias”, introdujo el actor y ante la pregunta de qué le duele, respondió: “Todavía tengo molestias, pero como eso se cura solo no hay ni faja ni nada, estoy haciendo la obra de teatro y siempre para adelante. Me molesta, me duele y no puedo dormir del lado derecho”.

En este sentido, contó cuáles fueron las secuelas que le quedaron de tanto dolor: “Me paso durmiendo del lado izquierdo. Me duele el oído izquierdo de tanto estar apoyado de ese lado, pero de a poquito voy saliendo. El golpe fue terrible y en el momento no me di cuenta, no me podía levantar, estuve como dos horas y media en el suelo, porque estaba solo en mi casa”.

Rodolfo Ranni, de 86 años, padeció un terrible accidente con las escaleras de su casa Santiago Filipuzzi - LA NACION

Pero esto no fue todo, ya que Rodolfo Ranni tuvo que buscar el teléfono en su dormitorio para pedir auxilio, porque se encontraba solo en su casa. “No podía ponerme de rodillas hasta que lo logré, me arrastré por el piso subiendo los escalones, con la cola y los tobillos hasta el dormitorio. Al otro día fui al médico y me dijo que me había fracturado cuatro costillas”, relató.

“Dije ‘¿qué voy a hacer?’, y estuve casi tres horas en el piso porque no podía levantarme, no tenía de dónde agarrar, yo no tenía idea de lo que me había pasado”. Asimismo, dio más precisiones de su padecimiento. “Toser y hablar era una tortura, te podés perforar un pulmón si se te desplaza la costilla”, indicó, pero luego de hacer un estudio, le confirmaron que en vez de ser una, eran cuatro las costillas fracturadas.

Sin embargo, el actor de 86 años le bajó los decibeles a su accidente doméstico y confesó que lo había superado a un mes de haberlo padecido. “Son experiencias”, concluyó con respecto al tema y continuó con la entrevista.

A pesar de continuar con dolencias en su cuerpo, Rodolfo Ranni protagoniza Divino Divorcio junto a Esther Goris en Mar del Plata, en el que protagonizan a una pareja de muchos años que celebran su divorcio con una gran fiesta.