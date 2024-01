escuchar

Desde la semana pasada, las tres plazas del teatro de verano (Mar del Plata, Carlos Paz y Buenos Aires) ya están en pleno movimiento. La más rezagada, como suele suceder, es la porteña que en estos días se pobló de estrenos y grandes reposiciones. En 2023 Tootsie, la comedia que protagonizan Nicolás Vázquez y Julieta Nair Calvo, solamente dejó de liderar el ranking de las obras con mayor cantidad de espectadores cuando estuvo en cartel Matilda; en el arranque de la temporada 2024, otro tanque, La caja mágica, la producción de Disney, logró desplazar a estos dos espectáculos para ubicarse al tope de las preferencias de público. De este modo, por ahora, desplazó al segundo lugar a la producción de Nicolás Vázquez y al tercer lugar de este virtual podio a la comedia musical en la que actúan Laurita Fernández, Agustín “Soy Rada” Aristarán y José María Listorti.

En tren de ajustar una política de precios acorde al bolsillo en estado de necesidad y urgencia, la producción de Matilda lanzó una iniciativa que se dio a conocer como “Pack Grupal” que permite adquirir cuatro plateas por 40.000 pesos (el valor de dos entradas). Carlos Rottemberg, uno de los productores de este gran montaje, afirmó en sus redes sociales que apenas se anunció este ofertón en pocas horas se vendieron 600 localidades.

Hay, por lo menos, una razón de peso para entender el excelente arranque de la producción de Disney: hizo 8 funciones en una semana, mientras que los otros dos tanques hicieron cinco. La performance de estos tres montajes hizo también que lideraran, en el mismo orden, el ranking de recaudaciones que elabora Aadet. El top five entre las obras con mayor cantidad de espectadores se completa con Moldavsky/Lo mejor de mí, la propuesta de Roberto Moldavsky que lidera en porcentaje de ocupación de sala, y Tarico on the Rotemberg: Sean de Termos y Mabeles, el espectáculo de humor político que protagonizan de Ariel Tarico y David Rotemberg.

En Mar del Plata, la camaleónica Fátima Florez lidera la tabla que hace referencia a la cantidad de espectadores. La semana pasada hubo un hecho un tanto confuso vinculado con el precio de las localidades de Fátima 100%. Por unas horas –hecho que consignó el diario Página 12– el valor de las localidades pasó de 12.000 pesos, el tope máximo acordado por los productores bajo la exitosa iniciativa de precios amigables, a 15.000 pesos. De hecho, en el informe elaborado por Aadet que da cuenta del movimiento de la semana pasada figura ese monto.

Desde el arranque de la temporada, la imitadora Fátima Flórez lidera la estadística de las obras con mayor cantidad de espectadores Mara Sosti - LA NACIÓN

En diálogo con LA NACION, Guillermo Marín, el productor de la novia del Presidente, comenta que el cambio se debió a una confusión que fue resuelta a las pocas horas. “Poner como tope de precio los 12.000 pesos es un pacto que hice con Rottemberg, que es con quien más hablo y una especie de padrino. Me pareció una locura la repercusión que tuvo la noticia por ese precio equivocado que se corrigió apenas nos dimos cuenta. De todos maneras, hay que entender que estoy trabajando con una persona sumamente conocida y que cualquier hecho toma otra relevancia”, admite el productor. Por lo pronto, en la página en donde se venden las entradas de la obra de Florez la franja de precios está comprendido entre aquello que se dio a conocer como “precio amigable”, una política que ha generado uno de los pocos indicadores positivos de la temporada marplatense: en las primeras semanas, se registró una suba del 54 por ciento de espectadores respecto al mismo período de la temporada anterior.

Como viene sucediendo, en segundo lugar se ubica Martín Bossi con su Bossi Live Comedy, seguido por La Jenny, la propuesta de Wali Iturriaga y su familia que fue uno de los platos fuertes de la temporada pasada. El listado del top five se completa con la comedia de Nelson Valente El beso, que protagonizan Luciano Castro, Mercedes Funes, Luciano Cáceres y Jorgelina Aruzzi, que hicieron 9 funciones la semana pasada y Forever Young, espectáculo dirigido por Daniel Casablanca que cuenta la historia de seis artistas que, ya viejitos, ven transcurrir sus vidas en un geriátrico para actores. Estrenada en 2012, hizo un minitemporada en el Auditorium, sala que depende de la Provincia que ofrece una franja de precio más económicos que el circuito comercial.

En lo que hace a rarezas, el gran actor Mauricio Dayub, quien esta misma semana habló en el Congreso para expresar su rechazo al proyecto del Ejecutivo en materia cultural, está haciendo funciones en Mar del Plata los días lunes con El equilibrista, la elogiada propuesta que tuvo su primera temporada en Mar del Plata en 2018 y que en 2020 obtuvo tres premios Estrella de Mar y el Oro. En función de las estadísticas que dan cuenta del promedio de ocupación de sala, el unipersonal de Dayub tuvo mejor performance que Fátima Florez.

El tríptico de la temporada teatral de verano se completa con Carlos Paz. Según el listado de Aadet quien encabeza el listado es la comedia que protagonizan Pedro Alfonso y Paula Chaves, que desde hace años apuestan por esa ciudad donde están presentando Misterio en la cabaña. Le sigue Gordillo/20 años, el espectáculo de humor de Miguel Martín que es otra fija en esta plaza y que es el que encabeza el listado de recaudaciones. Quien completa el podio es Mamma mia!, el musical que protagonizan Florencia Peña y Alejandro Paker, basado en los famosos temas del grupo ABBA.

Luego de realizar temporada en Buenos Aires, el elenco de Los mosqueteros del rey apostó por Carlos Paz en donde están cumpliendo con el rito de subirse todas las semanas al top five de los espectáculos con mayor cantidad de espectadores Gerardo Viercovich

Cierra el top five la comedia Los mosqueteros del rey, con Nicolás Cabré, Jorge Suárez, Nicolás Scarpino y Fredy Villarreal; y el espectáculo Miguel y Chino en Banda, la propuesta que encabezan Miguel del Sel y el Chino Volpato quienes, ya hace un tiempo, junto a Dady Brieva conformaron Los Midachi, uno de los tríos artísticos más fuertes de la década del 90.