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Festival de Cannes: Cate Blanchett, Kristen Stewart y Carla Bruni lucieron sus mejores galas en la alfombra roja

Miles Teller, Adam Driver, Woody Harrelson y Noah Schnapp, entre otros, representaron a Hollywood en el festival

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Emma Mackey, Kristen Stewart y Charlotte Le Bon, anoche en la premiere mundial de Full Phil, el film que protagonizan junto a Woody Harrelson presentado fuera de competencia en el festival de Cannes de este año
Emma Mackey, Kristen Stewart y Charlotte Le Bon, anoche en la premiere mundial de Full Phil, el film que protagonizan junto a Woody Harrelson presentado fuera de competencia en el festival de Cannes de este añoSAMEER AL-DOUMY - AFP
Cate Blanchett en la alfombra roja del film Another Day luciendo un vestido de Givenchy
Cate Blanchett en la alfombra roja del film Another Day luciendo un vestido de GivenchyTHIBAUD MORITZ - AFP
La actriz australiana captó las miradas en la alfombra roja del film Another Day, realizada este domingo durante la 79a edición del festival de cine de Cannes
La actriz australiana captó las miradas en la alfombra roja del film Another Day, realizada este domingo durante la 79a edición del festival de cine de CannesOLIVIER CHASSIGNOLE - AFP
Blanchett vistió un modelo exclusivo de Givenchy con espalda descubierta e inspiración española
Blanchett vistió un modelo exclusivo de Givenchy con espalda descubierta e inspiración españolaJohn Locher - Invision
Kristen Stewart posando en la alfombra roja de la película Full Phil que encabeza junto a Woody Harrelson
Kristen Stewart posando en la alfombra roja de la película Full Phil que encabeza junto a Woody HarrelsonSAMEER AL-DOUMY - AFP
Stewart lució un modelo de la temporada otoño/invierno 2026 de Chanel para la presentación del film que protagoniza. La curiosidad fue que desafiando las reglas de Cannes, la actriz combinó el sofisticado diseño con unas zapatillas negras que apenas se asomaban bajo el vestido
Stewart lució un modelo de la temporada otoño/invierno 2026 de Chanel para la presentación del film que protagoniza. La curiosidad fue que desafiando las reglas de Cannes, la actriz combinó el sofisticado diseño con unas zapatillas negras que apenas se asomaban bajo el vestido THIBAUD MORITZ - AFP
Equipo completo de Full Phil: el actor Eric Wareheim, el productor Hugo Selignac, el guionista y director Quentin Dupieux, Woody Harrelson, Charlotte Le Bon, Kristen Stewart, Emma Mackey y el actor Tim Heidecker anoche en la alfombra roja del festival
Equipo completo de Full Phil: el actor Eric Wareheim, el productor Hugo Selignac, el guionista y director Quentin Dupieux, Woody Harrelson, Charlotte Le Bon, Kristen Stewart, Emma Mackey y el actor Tim Heidecker anoche en la alfombra roja del festivalSAMEER AL-DOUMY - AFP
Miles Teller y Adam Driver posaron hoy, luego de que anoche se presentara su film, Paper Tiger, una de las películas que forma parte de la competencia oficial del festival este año
Miles Teller y Adam Driver posaron hoy, luego de que anoche se presentara su film, Paper Tiger, una de las películas que forma parte de la competencia oficial del festival este añoVALERY HACHE - AFP
El equipo completo del film Paper Tiger en la alfombra roja del festival
El equipo completo del film Paper Tiger en la alfombra roja del festivalSAMEER AL-DOUMY - AFP
Chloé Zhao, la directora de Hamnet e integrante del jurado de la competencia oficial de Cannes,anoche en la alfombra roja de la premiere mundial de Paper Tiger
Chloé Zhao, la directora de Hamnet e integrante del jurado de la competencia oficial de Cannes,anoche en la alfombra roja de la premiere mundial de Paper TigerScott A Garfitt - Invision
Zhao lució un vestido de la firma Schiaparelli que incluyó curiosas "espinas" como parte de su bordado
Zhao lució un vestido de la firma Schiaparelli que incluyó curiosas "espinas" como parte de su bordadoTHIBAUD MORITZ - AFP
El look animal print de Schiaparelli que vistió la realizadora nacida en China
El look animal print de Schiaparelli que vistió la realizadora nacida en ChinaVALERY HACHE - AFP
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Carla Bruni, la cantante ítalo-francesa y exprimera dama, asistió este domingo a la proyección de Another Day con un vestido con estampado de cebra y joyas de brillantes y esmeraldas creadas por ChopardOLIVIER CHASSIGNOLE - AFP
Bruni eligió una silueta de sirena con una dramática cola que completó su look en Cannes
Bruni eligió una silueta de sirena con una dramática cola que completó su look en CannesSAMEER AL-DOUMY - AFP
Adèle Exarchopoulos, protagonista de Another Day, posó hoy en la alfombra roja del film en competencia en la 79a. edición del festival de cine de Cannes
Adèle Exarchopoulos, protagonista de Another Day, posó hoy en la alfombra roja del film en competencia en la 79a. edición del festival de cine de CannesJohn Locher - Invision
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Adele Exarchopoulos se destacó por el vestido de Yves Saint Laurent que lució en la premiere mundial de Another Day que se llevó a cabo este domingo en la muestra de cine en el sur de FranciaVALERY HACHE - AFP
Noah Schnapp, el actor de Stranger Things, hizo su debut en el festival de Cannes invitado por la marca de joyas francesa Chaumet. Lució uno de sus broches en la solapa del smoking de Karl Lagerfeld para la premiere mundial del film El ser querido
Noah Schnapp, el actor de Stranger Things, hizo su debut en el festival de Cannes invitado por la marca de joyas francesa Chaumet. Lució uno de sus broches en la solapa del smoking de Karl Lagerfeld para la premiere mundial del film El ser queridoJohn Locher - Invision
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