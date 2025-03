Gimena Accardi habló de su relación con Nico Vázquez y sorprendió al contar una intimidad de la pareja

Si algo quedó demostrado a lo largo de los años es que la pareja de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi es una de las más consolidadas del ambiente del espectáculo. Su relación nació allá por 2007 en las grabaciones de Casi Ángeles, hace ya 18 años. Apostaron no solo por una vida juntos, sino también por compartir proyectos laborales. Si bien su matrimonio es sólido y están muy enamorados, lo cierto es que también tienen sus discrepancias. En una reciente entrevista, la actriz reveló intimidades de su relación y afirmó que, a diferencia de lo que muchos presuponen, no son la “pareja perfecta”.

Accardi y Vázquez se conocieron cuando interpretaron a Malvina Bedoya Agüero y Nicolás Bauer en la novela de Cris Morena. El amor traspasó la pantalla y, aunque sus personajes no terminaron juntos en la ficción, en la vida real las cosas fueron diferentes. Llevan ocho años como marido y mujer —se casaron en diciembre de 2016 en Mar del Plata— y no dudan en declararse su amor públicamente con posteos en las redes sociales. Sin embargo, como todas las parejas, tienen sus diferencias.

Vázquez y Accardi se conocieron mientras trabajaban en Casi Ángeles y en diciembre de 2016 se convirtieron en marido y mujer (Foto: Instagram @nicovazquezok)

El miércoles, Gimena Accardi pasó por Ángel responde (Bondi) y tuvo un mano a mano con Ángel de Brito. Uno de los temas que abordaron justamente fue su relación con Nicolás Vázquez. “¿Discuten? Porque viste que para el afuera son la pareja perfecta", le preguntó el conductor y ella lo negó rotundamente: “No. Somos como cualquier otra pareja. Lo que pasa es que por ahí son muchos años juntos”.

Al ser consultada por los motivos por los cuales discute con Vázquez, Accardi hizo memoria, pero reconoció que hace mucho no confrontaban. Sin embargo, admitió que el trabajo es el espacio donde suelen surgir las peleas: “Donde más nos hemos ‘peleado’ es laburando”.

Si bien la actriz remarcó que con su marido trabajaron juntos en varios proyectos, que incluyen desde Casi Ángeles a las obras de teatro El otro lado de la cama y Una semana nada más, reconoció que En otras palabras, la obra que actualmente ella protagoniza en el teatro Lola Membrives con Andrés Gil era un desafío diferente, puesto que se trataba del “primer proyecto que Nicolás dirigía cien por ciento”.

En pocas palabras está protagonizada por Andrés Gil y Gimena Accardi y dirigida por Nicolás Vázquez (Foto: Instagram @gimeaccardi)

“Para mi sorpresa fue el proyecto en el que mejor nos llevamos”, admitió Accardi. Aunque ella desde el primer momento lo respetó como director, reconoció que en oportunidades no suele estar del todo de acuerdo con el rumbo que toman sus personajes y no tiene inconvenientes en decirlo. No obstante, en este caso, reconoció que Vázquez “dirigió tan bien que en todo lo que decía coincidía”.

En otro momento de la entrevista, De Brito le preguntó si, en algún momento, ella y Vázquez se separaron. “No, tuvimos una mini crisis de cuatro días. Nico también lo contó hace muchos años, así como lo estoy diciendo yo”, comentó Gimena. Según dejó entrever, su distanciamiento consistió en permanecer en habitaciones separadas, una mínima comunicación y reflexiones personales.

Gime Accardi habló de la "mini crisis" que tuvo con Nico Vázquez

¿Quién da el brazo a torcer? Vázquez. “Él es literal, la persona más sensible. Todo ascendente en cáncer. Él siempre es madre de tribu proveedor. Yo tengo ascendente en capricornio, soy mucho más dura, más distante, más fría. Él es como el romántico, el sensible, el amoroso. También por eso equilibramos bien”, expresó.