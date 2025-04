La gran historia de amor de Luli Torn y su novio belga: se conocieron de casualidad y se comprometieron en Maldivas

23/03/2020

La actriz Luli Torn decidió realizar un viaje con amigas después del gran año que había tenido a nivel laboral: había sido parte del éxito de la telenovela Argentina, tierra de amor y venganza. Con esa premisa, partió a fines de diciembre con destino al sudeste asiático.

Dos meses después, mientras recorría, y viendo que el mundo comenzaba a cerrar sus puertas debido al avance de la pandemia del coronavirus, extendió su estadía y se fue a Gili Trawangan, una isla con menos de 300 habitantes, ubicada en la costa noroeste de Lombok, Indonesia. Allí quedó varada: nadie podía salir ni entrar debido a las restricciones.

Luli Torn, varada en Indonesia

Se había separado de las amigas con quienes había comenzado el viaje, de manera que aprovechó la oportunidad para conocer gente nueva y disfrutar de las distintas atracciones turísticas que proponía la isla. Además, había llegado hasta allí con la intención de realizar un curso de buceo.

Así conoció a Tom Mazur, el instructor que le dio el curso. Es belga, vivía en la isla desde hacía un tiempo y planeaba quedarse algunos más. Sin embargo, el destino tenía preparada otra cosa para ambos.

Torn y Mazur se enamoraron el primer día y no se separaron más. Durante los siguientes cinco meses convivieron en la isla. La actriz conoció a todos sus amigos, perfeccionó su técnica de buceo y se permitió vivir su amor en plena pandemia.

Hasta que, poco a poco, los países fueron abriendo sus fronteras y la pareja decidió emigrar. Siguieron viajando durante los siguientes cinco años y recorrieron el mundo. Podrían haber tenido un clásico programa de viajes. Por caso, en sus redes sociales dejaron fotos y videos de los continentes, países, ciudades, islas y pueblos que conocieron. Hicieron de todo: sumaron millas, kilómetros, recorrieron y exploraron.

También viajaron a conocer a la familia de él y manejaron miles de kilómetros en una casa rodante. Conocieron las islas, bucearon en otras tantas. También estuvieron en Buenos Aires para que la familia de Luli lo conociera. La actriz, en tanto, aprovechó la oportunidad para aceptar propuestas laborales. Mazur la acompañó y también recorrió la Argentina y sus distintas atracciones turísticas.

Luego, cruzaron el océano Atlántico otra vez. Regresaron al lugar en el que se conocieron y siguieron recorriendo juntos y con amigos. Organizaron un viaje para que ambas familias se conocieran. Todas esas aventuras, y muchas más, marcaron su agenda durante cinco años.

Luli Torn y Tom Mazur ya llevan juntos cinco años

Las últimas semanas eligieron Maldivas como destino para celebrar su quinto aniversario. Aunque Tom tenía otros planes: proponerle casamiento.

Fue la propia actriz quien relató en sus redes sociales cómo fue la romántica propuesta que, además, quedó registrada por un dron que sobrevoló a la pareja en medio de un banco de arena en las paradisíacas playas del sur de Asia. El instructor de buceo estuvo en cada detalle.

“Por los siglos de los siglos, mi amor. Todavía estoy llorando”, escribió Torn en su cuenta de Instagram junto al video que obtuvo miles de comentarios y likes de sus familiares, amigos y famosos.

Allí, contó que aquel día su novio le propuso ir al banco de arena para ver el amanecer y celebrar su aniversario. Así que, prepararon el mate y salieron. “Cuando llegamos me dijo ‘voy a volar el dron un rato, ¿está bien?’ Si lo conocés a Tom, sabés que lleva el dron a todas partes, así que hasta ahí no me pareció nada raro”, indicó la actriz.

La sorpresa comenzó cuando vio que su novio apoyó el control remoto del artefacto sobre la arena y dejó que sobrevolara solo. Antes, lo configuró para que lo hiciera en círculos sobre la pareja.

“Mientras me estaba abrazando, le siento el corazón latiendo a mil por hora, me separo y le digo: ‘Mi amor, ¿estás bien?’ Ahí es cuando se pone la mano en el bolsillo para sacar el anillo”, continuó la actriz y agregó que no puede contar demasiadas precisiones de lo que sucedió luego. Es que a partir de ese momento todo en su cabeza se volvió “borroso”. Es la que invadió la emoción.

Sí recuerda que no pudo contentar las lágrimas y que mientras lloraba, su prometido le colocó el anillo “mirando para él en vez de a mí”. Será una de las anécdotas de la propuesta. “Nos reímos, me caigo hacia adelante, me dice que me acerque, me tiemblan las piernas, y nos terminamos fundiendo en un abrazo enorme con lágrimas y carcajadas”, siguió Luli, describiendo lo que se ve en el video posteado en las redes sociales de ambos.

Además, destacó otra divertida anécdota que protagonizaron ambos al no saber en qué dedo debía ir el anillo de compromiso. Por caso, compartió la captura de pantalla en la que consultaron al famoso buscador de internet. Sin respuesta, ya que no tenían señal allí.

“Y después ya seguimos con el dron en el aire, bailando, riéndonos y celebrando”, continuó la actriz sobre el momento posterior a la romántica propuesta que incluyó una zambullida en el mar “para tener la bendición”.

Más tarde, luego de comunicar la feliz noticia a sus familiares y amigos, la pareja se vistió de blanco y celebró su compromiso. “Señor, ¿cómo hice para tener tanta suerte? Te amo mucho, mi amor. Sos más de lo que siempre soñé. La persona más generosa, cariñosa y amorosa que conozco. Por los siglos de los siglos”, escribió Luli junto a una serie de fotos junto su futuro esposo, Tom.

Sobre el futuro de la pareja, la actriz aseguró a LA NACIÓN que aún no tienen nada definido, ya que la noticia es muy reciente y están disfrutando del momento dentro de su intimidad. Resta definir qué tipo de celebración realizarán, en qué destino y demás detalles que, de a poco, irán tomando forma. Por lo pronto, Torn, Mazur y sus seres queridos gozan de su presente. Enamorados, viajando por el mundo y planeando el mejor momento de sus vidas.

