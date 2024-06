Florencia Suárez estrena la obra “Había otra vez”, inspirada en una saga de libros infantiles

Escuchar

Todas las noches se repetía la misma rutina: Florencia iba a la habitación de su hija Helena con el pijama puesto, ambas se acostaban en la cama y ella le leía un cuento. Sin embargo, todo cambió cuando la pequeña le pidió que le inventara una historia. Así empezó una aventura que se materializó en la exitosa saga de libros infantiles Cuentos en Pijamas y una obra de teatro que se estrenará el próximo domingo 16 de junio en el Teatro Astros.

La obra titulada Había otra vez está dirigida por Emiliano Dionisi y le da vida a los personajes conocidos de los cuentos publicados por Suárez, pero también invita a conocer a nuevas figuras que estarán presentes en el tercer libro de la saga editada por Orsai, que ya está en imprenta y cuyo prólogo fue escrito por el psicólogo Gabriel Rolón.

“Cuando Helena era chiquita, su mamá le inventaba historias antes de ir a dormir. Años después, mientras la joven revisa su cuarto de la infancia, esos cuentos se vuelven reales: frente a sus ojos desfilan un perro que se cree gato, una vela de cumpleaños que encuentra objetos perdidos y hasta un hermoso monstruo que se cree invisible. Helena se desliza por relatos llenos de música, magia, humor y amor, para invitarnos al extraordinario viaje que es crecer”, reza la sinopsis de la obra cuya creación llevó tres años y que invita a toda la familia y a los chicos a disfrutar de un mundo de fantasía y subirse a un “samba de emociones”. Así lo describió Suárez en diálogo con LA NACION.

Maida Andrenacci, la actriz que interpreta a Helena

Claro está que la obra mezcla realidad y ficción: Helena, la adolescente que protagoniza la historia, está inspirada en la pequeña hija de 7 años de Florencia, a quien su mamá describe como “el corazón de todo esto”.

En este sentido, la autora expresó: “Es ella la que me llevó a escribir, y realmente a veces no puedo creer todo lo que creamos y también como pude congelar su crecimiento a través de estas historias”.

“En los cuentos que creé hay cosas que nos pasaron, que vivimos, pero también se van sumando otras temáticas, aspectos que voy transitando y que veo desde mi lugar de madre”, explicó. Y agregó: “Éstos van a estar en el tercer libro y uno de ellos, que es interpretado en la obra, trata sobre crecer, y lo difícil y raro que es pero también habla sobre cómo reinventar estos sentimientos”.

De esas tantas historias que se inventaron en plena noche en el cuarto de Helena con el fin de compartir un momento madre e hija antes de ir a “soñar”, también nació “Invisible”, un monstruo rosa que se siente inseguro con su apariencia porque piensa que los demás sienten miedo al verlo. Por este motivo, Invisible se disfraza y se siente mejor. De esta manera comienza a buscar distintas cosas materiales para cumplir un sueño que él tiene, que es volar. Sin embargo, una vez que lo logra aparecen otras problemáticas. “Acá se toca el tema de superar, de confiar en uno mismo”, indicó la escritora.

La llama de una vela también se hace presente como uno de los personajes más entrañables de la obra: esta llama viene a cumplir los deseos de Helena en su cumpleaños número siete. “Ella desea recuperar todo aquello que perdió y en ese instante, mágicamente aparece este personaje que se llama Chispín, que es la llama de la vela que le viene a conceder esos deseos”, aseguró Suarez.

Y reveló: “Solo le va a devolver tres de esos objetos que quiere encontrar y entonces se mete en un mundo de aventuras donde van no sólo descubriendo las cosas que perdió, sino entendiendo que esas cosas ya no tienen sentido porque ya no sirven más para lo que ella pensaba, que simplemente algunas las quería sólo por quererlas, pero que en la práctica ya había pasado ese momento y lo que le quedaron son los recuerdos”.

A lo largo de esta aventura, Helena se da cuenta de que debe dejar atrás muchas cosas materiales, pero que ganará otras que “son invisibles a los ojos”, aseguró Suárez haciendo referencia a la célebre frase de El Principito.

La pequeña Helena, la de no ficción, forma parte de la hinchada en los ensayos previos al estreno de la obra: “Helena me acompaña y está fascinada con las fotos, el escenario, las butacas, las canciones, siempre se va cantando una canción. Me encanta poder compartirlo con ella”.

Florencia Suarez y Emiliano Dionisi (Versión teatral y dirección) junto al elenco: Maida Andrenacci, Caro Setton y Fede Fedele

“Hay muchos guiños lindos para la familia. Estoy segura de que se van a divertir y emocionar”, aseguró Suárez. Según indicó, la obra está pensada para la familia, apuntando a la primera infancia debido a que no hay ofertas teatrales para ese público.

Para la autora, al momento de ver la obra el tiempo se detiene y sólo resta disfrutar con la familia sin las pantallas, que en los últimos años cobraron protagonismo en muchos de los momentos de la vida.

“Esto es un sueño. Yo me encontré con mi hija en la cama, tiradas las dos en pijama contando historias cuando me dijo: “Mami, ¿me inventás un cuento?”, recordó.

Temas Teatro infantil