ATAV 2: con guiños a la primera temporada, y sin miedo a profundizar en temas no habituales, así fue el debut de la esperada tira

El primer episodio de la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza ofrece varios de los ingredientes que ubicaron a su antecesora como una de las grandes propuestas de Pol-Ka. Complejiza la estructura y evita repetir el mismo esquema a partir de la incorporación de nuevos matices que se plasman a través de una radiografía histórica sobre una lucha que no deja de estar ausente en la sociedad argentina. A eso se suman, los innumerables guiños que permiten a los seguidores una conexión con la temporada anterior.

Una historia de amor interrumpida

Durante una noche de 1977, dos jóvenes se refugian de la lluvia. Ellos son Segundo (Tato Quattordio) y Antonio (Toni Gelabert), dos muchachos que terminan animándose a un apasionado beso, hasta que la realidad golpea su incipiente historia de amor. Rafael (Federico D´Elia), padre de Segundo, comunica que deben dejar el país. Su esposa aparece fichada por las fuerzas armadas y corre peligro de ser llevada a un centro clandestino de detención. La familia se reúne para planificar una partida en la noche rumbo a Uruguay, y de ahí a España. Antonio, junto a su padre Pedro (Rafael Ferro) y su hermano, se escapan y dejan atrás a su madre embarazada, Silvia (Julieta Diaz).

Durante siete años, los dos muchachos mantuvieron un vínculo, pese a encontrarse en países distintos. Se enviaron numerosas cartas sobre ese amor que no pudo ser y que se encarna en la importancia que tuvo ese único beso. En 1984, Antonio y su familia regresan a la Argentina. El joven sueña con un reencuentro, pero se lleva una profunda desilusión. Cuando lo va a buscar a su casa, él se encuentra no solo con que Segundo es mucho más frío y evita referirse a ese beso, sino que incluso está comprometido con una joven. De ese modo, la historia entre los comienza con el pie izquierdo, aunque promete revancha. Antonio no bajará los brazos ante ese amor que Segundo, atravesado por los duros prejuicios de su familia y especialmente de su madre Sara (Gloria Carrá), no se anima a vivir plenamente.

La búsqueda por Silvia

Cuando la mujer despidió a su familia que se iba a Europa, a Silvia le tocó vivir una verdadera pesadilla. La secuestraron y la llevaron al centro clandestino que funcionaba en la ESMA, donde fue víctima de torturas, y sufrió robo de su beba recién nacida. A su regreso a la Argentina, su marido Pedro decide llevar adelante una búsqueda para saber qué sucedió con su esposa, cómo murió y cuál es el paradero de esa hija que le fue arrebatada. A través de esa búsqueda, el hombre entra en contacto con los pedidos de justicia que lleva adelante las Abuelas de Plaza de Mayo y también con las miles de personas que intentan reconstruir la historia de esos familiares desaparecidos. Pedro no cesará en su búsqueda por saber cómo fueron los últimos días de Silvia, y por encontrar a su hija, un secreto que está mucho más cerca de lo que él cree, y que involucra a su amigo Rafael.

Un villano de oscuras intenciones

Rafael ayudó a escapar a la familia de su amigo a España, pero en realidad sus planes estaban muy lejos de ser tan nobles. Una vez que Pedro y sus hijos se refugiaron en el viejo continente, Rafael comenzó a hostigar a la mujer al punto de entregarla a los captores que la llevaron a la Esma. Cuando ella dio a luz, él fue cómplice del secuestro de la niña. Tras el regreso de Pedro al país, Rafael procurará despistarlo respecto de su intención de desentrañar qué le sucedió a su esposa, y así alejarlo de la verdad.

El camino de Anita

Ana Pérez Moretti (Justina Bustos) es una madre soltera que debe criar a su hijo. No le sobra el dinero, y en el afán de conservar su trabajo, tolera los malos tratos de su abusiva jefa. Pero el destino parece darle una valiosa oportunidad. Cuando un importante productor llamado Horacio Hills (Juan Gil Navarro) la ve, no duda en convocarla para trabajar en su proyecto teatral. Con algo de nervios pero decidida a no perder esa oportunidad, Anita se desplaza desde su hogar en Mar del Plata hasta Buenos Aires, para probar suerte. Anita confía en la mirada del productor, pero puede que ese hombre y su entorno, integrado por su hermano Ricardo (Darío Barassi) y Ethel (Malena Solda), no resulte tan benévolo como aparenta.

Son varios los puntos de contacto de esta temporada con la primera de ATAV. Muchos de estos personajes son descendientes de los protagonistas de la recordada novela emitida en 2019. Los hermanos Hills son los sobrinos de Trauman, Anita es nieta de “la Polaca”, y la familia de Antonio es heredera de Bruno y Lucía.

En este sentido, el primer episodio de ATAV 2 bucea en distintos arcos argumentales, con elementos no siempre presentes en las novelas diarias de la televisión local. De esa manera, el reclamo de justicia y memoria por los desaparecidos y la problemática del HIV, en el marco de una sociedad atravesada por los prejuicios caracterizan los temas más sobresalientes la segunda etapa de la tira.

