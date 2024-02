escuchar

Mientras en Mar de Plata la actividad del teatro comercial sigue su marcha, con datos auspiciosos de movimiento de público luego del Carnaval y sin bajas de cartel por falta de público, aparecieron cuestionamientos a las cifras de espectadores que informa la producción de la obra de Fátima Florez a Aadet, la entidad que nuclea a productores y dueños de sala de la escena comercial.

Algunos conocedores del mundillo teatral señalan que las performances de las distintas propuestas de la camaleónica actriz en estos últimos años han logrado acaparar un prestigioso segundo puesto tanto en las temporadas de verano de Mar del Plata como en las de Carlos Paz. El podio que ocupa actualmente sería una bienvenida excepción, explicable porque a su probada capacidad artística y a su indiscutible poder de convocatoria de público, se suma el empujón mediático que le da su relación con el presidente Javier Milei. De hecho, cada vez que el Presidente anunció por sus redes que iba a viajar a Mar del Plata para verla, la búsqueda de entradas en Plateanet se incrementó considerablemente.

Los registros de audiencias que todas las semanas da a conocer Aadet confirmaban que su espectáculo fue el más visto durante el mes pasado seguido por el espectáculo de Martín Bossi.

Bossi Live Comedy, la propuesta de Martín Bossi que durante este mes lideró durante dos semanas el ranking de las obras más vistas en Mar del Plata Gentileza prensa Alejandro Verourtis.

La segunda y última visita de Javier Milei a Mar del Plata se produjo a principios de este mes, cuando se trasladó a La Feliz para festejar el cumpleaños de su novia en una función en la que el primer mandatario volvió a cumplir con el ritual de subir al escenario y besar a Fátima. Paradójicamente, esto coincidió, según cifras de Aadet, con el momento en que la propuesta de Martín Bossi, Bossi Live Comedy, pasó a liderar el ranking y desplazó a Fátima 100% al segundo lugar.

Sin embargo, el último informe de la cámara de productores consigna que en estos últimos días de febrero la actriz volvió al primer puesto: Martín Bossi es el segundo; Gabriel Rolón, el tercero; la comedia El beso, el cuarto y el musical Kinky Boots, con Federico Bal y gran elenco, el quinto. Este último espectáculo se presenta en la misma sala que el de Fátima Florez, el Roxy.

Aadet toma como norma publicar esa información los días miércoles por la tarde, pero eso no sucedió la semana pasada. “Se auditaron y por eso salieron un día más tarde”, explicó anoche a LA NACION Sebastián Blutrach, presidente de la entidad, a minutos de subirse a un avión para volver a Buenos Aires desde Madrid. Como él mismo señala, las cifras se basan en declaraciones juradas que hace cada socio, que son luego chequeadas con la “ticketera”. Los rumores de inconsistencias venían circulando desde hace unas semanas y la demora en la publicación del ranking no hicieron más que impulsarlos.

Entre los corrillos en los círculos teatrales, se afirmaba que el productor de Fátima Florez, Guillermo Marín, habría vendido entradas a sindicatos, algo que el mismo Blutrach se encarga de aclarar que no es una práctica ilegal. Siguiendo esta “pista”, el programa de Fabián Doman, en América, entrevistó al productor Carlos Rottemberg, figura clave de este entramado y miembro de Aadet, quien afirmó que en varias oportunidades Marín había vendido lotes de entradas a sindicatos, práctica que él no realiza porque prefiere vender directamente al público. Al otro día, en la misma pantalla, Marín le respondió a Rottemberg y habló de una campaña de “antimarketing” contra Fátima. “Me encantaría que me hagan una auditoría para ver si tengo entradas vendidas a sindicatos. No tengo nada”, respondió.

El brote, la obra con Roberto Peloni escrita y dirigida por Emiliano Dionisi, distinguida en Mar del Plata por la legislatura de General Pueyrredón Gentileza Silvy Galdi

Pero más allá de las declaraciones de los productores, son los números de la obra de Fátima los que están bajo la lupa de Aadet. Por lo pronto, que ya se haya atrasado un día el informe da cuenta de que esas cifras están siendo analizadas al detalle. Vale aclarar que Marín no es socio de la entidad pero sí la sala en la que se realiza el espectáculo, que debe proporcionar los datos estadísticos. Todo hace suponer que en la reunión de este martes de Aadet el caso será examinado y que las cifras que se reporten el próximo miércoles terminen aclarando esta situación que, por ahora, es confusa.

El fenómeno El brote

La semana que concluyó este domingo dejó otro fenómeno por fuera de las polémicas. El brote, esa joya nacida y criada en el circuito alternativo porteño que hizo una pocas funciones en Mar del Plata al inicio de la temporada con sala a pleno en el Auditorium, y que este fin de semana volvió y dejó gente afuera, fue distinguida por el Consejo Deliberante de la municipalidad de General Pueyrredón. Volverá a hacer funciones el 30 y 31 de marzo en la misma sala. La propuesta, que obtuvo dos Estrellas de Mar y que fue seleccionada para el Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami y para los de Manizales y Medellín de Colombia, se ha convertido en un suceso de la temporada de Mar del Plata.

Por su parte, en Buenos Aires, el podio de los más vistos lo lideró nuevamente La caja mágica, la producción de Disney, seguido por Tootsie, la comedia que protagonizan Nicolás Vázquez y Julieta Nair Calvo. El productor Carlos Rottemberg decidió “importar” a la calle Corrientes la iniciativa de precios por la que recibió un Estrella de Mar a sus salas porteñas, el Mutltieatro Comafi y el Multitabarís Comafi. Hasta el 19 de marzo, las entradas para Brujas, Made in Lanús o La fuerza del cariño tendrán, a contramano de todos los parámetros inflacionarios, un precio máximo de 15.000 pesos.