Premios ACE: quiénes son los nominados a lo mejor del teatro 2023/2024

Finalmente, luego de mucho retraso (provocado fundamentalmente por la enorme oferta teatral que dificultó la evaluación y el escrutinio), se conocieron las nominaciones a los premios ACE 2023/2024. El importante galardón que concede año tras año la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Argentina a lo mejor de las actividades escénicas estará destinado, en esta ocasión, a reconocer las bondades de treinta y dos rubros. Luego, uno de los ganadores será reconocido, también, con el ACE de Oro.

Esta temporada el espectáculo más reconocido es el musical El Principito, que cuenta con 12 nominaciones; seguido muy de cerca por otros ejemplos de ese género teatral: Mamma Mia!, con 11, y School of Rock y Un tango italiano, con 10 . Dentro del drama se imponen Salvajada, del talentosísimo Mauricio Kartun, con 10; la innovadora Personas, lugares & cosas, con 8; y el clásico de Eugene O´Neill Largo viaje de un día hacia la noche, donde trabajó por última vez Selva Alemán, con 7 . Entre las comedias , las más favorecidas son Felicidades, con 7 nominaciones, y Exit, Made in Lanús y Mejor no decirlo, con 5 cada una .

En tanto, en los rubros destinados al teatro independiente, las obras que más se destacan son El silencio, de Javier Daulte; Dora, un ingrediente especial, de Martín Goldber; Quieto, de Florencia Naftulewicz; La lluvia seguirá cayendo, de Oscar Barney Finn y Marcelo Zapata; y Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin, del recordado Roberto Cossa.

Florencia Peña y una escena del musical Mamma Mia!

De todos modos, lo que más sorprende en esta edición de los premios es la enorme cantidad de nominados por rubro, que en algunos casos llega a la decena (Mejor actriz de comedia y actuación masculina en musical) y hasta más aún (Actuación femenina en musical y Obras en teatro alternativo), lo que habla a las claras del nivel de excelencia que hoy predomina en el teatro local y de la dificultad que, por eso mismo, tuvo el jurado de los ACE a la hora de nominar. Aún sin una fecha confirmada , los premios se entregarán entre mediados y finales del mes próximo en una ceremonia a realizarse, como todos los años, en el Teatro El Nacional.

A continuación, la lista completa con todos los rubros y sus nominados:

Autora/Autor

Un guapo del 900, de Roberto Cossa

Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin, de Roberto Cossa

Clase Póstuma, de Alejandro Robino

La Malinche, de Cristina Escofet

Matar a un Elefante, de Franco Verdoia

Salvajada, de Mauricio Kartún

Drama y o Comedia Dramática

Clase póstuma, de Alejandro Robino

Comienzo, de David Eldrige

Después del ensayo, de Ingmar Bergman

En otras palabras, de Matthew Seager

La Malinche, de Cristina Escofet

Matar a un elefante, de Franco Verdoia

Personas, lugares & cosas, de Duncan MacMillan

Salvajada, de Mauricio Kartún a partir del cuento Juan Darien de Horacio Quiroga

Largo viaje de un día hacia la noche, de Eugene O´Neill

Actriz protagónica en Drama y/o Comedia dramática

Gimena Accardi por En otras palabras

Selva Alemán por Largo viaje de un día hacia la noche

Valentina Bassi por Salvajada

Vanesa González por Comienzo

Florencia Otero por Personas, lugares & cosas

Silvina Sabater por Después del ensayo

Beatriz Spelzini por Personas, lugares & cosas

Ana Yovino por La Malinche

Actor protagónico en Drama y/o Comedia dramática

Carlos Belloso por Salvajada

Claudio Gallardou por Clase póstuma

Pablo Mariuzzi por Salvajada

Osmar Núñez por Después del ensayo

Gerardo Serre por Matar a un elefante

Sebastián Suñé por Matar a un elefante

Arturo Puig por Largo viaje de un día hacia la noche

Carlos Kaspar por Personas, lugares & cosas

Dirección de Drama y /o Comedia dramática

Andres Bazzalo por La Malinche

Daniel Fanego por Después del ensayo

Julio Panno por Personas, lugares & cosas

Luis Rivera López por Salvajada

Alejandro Robino por Clase póstuma

Luciano Suardi por Largo viaje de un día hacia la noche

Nicolás Vázquez por En otras palabras

Franco Verdoia por Matar a un elefante

Comedia

Antígona en el baño, de Facundo Zilberberg y Verónica Llinás

Exit, de Agusti Franch

Felicidades, de Mariano Pensotti

La Fuerza del cariño, de Dan Gordon

Made in Lanus, de Nelly Fernández Tiscornia

Mejor No Decirlo, de Salomè Lelouch

Porteñas, de Manuel González Gil y Daniel Botti

Actriz en comedia

Jorgelina Aruzzi por “Felicidades”

