Uno de los condimentos nuevos de Bailando 2023 es la inclusión de la cabina de streaming, por la que van pasando distintas figuras. Este martes, el invitado especial fue Benjamín Kohan, el niño que se hizo conocido cuando se hizo viral un video en el que contaba que había rifado su consola de juegos para ir a ver a Boca Juniors a Río de Janeiro.

Además de mostrarse simpático y rápido de reflejos para encarar su nueva tarea de comentarista, Benjamín no dudó en enfrentar a Marcelo Tinelli. “No me banco a los de Boca, pero a vos te banco”, comenzó chicaneándolo el conductor, pero Benjamín se la devolvió. “Ah, Marcelo, ¿vos querías que ganara Fluminense?”. El ida y vuelta continuó con Tinelli asegurando con ironía que se trataba de un chiste, pero el niño no dudó en catalogarlo de “chamuyero”.

Desde el estrado, Pampita Ardohain seguía muy atentamente el intercambio, con una inmensa sonrisa en su rostro. Fue ella la responsable de que el niño y su padre pudieran acceder al estadio para presenciar la final de la Copa Libertadores.

Benja y su familia formaron parte de los miles de argentinos fanáticos de Boca Juniors que viajaron a Río de Janeiro para estar presentes en esa ciudad mientras se disputaba el último partido entre el club de sus amores y Fluminense. Para conseguir los recursos necesarios para afrontar el viaje, el niño decidió rifar su consola de juegos. Lo logró, llegó a viajar, pero nunca consiguió entradas para ingresar al Estadio Maracaná.

“La verdad es que no era fácil conseguir entradas estando ahí”, contó Pampita. “Era muy complicado porque todo el mundo ya tenía su entrada y no se revendían. Y él, a pesar de eso, estaba feliz. Creo que eso fue lo que hizo la diferencia: su alegría de estar ahí acompañando, aun sabiendo que no iba a poder ingresar al estadio”, continuó.

“Él estaba con su familia, viendo dónde iban a mirar el partido, en qué barcito. Ya estaban chochos de estar ahí. Habían viajado. Su papá había vendido la moto, él había rifado la consola y habían viajado horas y horas por ruta”, resumió la modelo y conductora.

“Me mostró el video Beltrán, mi hijo, y me dijo: ‘Dale, ma. Buscá’”, reveló Ardohain, que en ese momento se encontraba en Río de Janeiro junto a su hijo. En aquel video que se volvió viral en cuestión de minutos, se veía a Benja eufórico, rodeado de hinchas, contando: “Rifamos la moto de mi papá, rifamos mi Play, para venir acá. Y no tenemos ni entrada, pero mirá lo que es esto, esto es Boca, loco”.

“Yo no sabía dónde buscar, de dónde sacar una entrada… Pero él era un fan muy especial. Se notaba su pasión y su emoción. Se notaba eso que define un poco a los argentinos, ese fanatismo con las cosas que queremos, cómo le ponemos el corazón, cómo nos emocionamos hasta las lágrimas, cómo apoyamos a la gente que queremos, ya sean músicos, futbolistas. La Argentina tiene algo muy particular y él lo representa: esa pasión en el corazón”, indicio Pampita.

Conmovida con la historia, Pampita se puso la tarea al hombro y logró conseguir un par de entradas, pero todavía faltaba un detalle... “Me ayudan a encontrar a este chico y su papá? Tenemos entradas y queremos invitarlos a ver juntos el partido”, escribió la modelo en su cuenta de X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter.

Este martes, la historia de Benjamín tuvo un nuevo giro: Pampita y Tinelli le anunciaron que se llevaría una nueva consola de juegos.

