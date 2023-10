escuchar

En diálogo con Eduardo Feinmann en El Noticiero (LN), Roberto Moldavsky habló acerca de lo que sucede en Israel y dio una cruda opinión al respecto. En el marco de la guerra que inició el sábado 7 de octubre tras los ataques que perpetró la agrupación terrorista Hamas, el humorista detalló el dolor que padece la sociedad en Medio Oriente.

“Son días difíciles. A mí es una historia que me juega subjetivamente por haber vivido en Israel y por haber tenido familia y amigos. Por haber perdido gente muy querida ahora”, comenzó Moldavsky con su relato.

“Vos sabés que existió el caso de un argentino que lo hirieron con la esposa y se lo estaban llevando a Gaza, muy heridos los dos... Y recién me contaban que él dijo: ‘Necesito una ambulancia, necesito un médico’. Y ellos que decían que no. En un momento el terrorista lo deja porque termina siendo un problema por cargar dos heridos. Hoy están internados por suerte y fuera de peligro”, expresó el humorista, consternado.

“A veces esas historias mínimas son para entender lo que pasó ahí (...) Tengo una postura con respecto a que tiene que haber un Estado Palestino y otro judío con fronteras seguras. No es que le esquivo el bulto a eso. El tema es, como decía Rolón hoy: ‘¿Dónde está el margen de la humanidad?’. ¿Hasta qué parte somos capaces de decir, pero Israel, pero Estados Unidos…?”, se preguntó.

“Está bien que todos pensamos distinto. Pero hay un lugar en donde vos entrás y hay bebés degollados o 100 personas muertas en un comedor, no podés llegar a esto”, sostuvo e insistió: “Esto hay que hacerlo muy en carne. El otro día veía que se llevaban a una abuela de 80 años y yo pensaba: ‘Puede ser mi abuela’. Porque si no lo ves así, si no lo podés sentir, no podés entender de qué estamos hablando. Que a mí nadie me diga que esto le suma a la causa Palestina”.

En tanto, Feinmann le consultó: “¿Qué te pasa cuando los [Myriam] Bregman de la vida [por los dichos de la candidata a presidente] empiezan con los peros?”. “Yo le escribí a Myriam antes del debate y hasta ese momento tuvimos un intercambio en el que pensamos que estaba bien. Yo le decía: ‘Tenés que poder condenar, solo condenar’. Acá el problema no es ella o el partido de izquierda. Acá el problema es la gente que está sufriendo”, analizó y, luego de ello, señaló: “Para mí el tema de la izquierda es un tema de ignorancia. Si pudieras saber lo que Hamas piensa de la izquierda, entenderías mejor de qué hablamos”.

Hacia el cierre, Moldavsky sostuvo: “Yo viví en Israel, hice el Ejército, tengo mis credenciales al día, pero tengo una postura que me parece que no se soluciona por la fuerza. Hay que tener una solución pragmática; si no vamos a poner un umbral de humanidad en algún lugar, estamos perdidos, porque todo lo demás ya no tiene sentido”. Para hacer humor en este contexto, concluyó: “Al principio necesité descargar y después pudimos reírnos un rato, porque no tenemos que dejar que nos saquen todo”.