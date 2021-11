Todos los musicales en un mismo espectáculo

Hoy, a las 19.30 y a las 22, se producirá un show ideal para los amantes del teatro musical. Llega al teatro Coliseo: All Together Now!, un famoso ciclo internacional que contiene lo mejor del musical y propone celebrar la vuelta al teatro tras la pandemia mundial que paralizó a la industria. Se trata de un evento global que tendrá diferentes fechas casi en simultáneo alrededor del mundo y en la Argentina será producido por 5 sentidos producciones. La licenciataria teatral Music Theatre International (MTI) ha creado este evento para que los teatros del mundo representen el mismo espectáculo en el mismo fin de semana, permitiendo ejecutar el repertorio más conocido y destacado del musical.

“Es un espectáculo propuesto desde Broadway con el objetivo de reanimar la vida del teatro después de la pandemia que todos tuvimos que vivir. En Argentina cuando lo decidimos hacer quisimos que tuviera la mayor cantidad de integración posible. Hay algunos elencos de teatros comunitarios, hay elencos de chicos de colegios, hay grupos de profesionales, hay grupo de gente que está integrando nuestro ensamble que han trabajado en un montón de obras, hay también grupo de alumnos que estudian como la escuela de la Fundación Julio Bocca o la escuela de Juan Rodó”, describe el director Sergio Lombardo.

El espectáculo reúne en una única noche a los grandes exponentes del género de cada país. Marisol Otero, Alejandro Paker, Natalia Cociuffo, Melania Lenoir, Alejandra Radano, Patricio Wittis, Daniel Vercelli, Federico Coates, Ángeles Díaz Colodrero fueron las figuras elegidas para la versión local. Los artistas se unirán en un mismo escenario para interpretar las mejores canciones de grandes musicales exitosos en el mundo como Rent, Los Miserables, Newsies, Matilda, Hairspray, La Bella y la Bestia, El violinista en el tejado, La tiendita del horror, Mamma Mia!, por nombrar sólo algunos. Además, el show contará con la conducción de Daniela Fernández.

Ensayo de All together now! gentileza

El evento cuenta con una orquesta en vivo de 17 músicos dirigida por el maestro Damián Mahler, coreografías de Verónica Pecollo y la dirección general de Sergio Lombardo. Además, el ensamble se completa con: Eluney Zalazar, Chiara Rodó, Pilar Muerza, Pablo Juin, Natalia Troccoli, Agustín Iannone, Lucas Arbues, Caro Ibarra, Menelik Cambiaso, Esteban Merdeni, Fran Eizaguirre, Emiliano Fegger, Nicolás Repetto, Vero Pacenza, Evelyn Basile, Marcelo Amante, Paula Cefali, Sol Giulietti, Pedro Frías, Micaela Barber y Valentina Macri.

“Se trata de acercar nuevamente a la gente al teatro, al público, a los actores, a los técnicos, a los creativos y músicos y a las canciones principales de los más icónicos musicales, así que esto es algo para disfrutar. Nuestro objetivo es llevar esperanza, inspiración y alegría a todas las organizaciones teatrales del mundo a través del poder transformador del teatro musical”, expresó Drew Cohen, presidente y CEO de MTI.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del teatro y a través del sistema de Ticketek.