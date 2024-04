Aníbal Pachano vs. Graciela Alfano: acusaciones cruzadas, un cachetazo y la pelea de pésimo gusto que sobrecalentó el rating

Escuchar

Si algo logró el “Bailando por un sueño” fue popularizar todo tipo de danzas y acercar al gran público a un mundo muchas veces desconocido. Bailarines consagrados como Eleonora Cassano, Maximiliano Guerra, Mora Godoy y Hernán Piquín pasaron por la pista del programa de Marcelo Tinelli, pero el reality también se nutrió de fuertes peleas y encontronazos entre los diferentes integrantes del elenco que hicieron la comidilla de todos.

Uno de los enfrentamientos más recordados, por el tenor que tomó la discusión, fue el de Graciela Alfano versus Aníbal Pachano. Por lo general, varias contiendas eran armadas entre los propios participantes para tener un minuto más de cámara dentro de la pista, pero todo terminaba allí; la guerra entre los dos miembros del jurado fue larga, incluyó violencia física, verbal y terminó con una “resolución rápida de conflictos” en el Inadi.

Todo comenzó en el año 2010, cuando ambos eran parte del jurado del “Bailando por un Sueño”, en la pantalla de eltrece. Días previos a que estallara este fuerte cruce en medio de la pista, Alfano y Pachano pasaron por varios programas de la tarde, dando declaraciones cruzadas sobre una supuesta cachetada que, según su testimonio, el coreógrafo le habría dado a la actriz. Aquella noche, como solía suceder en el reality, Tinelli les dio la posibilidad de hacer su descargo sobre el conflicto.

“No me interesa lo que diga Alfano. Ya me había dicho desde que tengo sida hasta que soy homosexual. El cachetazo no existió”, disparó Pachano haciendo referencia a una reunión del pasado entre ambos, en la que también participó Matías Alé, en la que el coreógrafo les confió que era portador de VIH. El coreógrafo se enteró de su enfermedad ya separado de su mujer, Ana Sans, y cuando su hija, Sofía, tenía 9 años. Años más tarde, según él, la exvedette ventiló la noticia, aunque Graciela lo negó rotundamente. “ El señor fue por todos lados para decir de mí: vieja, mueble, planta. Creo en un país plural. Por eso, yo no denigro a ningún jurado. El cachetazo en este país tiene mala prensa. Mirá cómo le fue a Libertad Lamarque ”, señaló Alfano, en referencia a la versión que indica que la legendaria actriz argentina habría tenido que exiliarse en México tras darle una bofetada a Eva Duarte en el set de la película La cabalgata del circo, en 1945.

El enfrentamiento más polémico

Lo más visto de aquel jueves de mayo en toda la TV fue la pelea de Alfano y Pachano en ShowMatch, con un promedio de 33 puntos de rating. Enfrente, Telefe competía con Justo a Tiempo, que alcanzó los 18,3 y la ficción Botineras, que llegó a los 15. Esos números daban a entender que el conflicto iba a continuar, y así fue.

Todos los programas de la tarde se nutrieron con esa pelea en donde, según quién la contara, había una clara víctima y un victimario. En Este es el Show, ciclo sátelite del reality, Pachano fue por más: “ Te conté una cosa privada de dolor, y rompiste un código, Alfano. Sos una basura de persona. La gente de (la Fundación) Huésped y de la CHA (Comunidad Homosexual Argentina) tiene que saber que esta persona es una homofóbica… Te vas a hacer cargo de haber difamado una enfermedad ”. En ese mismo programa, se mostraron imágenes del backstage de la pelea entre ambos, en la que Alfano aseguró que recibió una cachetada de parte de Pachano. Lo cierto es que ninguna cámara pudo tomar ese momento en cuestión, con lo cual todo se convirtió en la palabra de uno contra el otro.

Alfano, en su defensa, argumentó en Infama: “Yo no fui la que reveló que Aníbal Pachano tiene VIH. Además, jamás se lo dije en la cara. Hace muchos años, cuando todavía estaba en pareja con Matías Alé, vino Pachano a mi casa y ahí nos lo comentó. Yo lo lamenté, pero lo olvidé. Nunca lo comenté con nadie. No voy a hablar del drama ajeno. Y si lo hubiera comentado en privado con alguien, no está mal, estoy en mi derecho. Él está enojado y lo respeto, pero el tema me aburrió, no quiero hablar más de Pachano”.

Lejos de quedar en la pantalla chica, el enfrentamiento llegó a la Justicia y tuvo su mediación en el Inadi, que por aquel entonces, presidía Claudio Morgado. Ella, acompañada del hoy ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, como su letrado, y él junto a la abogada Ana Rosenfeld, participaron de una charla de cuatro horas en donde se les dieron pautas sobre cómo combatir la discriminación, la homofobia y se les informó sobre los derechos de las personas que viven con VIH. Si bien en ese momento firmaron la paz, en diferentes ediciones del programa se siguieron cruzando en la categoría enemigos íntimos.

El año pasado, de visita en el streaming del Bailando de América TV, Pachano recordó la pelea: “ Yo la padecí porque se metió con cosas feas, personales. Una cosa es divertirse una vez, pero seguirla y pasar los límites... Pasó muchos límites para con una sociedad . Pero a la vez sirvió para que mucha gente joven de la época y de esta época sepan que hay que concientizar sobre el VIH y hay que tener un poquito de respeto entendiendo que todos tenemos la posibilidad de tenerlo”.

En aquellos años, la televisión era descarnada y había una sociedad que disfrutaba de eso. Las peleas en los diferentes programas eran cosa de todos los días, los chimentos eran crueles y poco importaba quién estuviera por delante o fuera sujeto de la noticia. Todo el mundo bailaba al son del rating, que era mucho, y sabemos que por un punto más, según dicen tras bambalinas, “se puede matar hasta a la madre”.