Paola Barrientos por “Esperando la carroza”

Julia Calvo por “Porteñas”

Nancy Dupláa por “Exit”

Verónica Llinás “Antígona en el baño”

Mercedes Morán por “Mejor no decirlo”

Griselda Siciliani por “Felicidades”

Malena Solda por “Made in Lanus”

Soledad Silveyra por “La fuerza del cariño”

Fernanda Metilli por “Exit”

Actor en comedia

Alberto Ajaka por “Made in Lanús”

Imanol Arias por “Mejor no decirlo”

Osvaldo Laport por “La fuerza del cariño”

Peto Menahen por “Felicidades”

Adrián Suar por “Felicidades”

Jorge Suárez por “Los mosqueteros del Rey”

Nicolás Scarpino por “Los mosqueteros del Rey”

Benjamín Vicuña por “Felicidades”

Juan Pablo Geretto por “Exit”

Dirección de comedia

Luis Brandoni por “Made in Lanús”

Corina Fiorillo por “Exit”

Corina Fiorillo por “La fuerza del cariño”

Laura Paredes y Verónica Llinás por “Antígona en el baño”

Claudio Tolcachir por “Mejor no decirlo”

Daniel Veronese por “Felicidades”

Actriz o actor de reparto en drama y o/ comedia

Lautaro Delgado Tymruk por “Largo viaje de un día hacia la noche”

Diego Ferrari por “Salvajada”

Diego Gentile por “Largo viaje de un día hacia la noche”

Gustavo Maso por “Salvajada”

Dolores Ocampo por “La fuerza del cariño”

Romina Richi por “Porteñas”

Nelson Rueda por “Personas, lugares & cosas”

Actuación femenina en obra para un solo personaje

Jorgelina Aruzzi por “Animal humano”

Marilú Marini por “Corazón del Daño”

Raquel Ameri por “Alma Mahler. Sinfonía de vida arte y seducción”

Andrea Bonelli por “Borges y yo. Recuerdo de un amigo futuro”

Analía Caviglia por “¡Arde Piaf!”

Camila Peralta por “Suavecita”

Carola Reyna por “Okasan”

Actuación masculina en obra para un solo personaje

Patricio Coutoune por “Gayola en París”

Luciano Cáceres por “Muerde”

Marcos Montes por “Bela Vamp”

Claudio Tolcachir en “Rabia”

Fabián Vena por “Quién soy yo (filosofía clandestina)”

Musical

“Benito de la Boca” de Juan Francisco Dasso

“Gwen” de Juan Martín Delgado

“La caja mágica. Todo Disney. Un solo musical” de Thaddeus McWhinnie Phillips, Lynne Kurdziel Formato e Isaac Saul

“Mamma Mia!” de Catherine Johnson, Benny Andersson y Bjorn Ulvaeus

“Rent” de Jonathan Larson

“Una película sin Julie” de Fernando Albinarrate sobre una idea de Lucila Gandolfo

“Legalmente rubia “de Heather Hach

Actuación femenina en musical

Natalia Cociuffo por “Benito de la Boca”

Lucila Gandolfo por” Una película sin Julie”

Claudia Pisanú por” Vestido de mujer”

Ángela Torres por “Rent”

Ángela Leiva por “School of Rock”

Rosana Laudani por “Un tango italiano”

Belén Pasqualini por “Benito de la Boca

Florencia Otero por “El principito”

Florencia Peña por “Mamma mia!”

Laura Fernández por “Legalmente Rubia”

Ivana Rossi por “Legalmente Rubia”

Actuación masculina en musical

Agustín “Soy Rada” Aristarán por “School of Rock”

Juan Carlos Baglietto por “El principito”

Diego Bros por “Un tango italiano”

Roberto Catarineu por “El principito”

Carlos March por “El principito”

Alejandro Paker por “”Mamma mia!”

