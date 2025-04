La obra de Vargas Llosa que marcó un hito artístico y personal en la vida de Norma Aleandro

Dentro de la producción dramática de Mario Vargas Llosa, La señorita de Tacna ocupa un lugar central. En la trayectoria artística y en la vida personal de la gran actriz y directora Norma Aleandro, el prestigioso escritor fallecido ayer también fue una figura troncal. De hecho, con un texto suyo cerró su etapa de exilio en España.

En 1976, a tres meses del inicio de la dictadura militar, una bomba de gases lacrimógenos estalló en plena función en donde la gran dama de la actuación estaba presentando Sobre el amor y otros cuentos, unipersonal basado en textos de Eurípides, Lope de Vega, García Lorca, Borges, García Márquez y un pasaje de La señorita de Tacna, entre otros. Todavía a Norma Aleandro no le habían llegado su galardón obtenido en el Festival de Cannes por la película La historia oficial, ni sus nominaciones al Oscar como al Globo de Oro por su actuación en Gaby: a true story. Tampoco el premio que recibió en Nueva York como la mejor interpretación del Off-Broadway que le entregó, en 1986, la publicación americana The Village Voice por ese unipersonal que hablaba de amor y de otros tantos cuentos.

Mario Vargas Llosa en Buenos Aires en su visita de hace tres años, la misma ciudad en la que estuvo presente tanto para el estreno como la reposición de La señorita de Tacna

Aquella noche la bomba de gas lacrimógeno estalló en el mismo escenario de una sala de la avenida Corrientes. A las pocas horas, su marido Eduardo Le Poole abrió la puerta de su casa y se encontró la actriz todavía con la ropa de la obra contándole lo que acaba de suceder todavía sin entender mucho lo sucedido. El hijo de Aleandro, Oscar Ferrigno, tenía en aquel momento 14 años. Estaba dormido cuando sucedió aquella charla entre ellos. Pero la cosa no quedó en ese atentado en el teatro. A las 3 y media de la mañana estalló una bomba en la planta baja de la vivienda. En paralelo, sonó el teléfono. Era una amenaza.

Aquella noche, su hijo, como lo contó en el programa Gracias por venir, que conducía Gerardo Rozín; ni se despertó con el estruendo. Cuando Norma Aleandro subió a su cuarto su cama se había desplazado varios metros de la pared. Inmediatamente, los dos adultos comenzaron a hacer los bolsos. Había que huir. Se fueron los tres a Montevideo, en ferry. Cuando se dieron cuenta que el gobierno militar iba para largo, iniciaron un segundo exilio: de aquella partida sin despedidas y con lo puesto partieron a España.

Los primeros tiempos se instalaron en la casa de Marilina Ross, ex compañera de Aleandro de cuando el llamado Clan Stivel hacia el programa Cosa juzgada. Ella también estaba en situación de exilio como tantos otros actores y actrices. Fue Marilina Ross quien le pasó el texto de La señorita Tacna. Cuando terminó de leerlo, como confesó en un reportaje de Pablo Gorlero en LA NACION, la señora de tantas películas y obras de teatro no pudo evitar las lágrimas. Inicialmente, era la actriz de La Raulito quien iba protagonizar la obra de Vargas Llosa, pero aquel proyecto no prosperó.

Entonces Norma Aleandro se encontró con el escritor peruano quien insistió para que ella la protagonizara. En la misma Madrid fue Emilio Alfaro, actor y director amigo también del tiempo del Clan Stivel, que le propuso volver a la Argentina. Para ella, retornar era la vida. Y terminó haciéndolo protagonizando el estreno mundial de La señorita de Tacna cuando todavía el país seguía en manos de los militares.

Escena de La señorita de Tacna de cuando se presentó en el Teatro Maipo Mariana Araujo

”Nadie sabía qué podía pasar. Al principio hubo algunas marchas atrás con el teatro porque yo había tenido una bomba y los empresarios tenían miedo de que pudiera suceder lo mismo", apuntó en aquel reportaje publicado en esta misma sección. Finalmente, se estrenó el 23 de mayo de 1981 en el Teatro Blanca Podestá [actual Multiteatro] con dirección de Emilio Alfaro y con Oscar Ferrigno como asistente. Las tres líneas telefónicas de la sala estaban cortadas porque todo el tiempo llamaban para amenazar. Para el momento del saludo final Norma Aleandro le había dicho a sus compañeros que no se le acercaran demasiado “por si me pegaban un tiro”.

Junto a ella estaban Camila Perissé (con una escena de desnudo que fue tapa de revistas), Franklin Caicedo, Leal Rey, Adriana Aizenberg, Patricio Contreras, Tina Serrano, Jesús Berenguer y Rubén Stella. El espectáculo fue un éxito rotundo. “Es una de las más bellas obras contemporáneas en general, y latinoamericanas en particular. Cada vez que la he hecho, se renueva mi amor por ella. Es una obra que siempre haría como actriz”, aseguró la gran dama de la escena nacional.

En aquella noche tan especial en la platea se ubicó Mario Vargas Llosa. Estaba hospedado en la casa de Horacio Rodríguez Larreta, quien era un adolescente. Lo recordó recientemente en un mensaje en su cuenta de X dedicado al fallecido autor y periodista. La madre del ex Jefe de Gobierno porteño, María Cristina Díaz Alberdi, estaba en pareja con Emilio Alfaro.

En 2004, se repuso La señorita de Tacna en el Teatro Maipo. En esa oportunidad, Norma Aleandro estuvo acompañada por Carolina Pelleritti, Julio López, Carlos Portaluppi, Ernesto Claudio, Silvina Bosco, Iván Espeche, Paola Messina y Marcos Montes. Quien la dirigió fue su hijo, Oscar Ferrigno. Mario Vargas Llosa vino a Buenos Aires para presenciar, nuevamente, a la admirada actriz que había estrenado en la temporada de 1983, en Caracas, Kathie y el hipopótamo, otro texto dramático suyo que dirigió Alfaro. Ese obra se la había dedicado a Norma Aleandro.

En una reseña de la Universidad de Kansas, Estados Unidos, el fallecido escritor recordó aquel estreno de 1976. “Se han hecho montajes de todas mis obras. Pero una por la que yo tengo un cariño muy especial es la que realizó en la Argentina Emilio Alfaro de La señorita de Tacna, con una gran actriz como Norma Aleandro. Fue una puesta en escena magnífica que tuvo mucho éxito [...]. El trabajo de Norma Aleandro fue excepcional. Ella hacía ese desdoblamiento del personaje femenino principal de la Mamaé de joven y de viejecita con una gran naturalidad, solo moviendo un pañuelo", señaló el escritor y periodista que fue siempre un apasionado por el teatro. De hecho, interpretó papeles en lecturas dramatizadas de sus propias obras y en 2015 protagonizó Los cuentos de la peste, obra de su autoría basada en el Decamerón de Boccaccio.

