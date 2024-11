Nicolás Vázquez “entrena” en Filadelfia junto Dai Fernández, la elegida para acompañarlo en Rocky, su próximo proyecto teatral

La maquinaria Nicolás Vázquez no se detiene. Hace dos domingos, se despidió de Tootsie, ese verdadero tanque del circuito comercial que hizo 412 funciones a lo largo de dos temporadas y que contó con la complicidad de 350 mil espectadores. Durante todo ese largo recorrido, la comedia basada en la película de 1982 que protagonizaron Dustin Hoffman y Jessica Lange, siempre estuvo en el podio de las obras más vistas de la escena comercial porteña. En la puesta local, Vázquez y Julieta Nair Calvo ocuparon los lugares centrales de la trama. Pero una noche de octubre del año pasado, la actriz se sentó en la platea del teatro Lola Membrives para presenciar la historia que ella misma había protagonizado hasta hacía unos días. Un incipiente embarazo hizo que tuviera que dejar al elenco, Desde esa noche, y hasta hace pocas semanas, quien ocupó su rol fue Dai Fernández, la elegida por el actor para su próximo gran desafío sobre las tablas.

En septiembre de este año, el actor y productor anunció que para la temporada 2025 se pondrá en la piel (y en los guantes) de Rocky Balboa, la historia de aquel boxeador de segunda categoría que, contra todo pronóstico, se coló en las grandes ligas del cuadrilátero en aquella película que protagonizó Sylvester Stallone en 1976. Hoy, desde Filadelfia, en donde se filmó Rocky, la producción teatral anunció que Dai Fernández será la protagonista femenina de esta trama interpretando a Adrian, el gran amor de vida, la figura clave en la transformación y desarrollo personal de Rocky. Así, la joven actriz asumirá el rol que en el film encaró Talia Coppola Shire, hermana del director Francis Ford Coppola.

“Es muy loco lo que sucedió”, cuenta el mismo Nico Vázquez a LA NACIÓN desde Filadelfia, sobre la elección de su compañera de elenco. “Dai era la cover de Julieta Nair Calvo, era parte del ensamble de Tootsie. Cuando empecé a soñar con este proyecto la elegí a ella porque es una actriz espectacular y hacía rato que tenía ganas de trabajar y protagonizar una historia con ella . Casualidades de la vida, cuando Julieta quedó embaraza, Dai la reemplazó. Fue muy loco que la vida misma nos haya dado la posibilidad de haber podido trabajar juntos antes de hacer Rocky. Llegado el momento lo hablé con Mariano Demaría, quien va a dirigir conmigo la nueva obra, y con Gustavo Yankelevich, de la producción, y la decisión de sumarla fue unánime. Con Dai Fernández tenemos química en escenario”.

Nicolás Vázquez será Rocky, en la versión teatral que se estrenará en 2024 Gentileza

Como parte de la campaña promocional de este estreno previsto para la próxima temporada, el equipo creativo se trasladó a Filadelfia para filmar en lugares emblemáticos que fueron usados en ese film estrenado hace casi 5 décadas que tuvo otras tantas varias versiones a lo largo de los años. Junto a Mariano Demaría, codirector de la próxima obra, y Damián Armocida, productor ejecutivo del próximo montaje, los dos actores recorrieron aquellas locaciones. Uno de los lugares elegidos para las fotos fue la estatua dedicada a Rocky que visitan por año alrededor de cuatro millones de personas. Mide 2,62 metros, pesa media tonelada y se encuentra al pie de las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia, también conocidas como “Rocky steps”, en donde transcurre una de las escenas más significativas de aquella historia de superación.

De Dorita a Rocky, el juego de los extremos

Lejos de esas postales, para Nicolás Vázquez el proceso de pasar de Dorita a Rocky tiene lo suyo. “Yo te diría que el proceso de Dorita a Rocky es extremo -afirma sin rodeos este actor que, con sus tres últimas producciones, convocó a un millón de espectadores-. Para Tootsie tuve que bajar 6 kilos para poder encarar a Dorita Sánchez, para poder parecerme a esa mujer que había hecho en cine Dustin Hoffman. Eso me hizo perder masa muscular que me costó mucho volver a recuperar. Ya este año, como sabía que el proceso de Rocky iba a ser muy largo, empecé a encararlo con mucha anticipación. Le pedí a la producción que me tuviera paciencia para poder ir subiendo de peso, para ganar masa muscular. Fue un tanto gracioso porque hubo que agrandar los vestidos de Dorita, que terminó siendo una mujer grandota, de espalda ancha, de brazos poderosos. Fue tan así este proceso que unas 4 veces hubo que modificar los vestidos para que no se notara que estaba más grandote. Ya sabíamos que la comunicación de prensa sobre Rocky la íbamos a grabar acá, en Filadelfia; y algunas partes en Nueva York. Por suerte llegué bien físicamente”.

Las resonancias de este personaje que encaró Stallone en la propia vida de Nico Vázquez son, casi, infinitas. Paseando por Filadelfia todo aquello vuelve a su mente, a ese cuerpo que dejó de ser Dorita y que aspira llegar al ring. “ Para mí Rocky es mucho más que una película: es una religión. Es encontrarme cumpliendo un sueño . Cada vez que salgo a correr o entreno lo hago escuchando la música de Rocky. Mutando, mi unipersonal, terminaba con una canción de Rocky. El otro lado de la cama como Una semana nada más, mis obras anteriores a Tootsie, terminaban con el mismo tema. El amar tanto al personaje, conocer tanto su historia significa mucho para mí. La escena de la escalera que filmamos y que se verá más adelante tuvo algo de épica desde el mismo momento que salí corriendo por el barrio italiano. Fue muy emocionante. Me causó cierta gracia porque a los pocos que le mostramos el material nos comentaron que parecía hecho con inteligencia artificial”. Pero no, Nico Vázquez y Dai Fernández están en Filadelfia recorriendo las calles, los lugares, las escalinatas por las que alguna vez circuló (y entrenó) Sylvester Stallone. La emoción en él le gana a todo el andamiaje de lo artificial.

Rocky se estrenará en teatro Lola Membrives en el mes de junio. Para esa época del año, en el Gran Rex, está previsto el estreno de La sirenita. Todo indica que, como sucedió hace dos años, se repetirá la disputa entre dos tanques de la escena comercial. En el 2023, en cartel estaba Tootsie y, para junio, se estrenó Matilda, que modificó el liderazgo en la taquilla. De acá a unos meses, las mismas productoras serán las que, seguramente, definan la nueva pelea de fondo con dos montajes inspirados, nuevamente, en ya lejanas y exitosas películas que forman parte de la memoria colectiva.

Alejandro Cruz Por