Roberto Peloni por “Benito de la Boca”

Nacho Pérez Cortez por “Benito de la Boca”

Germán Tripel por “School of Rock”

Fede Salles por “Legalmente Rubia”

Dirección general de Musical

Juan Martin Delgado por “Gwen”

Juan Francisco Dasso por “Benito de la Boca”

Fernando Dente por “Rent”

Eduardo Gondell por “El principito”

Ricky Pashkus por “Mamma mia!”

Sebastian Pajoni por “Un tango italiano”

Julio Panno por “Una película sin Julie”

Ariel del Mastro y Marcelo Caballero por “Legalmente Rubia”

Ariel del Mastro por “School of Rock”

Dirección musical

Julián Baglietto por “El principito”

Hugo Hoffman por “Un tango italiano”

Isaac Saul por “La caja mágica”

Gaspar Scabuzzo por “Mamma mia!”

Tomás Mayer Wolf por “Rent”

Julián Vat por “Borges y yo”

Federico Vilas por” School of Rock”

Music Hall/Café concert

“Canción de cine Argentino” de Carlo Argento, Francisco Pesqueira, Ramiro Pettina y Emiliano Samar

“Un tango Italiano” de Sebastián Pajoni

“Vestido de Mujer” de Emiliano Samar y Francisco Pesqueira

“Piquín, el último tango” de Hernán Piquín

Espectáculo de Humor

“Argentina al diván”. Con Diego Reinhold y Daniel Casablanca

“Lo mejor de mí”. Con Roberto Moldavsky

“Tarico on the Rotemberg. Sean de termos y mabeles”. Con Ariel Tarico y David Rotemberg

“Adiós mundo cruel, tercera residencia artística”. Con Los Pipis

Obras en Teatro Alternativo

“Cafe central” de Mario Diament

“Dora, un ingrediente especial” de Martin Goldber

“Entre sombras” de Michael Cristofer

“600 gramos de olvido” de Daniel Dalmaroni

“El sonido” de Javier Daulte

“La lluvia seguirá cayendo” de Oscar Barney Finn y Marcelo Zapata

“Mandinga (la capilla del diablo)” de Guillermo Parodi

“Mongo y el Ángel” de Héctor Oliboni

“Sere”. Dramaturgia de Lautaro Delgado Tymruk y Sofía Brito

“Volvió una noche” de Eduardo Rovner

“Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin” de Roberto Cossa

“Un Mar de luto “de Alfredo Martin

“Quieto” de Florencia Naftulewicz

Actuación femenina en Teatro Alternativo

Amancary Espíndola por “Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin”

Brenda Fabregat por “Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin”

Luciana Grasso por “El sonido”

Silvina Katz por “El sonido”

Silvina Katz por “Mongo y el Ángel”

Stella Matute por “Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin”

Cristina Maresca por “Dora, un ingrediente especial”

Melania Lenoir por “Entre sombras”

Alexia Moyano por “600 gramos de olvido”

Patricia Palmer por “Volvió una noche”

Gabriela Perera por “Rojos Globos Rojos”

Lorena Szckely por “Mandinga (la capilla del diablo)”

María Villar por “El sonido”

Florencia Naftulewicz por “Quieto”

Actuación masculina en Teatro Alternativo

Paulo Brunetti por “La lluvia seguirá cayendo”

Dan Bretman por “Volvió una noche”

Ramiro Delgado por “El sonido”

Bautista Duarte por “Mongo y el Ángel”

Víctor Laplace por “El sentido de las cosas”

Francisco Lumerman por “Que hermoso era todo antes”

William Prociuk por “El sonido”

Raul Rizzo por “Rojos Globos Rojos”

Gaston Ricaud por “El sentido de las cosas”

Braian Ross por “Dora, un ingrediente especial”

Nelson Rueda por “600 gramos de olvido”

Osvaldo Santoro por “La lluvia seguirá cayendo”

Nicolás Souza por “Entre sombras”

Martin Urbaneja por “Mongo y el Ángel”

Marcos Woinski por “Café Central”

Miguel Ángel Rodríguez por “Quieto”

