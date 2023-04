Taquilla teatral: Martín Bossi pisa fuerte entre los espectáculos más vistos que sigue liderando Tootsie

escuchar

Tootsie sigue liderando el ranking como el espectáculo más visto de la escena comercial según las estadísticas de Aadet, la entidad que nuclea a productores y dueños de la sala de la ciudad de Buenos Aires. La comedia que protagonizan Nicolás Vázquez y Julieta Nair Calvo, junto a un nutrido elenco, es también la producción con la entrada promedio más elevada (7212 pesos). El montaje que adapta a escena la película que protagonizaron Dustin Hoffman y Jessica Lange también lidera el listado en lo que hace a recaudación y a promedio de ocupación de sala junto al espectáculo de stand up de Ezequiel Campi, que se presenta en el Chacarerean Teatre. Claro que, detalle no menor, la capacidad de El Nacional, en donde se presenta Tootsie, es de 1100 localidades frente a la sala de Palermo, en donde hace funciones Campi, que no llega a las cien butacas.

Tras la despedida de Inmaduros, la comedia que protagonizaron Adrián Suar y Diego Peretti, el segundo sitial lo ocupa Bossi Live Comedy, a cargo del multifacético Martín Bossi quien esta semana se metió en la trama ATAV 2, la gran apuesta de ficción de Suar para la pantalla de eltrece. En el escenario del Astral, Bossi saca a relucir su amplia batería de recursos que, como ya ha sucedido con otras propuestas suyas, cuenta con una fuerte adhesión de público (de hecho, en las estadísticas anteriores, Bossi Live Comedy ya había ocupado el cuarto lugar). Muy por fuera del registro de las comedias livianas que suelen contar con el favoritismo del público, en la actual temporada el montaje del grupo Fuerza Bruta se convirtió en un jugador de peso en el mapa de la escena comercial aunque AVEN, un lugar sin piso, se presente en GEBA de Palermo, sitio bastante alejado de las grandes marquesinas de la avenida Corrientes, y haya realizado una función menos que las otras dos obras que se subieron al podio.

En medio de una oferta dominada por las comedias, la última propuestas del grupo Fuerza Bruta viene siendo uno de las propuestas favoritas del público Rodrigo Nespolo - LA NACION

El cuarto y quinto lugar lo ocuparon dos obras de largo aliento que se presentan en dos teatros muy próximos entre sí: el Politeama y el Liceo. Por un lado, Parque Lezama, con Luis Brandoni y Eduardo Blanco dirigidos por Juan José Campanella, habían estrenado esta propuesta hace una década: durante aquella temporada como en las diversas giras nacionales y sus funciones en Madrid la obra había convocado a unas 300.000 personas. Desde hace unos meses, la historia de estos dos señores que se encuentran en un parque se presenta en el Politeama. Y el año pasado, al Liceo, volvió Piaf, la desgarradora historia de vida del Gorrión de París a cargo de la premiada actriz y cantante Elena Roger, para continuar con el favor del público del mismo modo que lo había logrado cuando se presentó en Londres y en Buenos Aires la década pasada.

Votemos, la obra producida por Adrián Suar con Tomás Kirzner, Virginia Lago y Gustavo Garzón, entre otros, es el estreno más reciente que se ubicó entre los 10 espectáculos con mayor cantidad de espectadores la semana pasada Nicolas Lopez Alonso - Prensa Votemos

En lo que hace a las cinco últimos puestos del este top ten se metió en listado Votemos, la comedia dramática estrenada hace muy poco cuyo disparador es una reunión de consorcio. Dirigida por Daniel Baroni y producida por Suar, la obra cuenta con un numeroso elenco compuesto por Agustina Cherri, Gustavo Garzón, Juan Gil Navarro, Virginia Lago, Tomás Kirzner, Carlos Portaluppi, Muriel Santa Ana y Alan Daicz. Detrás de este nuevo jugador del circuito comercial se encadenan cuatro propuestas que se presentan el Multiteatro Comafi, una de las tantas salas de la familia Rottemberg; El divorcio, con Luciano Castro, Flor Vigna, Carla Conte y Pablo Rago, que durante el verano lideró la tabla de los espectáculos m{as vistos en Mar del Plata; Tom, Dick y Harry, con Mariano Martínez dirigido por Nicolás Cabré en una producción que Tomás Rottemberg quien, en paralelo, gestiona la versión que se presenta en México dirigida por el mismo Cabré. Cierran el listado dos propuestas inoxidables: Brujas, con las actuaciones de Thelma Biral, Nora Cárpena, Moria Casán, Graciela Dufau y María Leal en una comedia que se estrenó en nuestro país hace ya 32 años, y Art, con Pablo Echarri, Mike Amigorena y Fernán Mirás en esta pieza de Yasmina Reza que debutó en la cartelera porteña hace ya 25 años.