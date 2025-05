Martín Fierro al Teatro: cuándo se entregan, qué canal lo emite y quiénes integran el jurado de honor de los premios

Desde la llegada de Luis Ventura a la presidencia de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) los premios Martín Fierro se han diversificado y no paran de crecer. Ahora se anunció la entrega de la primera edición del Martin Fierro de Teatro, que se llevará a cabo el lunes 23 de junio en La Usina del Arte y que América TV transmitirá en vivo.

Si bien la votación final queda por cuenta de los socios de los asociados, el premio tiene un jurado de honor conformado por José María Muscari, Alejandro Tantanián, Marilú Marini, Patricio Binaghi, Erica Rivas, Cynthia Edul, Julián Lucero, Silvia Gómez Giusto, Ángela Torres, Paul Kirzner, Alejandra Flechner, José Miguel Onaindia y Jorge Telerman. “En la búsqueda de un estándar de excelencia que le otorgue brillo y prestigio a este premio, fue designado un jurado de honor integrado por importantes personalidades del mundo del teatro para realizar una preselección previa a la votación final”, detallaron desde la entidad. Y agregaron que en los próximos días se conocerán los rubros definitivos, las obras seleccionadas y las fechas de votación final en la que participarán exclusivamente los socios.

Muscari, uno de los integrantes del jurado de honor de los Martín Fierro al Teatro Noelia Marcia Guevara - La Nación

También hay fecha de entrega para los Martin Fierro a la Radio, el próximo 27 de julio, aunque aún no se sabe qué canal lo televisará. En cambio, Telefe ya se aseguró la transmisión de los galardones a la televisión, el 28 de septiembre. Y la tercera edición del Martín Fierro Latino que se entrega en Miami ya tiene fecha confirmada para el 23 de noviembre.

Con 66 años de historia (los premios se entregaron por primera vez en 1959), el máximo galardón a la producción televisiva y radial local empezó a crecer con la gestión del actual presidente, Luis Ventura, y se fue diversificando hacia otros rubros por la necesidad de aumentar los ingresos de la entidad . Así, ya existen los Martín Fierro de Radio, el Digital, el Federal, el Latino y recientemente se sumó a la lista el de Cine y Series. Justamente en la entrega de las estatuillas al cine, algunos socios propusieron esta distinción al teatro. Además, APTRA ya anunció que este año la entidad estrenará la entrega de premios a la Danza. El Martín Fierro no para de reproducirse.

Hasta el 2016 los premios se concentraron en una única ceremonia, que distinguía lo mejor del año anterior emitido en la televisión abierta y la radio. Con la llegada de Ventura a la presidencia en 2015, ambas disciplinas se separaron y tuvieron su entrega individual. Funcionó tan bien que a partir de ese momento la comisión directiva puso manos a la obra para diversificar el premio que es una marca registrada para APTRA, que cobra cada trasmisión. “El Martín Fierro se ha constituido como un símbolo dentro de lo que es la cultura nacional, pero si no se lo considera como un negocio es imposible organizarlo. Uno tiene que gastar una fortuna en hacer una ceremonia en la que todo el mundo quiere estar. Hoy una transmisión no está menos de 100 millones de pesos. Sin exagerar, estoy hablando de un evento con una cena, con entrega de estatuillas que no salen baratas y que hay que mandar a confeccionar, con un equipo de mozos que atiendan, con un sistema de seguridad, con estacionamiento, con un salón grandilocuente para que se pueda televisar, con presencia de figuras, con mailings de listas de candidatos. El Martín Fierro se ha convertido en el primer o segundo premio más importante del mundo, solo lo puede llegar a superar el Oscar en Hollywood, y tampoco estoy totalmente seguro de que sea así “, le aseguró Ventura a LA NACION.

“APTRA entrega alrededor de 500 estatuillas por año, con por lo menos una docena de fiestas que celebran de manera más específica las categorías que tienen que ver con el mundo de la comunicación y la actuación. Entonces, si uno no lo interpreta como un negocio, es imposible hacerlo, porque tenés que arrancar con 100 palos arriba de la mesa. Si no están, los tenés que recaudar, porque sino vas a pérdida, y en dos o tres entregas hiciste agua. Si no hay dinero no hay fiesta, no hay premios, y no hay lo más importante de todo: el reencuentro anual de tus colegas y de toda la industria de la comunicación. En eso es lo que se ha convertido hoy el Martín Fierro ”, remarcó el periodista y presidente de la asociación.

El negocio superó las expectativas de quienes lo crearon. “APTRA también recibe pedidos de grupos específicos que quieren que su área tenga una fiesta de Martín Fierro. Pensamos organizar el Martín Fierro del Campo en la Rural; vamos a ver si nos sale. Además, varios países latinoamericanos están pidiendo el Martín Fierro, como Paraguay, Uruguay, Perú y Ecuador. Estamos más que satisfechos con la gestión que tenemos, hemos saneado los números de nuestra administración en un momento difícil, de crisis. APTRA sobrevivió y vamos por nuestra tercera gestión, mal no nos fue””, concluyó Ventura.