Dirección en Teatro Alternativo

Oscar Barney Finn por “La lluvia seguirá cayendo

Andres Bazzalo por “El sentido de las cosas”

Javier Daulte por “El sonido”

Norberto Gonzalo por “Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin”

Martin Goldber por “Dora, un ingrediente especial”

Francisco Lumerman por “Quieto”

Daniel Marcove por “Café Central”

Alfredo Martín “Un mar de luto”

Marcelo Moncarz por “600 gramos de olvido”

Guillermo Parodi por “Mandinga (la capilla del diablo)”

Bruno Pelicone por “Entre sombras”

Marcelo Velázquez por “Mongo y el Ángel”

Coreografía

Diego Bros por “Un tango italiano”

Juan Martin Delgado por “Gwen”

Laura Catta Cattalini por “El principito”

Lynne Kurdziel Formato por “La caja mágica”

Verónica Peccollo por “Mamma mia!”

Verónica Peccollo por “Una película sin Julie”

Vanesa García Millán Por “Rent”

Georgina Tirotta, Georgina Seva por “Legalmente rubia”

Analía González por “School of Rock”

Infantil

“El zorro, el labrador y el buen hombre” de Pablo Gorlero

“Moliendo a Moliere” de Emiliano Dionisi

“School of Rock”

“El principito” sobre la obra original de Antoine de Saint Exúpery con adaptación de Carmen Castelli

“Lexi, hablemos de dislexia” de Delfina Perri

“Vivitos y coleando”, nueva versión del original de Hugo Midón y Carlos Gianni

Música original

Martín Bianchedi por “Minoica”

Daniel Garcia por “Salvajada”

Fernando Nazar por “El zorro, el labrador y el buen hombre”

Lucas Sebastian Ramírez por “Dora, un ingrediente especial”

Escenografía

Fernando Díaz por “Mandinga (la capilla del diablo)”

Iván Salvioli por “Entre sombras”

Mauricio Moriconi por “Mamma mia!”

Mariano Smaldini por “El principito”

Thaddeus McWhinnie Phillips y Tato Fernández por “La caja mágica”

Mariana Tirante por “Mejor no decirlo”

Jorge Ferrari por “School of Rock”

Mariana Tirante por “Felicidades”

Graciela Galán por “Largo viaje de un día hacia la noche”

Mariano Smaldini por “Rent”

Iluminación

Anteo del Mastro por “Mamma mia!”

Guillermo Parodi por “Mandinga (la capilla del diablo)”

Eli Sirlin por “Borges y yo”

David Seldes por “La caja mágica”

Nacho Velino por “Un tango italiano”

Ariel Ponce y Leandro Fretes por “Rent”

Sonido

Gastón Briski por “La caja mágica”

Gastón Briski por “Mamma mia!”

Ariel Mascali por “Un tango italiano”

Eugenio Mellano Lanfranco por “School of rock”

Vestuario

Jorgelina Herrero Pons por “Mandinga (la capilla del diablo)”

Héctor Ferreira por “Un tango italiano”

Nthabiseng Malaka y Sofia Di Nunzio por “La caja mágica”

Melanie Lenoir por “Entre sombras”

Alejandro Mateo por “Salvajada”

Alejandra Robotti por “Mamma mia!”

Revelación femenina y masculina

Andres Gil por “En otras palabras”

Valentina Podio por “El principito”

Luis Rodríguez Echeverria por “El principito”

Santiago Racca por “Personas, lugares & cosas”

Producción

Italiana Emiliano Pelizzari / Producción Argentina Seda Producciones por “Un tango italiano”

Sebastián Blutrach por “Despues del ensayo”

Pardo Producciones por “Mamma mia!”

El Complejo Teatral de Buenos Aires por “Benito de la Boca”

Nicolás Vázquez por la producción de “En otras palabras”

RGB (Gustavo Yankelevich, Víctor Gonzalez, Pablo Puiggari) y Fever (Ignacio Bachiller, Alexandre Pérez, Francisco Hein) por “La caja mágica”

Mp, Ozono, Preludio, Rottemberg por “School of Rock”

Club Media, Aleph Media y Carlos Mentasti por “El Principito”

Complejo Teatral de Buenos Aires y Club Media por “Personas, lugares & cosas”

