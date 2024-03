Taquilla teatral: la calle Corrientes sale a buscar el público de Semana Santa multiplicando las funciones de sus títulos más convocantes

Escuchar

La caja mágica, la producción de Disney que se presenta hasta este fin de semana en el Ópera, y Tootsie, la comedia que protagonizan Nicolás Vázquez y Julieta Nair Calvo siguen liderando la tabla de los espectáculos más vistos en Buenos Aires, según las cifras de Aadet, la cámara que reúne a productores y dueños de salas de la avenida Corrientes. El virtual podio se completa con otra figura recurrente: el humorista Roberto Moldavsky con Moldavsky: lo mejor de mí, en el Apolo.

A partir de ahí se alternan los tres estrenos de la última semana pasada. En el cuarto lugar por cantidad de espectadores se ubicó Martín Bossi, con Bossi Live Comedy, que este año se mudó al Metropolitan. El showman viene de hacer temporada en Mar del Plata, donde terminó liderando la tabla de espectadores. Muy cerca de allí, en una de las dos salas del Paseo La Plaza, la dupla conformada por Mercedes Morán e Imanol Arias, con la comedia Mejor es no decirlo, se ubicó en el quinto lugar. El terceto de los platos fuertes es Legalmente rubia, la comedia musical que se presenta en el Liceo y que protagoniza Laurita Fernández en el mismo rol que en la película de 2001 encarnó Reese Witherspoon.

El lote de las obras más vistas se completa con Lo que el río hace, la obra escrita y dirigida por Paula Marull y María Marull que se presenta en el Astros; Parque Lezama, con Luis Brandoni y Eduardo Blanco, en el Politeama; Reverso, con Carla Peterson, en La Plaza; y cierra el listado Escape room, con Benjamín Rojas, Brenda Gandini, Sofi Morandi y Gonzalo Suárez, en el Multitabarís Comafi.

Este fin de semana extralargo en el circuito del teatro comercial se viene otro pronunciado incremento que no es dañino ni para la cartera de la dama o el bolsillo del caballero: el de la cantidad de funciones. Si la semana pasada los títulos más vistos hicieron entre tres y cinco funciones, en estos días no tendrán nada de ese esperado descanso. Legalmente rubia tiene hasta el momento nueve funciones a la venta entre hoy y el lunes, las mismas que Mejor no decirlo. Moldavsky hará siete funciones, una de ellas el lunes, a las 18 (casi a la hora del té). Para ese mismo feriado, Tootsie tiene previsto un doblete. Brujas hará nada menos que ocho funciones.

Claramente Laurita Fernandez no tendrá feriado: de hace 4 funciones la semana pasada con Legalmente rubia hará 9 DIEGO SPIVACOW / AFV

Un Nobel para el día del teatro

El noruego Jon Fosse, autor de Winter, La noche canta sus canciones, El hijo y Un día de verano, que se montaron en salas alternativas porteñas mucho antes de que ganara en 2023 el Premio Nobel de Literatura, recibió el encargo por parte del Instituto Internacional del Teatro, que depende de la Unesco, de escribir un texto para celebrar el Día Internacional de la actividad, que se conmemora hoy. Allí, Fosse afirma que todo buen arte contiene “algo que no podemos comprender completamente y que, sin embargo, entendemos de cierto modo. Contiene lo enigmático, algo que nos fascina y, por lo tanto, nos lleva más allá de nuestros límites y así crea la trascendencia que todo arte debe contener y a la cual conducirnos. Es exactamente el enfoque inverso al de los conflictos violentos que vemos a menudo en el mundo, que alimentan la tentación destructiva de aniquilar todo lo extraño, todo lo único y diferente”, sostuvo el autor.