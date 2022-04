Mariano Moro: “Hoy lo más transgresor del mundo es decir un poema”

Una intensa y destacada actividad como dramaturgo y director le posibilitaron a Mariano Moro ubicarse entre los creadores más reconocidos de su generación . Nacido en Mar del Plata y luego radicado en Buenos Aires se especializó en trabajar el verso y montó experiencias como La dama boba, El perro del hortelano y La vida es sueño. Realizó algunas notables adaptaciones de clásicos griegos (Edipo y Yocasta) y se desempeñó en la función pública ejerciendo la dirección del Teatro Auditorium , de Mar del Plata, entre 2016 y 2019.

Desde pequeño siente un profundo placer por la literatura y en especial por la poesía . Su madre española le recitaba unos versos que él adoraba y también le enseñaba algunas canciones. Como a todos, la pandemia lo obligó a recluirse y el encierro lo ayudó a decidirse a volver a la actuación después de 17 años de no hacerlo.

El proyecto, que estrena mañana en la sala El Ópalo, se denomina Esto es amor , donde propone un amplio recorrido por autores muy diversos a los que irá hilvanando con algunas canciones y también tratando de entablar una conversación con el público según los temas que irá desarrollando.

“Me costó mucho vencer inhibiciones, complejos y miedos que tenía –cuenta Moro– y fueron cosas muy malas las que paradójicamente me ayudaron porque, por ejemplo, la combinación de que mi madre muriera y la cuarentena interminable, espantosa, hicieron que un poco revirtiera el camino”.

Siempre, en tanto director, estuvo acostumbrado a guiar a sus actores por el camino del verso y la poesía. Solo debía intentar aplicar aquello que había construido con tantos intérpretes en su propio cuerpo. “Yo tenía todo el dispositivo intelectual que era con el cual dirigía –explica– y a eso tuve que bajarlo, a mi estructura personal”.

En este proyecto la intención es decir y cantar sin ser metódico ni exhaustivo pero abordando distintas situaciones que tienen ver con el amor.

“Hay desde un romance medieval de autor anónimo –explica– hasta poemas de autores contemporáneos, pasando por el Siglo de Oro español, que es algo que me gusta mucho. Luego sin bien la estrella es nuestro idioma, por el cual tengo especial amor, también coqueteo un poco con otros idiomas para resaltar quizá cuánto hay de música en la poesía. Cuando uno escucha nuestro idioma reconoce cuánto determina ese aspecto musical que la poesía tiene. La poesía tiene muchos problemas pero uno es su ideal sonoro, tiene sentido, tiene imágenes, tiene relatos. Te cuenta algo y es también musical. Entonces cuando se lee un poema es casi como si se estuviera leyendo una partitura. ¿Y quién puede disfrutar la música leyendo las partituras?, muy poca gente”.

"Siento mucho amor por el idioma español", afirma Mariano Moro, en el espacio teatral El Ópalo Ignacio Sánchez

–¿Qué es lo que más te interesa de trabajar sobre el verso?

– El verso tiene que ver con jugar con las palabras y eso es algo que en general los niños lo tienen. Yo siempre tuve una relación muy intensa con la literatura. Es mi pasión más que el teatro y, en la medida que pasa el tiempo, cada vez se hace más luminosa e importante. La poesía es realmente el arte de la literatura porque otras formas de la literatura son más bastardas. El arte puro literario es el de la poesía y creo además que es la base y la madre de todas las otras artes. Cuando uno es artista no es porque lo ha elegido sino porque no ha tenido más remedio o algo había en su temperamento que lo ha llevado por ahí y termina conectándose cada vez más con eso que es lo que me está pasando a mi. La poesía mueve, destraba, muestra, esboza cosas que nadie más lo puede hacer. Voy a parafrasear a Borges que dice aproximadamente esto: “la poesía, que es una cosa tan pobre y tan inevitable”. Y da mucho placer. Esto lo digo como artista del escenario.

–¿Resulta complejo interesar a un espectador actual en cuestiones sumamente poéticas?

–No se si la gente sabe previamente lo mucho que le gusta o lo mucho que la moviliza un poema. Yo he visto desde actores enormes como Nati Mistral o, desde otro lugar, a Alejandro Urdapilleta y Batato Barea diciendo poemas que era lo que básicamente hacían y lo que les gustaba. Desde la cosa tradicional hasta la cosa subversiva si se quiere, marginal, pero ahí está la poesía. Y ahí voy yo con mi propia sensibilidad, mi gusto y lo que he aprendido de muchos años que llevo torturando actores con el tema del verso. Yo he puesto en escena a Alfonsina Storni (Alfonsina y los hombres), a Leopoldo Lugones (Lugones), a Lope de Vega (Quien lo probó lo sabe), a Santa Teresa (Teresa) que también era una poeta, una mística y a García Lorca (Romancero gitano) con otros actores . Y si bien he tenido resultados muy buenos hay una pasión que es mía personal y este es mi momento de valentía, de salir yo al escenario.

–El amor como tema posee muchas aristas. ¿Transitás muchas de ellas?

–Muchas, como el tema del amor y el miedo, el temor a que no te quieran, los lugares clásicos, a todos nos mueve muchísimas cosas. Hay un soneto de Leopoldo Marechal que se llama Del amor navegante que habla del amante y el amado que ya es una cosa como psicoanalítica, Sor Juana Inés de la Cruz también habla de eso o Gabriela Mistral. El amor es una cosa muy linda pero está llena de accidentes desagradables. La belleza de la poesía también está para que uno pueda soportar esa cosa insoportable. Cuando empecé a hacer teatro y era muy chico uno entendía el arte como la irreverencia y entonces me gustaba decir malas palabras y hacer cosas inesperadas y estaba muy feliz con eso y, además, de pronto apareció todo esto de faltarle el respeto a todos y en un momento fue algo que se instaló. Hasta empezaron a aparecer esos noteros de televisión que se burlaban de los demás y hablaban incorrectamente. Hoy, lo más transgresor del mundo, me parece, es decir un poema perfectamente. Qué vas a transgredir ahora. Buscar el virtuosismo y entregar el alma en las formas más sublimes del arte que uno pueda tener, eso hoy es ideal.

Mariano Moro desafía al espectador a volver a enamorarse de la poesía Ignacio Sánchez

