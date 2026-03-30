El reencuentro entre Fran Drescher y Charles Shaughnessy que enloqueció a los fanáticos de La Niñera y desató un pedido muy especial

Fueron una de las parejas televisivas más explosivas de los 90. Fran Drescher y Charles Shaughnessy protagonizaron juntos La Niñera y, durante años, cautivaron a la audiencia a través de sus personajes Miss Fine y Mr. Sheffield.

Si bien los fanáticos siempre soñaron con que esta alocada relación entre la niñera y su jefe traspase la pantalla, lo cierto es que los actores siempre mantuvieron una gran amistad. De hecho, en las últimas horas la actriz compartió una divertida salida que tuvo con el actor y sus seguidores estallaron de nostalgia al ver este reencuentro.

La cita entre ambos se produjo ayer domingo en un teatro de Ventura, California, donde los actores disfrutaron de Somebody to Love, una obra escrita por Rob Sternin y Prudence Fraser, dos de sus excompañeros en la famosa sitcom. “La señorita Fine y el señor Sheffield se reencuentran en el estreno del nuevo musical Somebody to Love, escrito por Rob Sternin y Prudence Fraser, productores ejecutivos y guionistas de The Nanny en el Rubicon Theater de Ventura, California", escribió la actriz en su feed junto a una imagen donde se la ve muy sonriente junto a su excompañero de set.

Con el programa en mano, la intérprete halagó esta producción –con gran elenco- a la que calificó de “entretenida” y “conmovedora”. “El ingenioso libreto abarca, como una cápsula del tiempo, todas las esperanzas y dificultades de los años setenta y ochenta. Los derechos de las mujeres, los derechos de los homosexuales, las aspiraciones a una vida tradicional frente al sexo, las drogas y el rock and roll, todo ello contado a través de cuatro amigos universitarios poco convencionales que, el día de su graduación, hacen un pacto verbal para mantenerse siempre en contacto y apoyarse mutuamente”, relató sobre la sinopsis de esta pieza teatral.

“Es un musical con canciones populares, lo que significa que la música no es original, sino canciones muy conocidas que abarcan los años en que transcurre la historia, así que es un placer escucharlas interpretadas por actores que cantan maravillosamente”, destacó. Respecto a este reencuentro con Charles tan celebrado por los fans, Fran agregó: “¡Fue genial, como siempre, ver a mi querido Charles Shaughnessy, así como a otros exmiembros del elenco de La Niñera! ¡No se lo pierdan!“.

Inmediatamente, el posteo de Drescher (también compartido por Charles) se llenó de comentarios cargados de nostalgia y buenos recuerdos. “¿No podemos tener una nueva temporada? Amaríamos ver a Miss Fine y Mr Sheffield 20 años después”, pidió un fanático de La Niñera mientras otros apoyaban su reclamo: “Los amo. ¡Por favor regresen!”, insistía otra usuaria. El reboot de esta serie que se emitió entre 1993 y 1999 y “lo bien” que lucen los actores en la actualidad invadieron el resto de los comentarios.

El elenco de La niñera, la exitosa serie de los 90

Esta comedia, que duró seis temporadas, seguía la historia de Fran Fine, una mujer extrovertida de origen judío que, tras quedarse sin trabajo y sin pareja, llega por casualidad a la mansión del productor teatral británico Maxwell Sheffield, donde termina siendo contratada como niñera de sus tres hijos. La trama, que combinaba humor, diferencias de clase y una tensión romántica constante entre los protagonistas, conquistó a grandes y chicos y se convirtió en un éxito televisivo a nivel mundial.

Inmediatamente, esa complicidad entre Miss Fine y el padre de familia traspasó la pantalla, aunque no en el sentido amoroso sino que los actores comenzaron una amistad muy cercana y duradera que sigue hasta el día de hoy. Drescher y Shaughnessy han mantenido contacto a lo largo de los años, se citan mutuamente con mucho cariño en entrevistas y suelen reencontrarse en eventos o proyectos especiales vinculados a la serie, lo que demuestra que el vínculo sigue intacto.

En realidad, no sólo ellos mantuvieron una buena relación a lo largo de estas casi tres décadas. Hace unos días, Fran Drescher saludó a Nicholle Tom, la encargada de interpretar a Maggie (una de las hijas de Mr Sheffield) por su cumpleaños: “¡Feliz cumpleaños, Nicolle! Eres una actriz divertidísima y guapísima, ¡y una persona preciosa por dentro y por fuera! ¡Estoy orgullosa de que seas mi hija en La Niñera! Que este año sea tuyo y que el éxito, la buena salud y la felicidad te acompañen. ¡Que tu talento, tu originalidad y tus largas piernas te ayuden a conseguir el papel de tus sueños! Siempre, Fran”, escribió la actriz en sus redes sociales.